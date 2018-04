Psion Series 5 - první pohled

Sedím si tady na 1. stomatologické klinice v čekárně a čekám až přijdu na řadu. Vytahuji svůj Series 5, zadávám přístupové heslo otvírám aplikaci Word a začínám psát tuto recenzi na Psion nové řady - Series 5.

Polovina čekárny si již řádně obhlédla co že to mám zase za přístroj ? Vypadá jako velká kalkulačka ale má klávesnici jako počitač, i obrazovku jako počítač a dá se na ni psát pouhým dotykem ruky, nebo pera, pípá to, bliká to a MLUVÍ TO ...!!!

Pusťme se ale do recenze serióznějšího ražení na poněkud odbornější (zato však stále uživatelské) úrovně.

Series 5 je novou řadou palmtopů a nástupcem již velmi populárního a známého 3céčka. Verzi 4 firma ze zjištných důvodů přeskočila, číslo 4 je totiž nešťastné v Číně a tam se Psion prodává velmi dobře :-) Series 5 zaznamenal oproti svému předchůdci mnoho podstatných změn:

- klávesnice jako na běžných laptopech

- velká na dotek citlivá obrazovka s podsvětlením, ktere lze jednoduše zapnout/vypnout

- audio nahrávání (prostě 'obyčejný digitální’ diktafon)

- infra červený port pro přenos dat a k bezdrátovému tisku na dnes již rozšířených tiskárnach s IR portem (např. HP LJ 6P)

- provoz na 2 běžné tužkové baterie a jednu záložní lithiovou CR, nebo připojení do zásuvky

- 6 MB RAM + 8 MB RAM (v nabídce je i verze se 4MB) + 16 MB paměťový disk (není ve standardní výbavě....)

- heslem chráněný přístup do systému (lze zapnout, vypnout či nastavit frekvenci dotazování)

Standardní součástí dodávky je CD ROM s vícejazyčným programem PsiWin 2.0 pro přenos a konverzi dat do a z PC (čeština chybí), dobře, avšak jednoduše pojatý manuál, lehký kabel pro připojení k PC rychlostí 115.200bps (!) a zálohová baterie. Pro efektivní práci a k synchronizaci s Vaším PC tedy již nic víc nepotřebujete. K dispozici je nyní i novější - zdokonalená verze PsiWin 2.01, která je zdarma ke stáhnutí na internetu www.psion.com (brzy snad i v ČR na CD). Tamtéž najdete i další utilitky pro uživatele Office 97 a jiné fajnšmekry...

A teď teda hardware a následně se podíváme na aplikace

OBRAZOVKA - 16 stupňů šedi, velikost 134 × 50 cm s rozlišením 640×240 bodu je více než dostačující pro tento druh přístroje. S existujícími potřebami a aplikacemi lze běžně pracovat jak na standardních tabulkách, tak i na textech s vyššími nároky na grafickou úpravu. Mapa světa je na tomto typu displeje relativne výrazná a trefit se perem z Vídně na Prahu nečiní větších problémů. Internetové stránky lze prohlížet také, ale nelze očekávat stejné zážitky jako při barevném monitoru :-( Obrázky JPEG a GIF se však zobrazují vcelku bezproblémově

DOTYKOVÉ PERO je taková malá perlička celého Hi-Tech. Můžete se na závěr Vašeho dokumentu vlastnoručně podepsat, což jistě každý příjemce Vaší zprávy ocení - nesnáším nepodepsané faxy s dovětkem typu "tato zpráva není podepsána neboť je odeslána z fax/modemového zařízení..." Jinak každá aplikace je kompatibilní s timto "ukazovátkem", takže např. přesouvat oblast v Excelu je skutečný přesun, nikoliv simulace za pomocí myši...Při některých operacích by se však něco jako pravé tlačítko sešlo... Ale jako to řešit, že ? Ovládání menu aplikací je s perem stejně příjemné jako každé jemné kliknutí, které se ozve po každém jeho dotyku obrazovky.

Na trhu je již k dispozici OCR aplikace (převod psaného rukopisu do elektronické verze písma), které využití Series 5 přenásí do další dimenze. Tuto jsem zatím osobně nezkusil, takže reference snad někdy později.

PAMĚT s konfigurací 8MB zvládne jak brouzdání po internetu, tak Email i faxování. Je jen na Vás, kolik místa potřebujete na ukládání dat a po jakém paměťovém disku sáhnete. Psion zatím nabízí max. 10MB flash (v ČR za cenu 14.628 s daní), ale průmysl již nyní nabízí kompatabilní disky s mnohem větší kapacitou za velmi přijatené ceny (např.VersaCard 15MB Flash za cca 150 USD). Pozor, nemyslete si, že 15MB je na Vaše potřeby málo ! Snad Vás vyvedu z omylu, když Vám prozradím, že na 1MB se vejde záznam 4minut ve stejné kvalitě jako na skutečném diktafonu, t.j. na 15MB disk jedna hodina záznamu... Series 5 využívá svou vlastní kompresi dat, takže o ekonomickém využití každého bajtu je pečlivě postaráno. Vyjmutí jednoho disku a zasunutí druhého za provozu počitače nečiní žádné komplikace.

KLÁVESNICE má vlastnosti i vzhled klasického laptopu. Drobné problémy mi ale ještě činí odezva kláves. Některé je totiž nutno stiskout mnohem silněji, než na laptopu, takže úhozy slabými prsty si opravdu "vychutnáte". Věřím, že je to však jen otázka času a zvyku. Series 5 nemá numerickou klávesnici a ani ji nelze zapnout jako to lze udělat na laptopech, proto se může účtařům stát, že zadávání 1.000 platebních příkazů či účetních dat bude jejich noční můrou - nepředpokládám však, že by se tady takový případ využití našel

ENERGETICKÁ NÁROČNOST Series 5 se mi jeví jako velmi velký problém. Tužkové baterie "běžné" kvality a ceny jako např. červený Wonder nevydrží déle než slabých 5 hodin typického provozu. Alkalické však dokáží tuto dobu natáhnout až na 35-40 hodin, což se v mém případě rovná asi dva a půl týdennímu používání (nic moc, že?). Takže nejste-li zrovna zaměstnanci výrobce baterií, nebo k nim nemáte přístup za laciný peníz či si pro ně nemůžete poslat sekretářku, používejte raději 6ti voltový adaptér do zásuvky (není součástí standardní výbavy). Nemůžete prodělat... Series 5 má, jak jsem již zmínil, jednu lithiovou baterii jako záložní zdroj. Ta zajisti, že data zůstanou v operační paměti i po totálním energetickém výpadku a že Series 5 najdete vždy ve stejném stavu, jako jste jej naposledy vypli či zaklapli - odpadá nutnost zavírat aplikace, ukládat rozdělanou práci atd. Životnost takové baterie se pochopitelně počítá na léta.

A co teda jednotlivé aplikace ?

Většina je velmi blízká aplikacím známým z PC. Shoda v ovládání, zkrácených povelech, ikonkách, menu i jménech funkcí - nápověda s možností vyhledávání je samozřejmostí.

Ve standardu máte k dispozici Word (textový procesor), Sheet (tabulkový kalkulátor), databanku, agendu (velmi dobře zpracovaný denní kalendář a rozvrh hodin) kompatibilní s podobnými aplikacemi na PC jako Microsoft Schedule+ ci LotusNotes, čas v různých zemích celého světa, kalkulačku (stolní a vědeckou), Sketch (program pro kreslení), hru bomby (znáte z Windows jako MineSweeper), OPL (programovací jazyk), Record (elektronický diktafon a úprava zvuku) a Spell (anglický pravopis). Další jako Web browser, Email a fax je nutno zdarma stáhnout z internetu nebo dokoupit na disku.

Největší lahůdka je ‘ digitální’ hlasový záznamník . Jednak jej můžete ovládat přes obrazovku, menu a klávesy (pero), ale existuje i mnohem elegantnější a diskrétnější řešení. Při zavřenéném přístroji jej můžete ovládat i přes tlačítka REC, STOP, PLAY, která jsou umístěna na boku přístroje a která se ukáží po odsunutí speciálního krytu. Můžete tak nahrávat jak své vlastní poznámky či diktát, tak i průběh mítinku, aniž by to rušilo Vaše partnery. Můžete dokonce nahrávat jednání a ještě při tom pracovat ve Wordu. V tom případě však musíte přežít to, že se na záznamu ozývají stisky kláves.... Pochopitelně, že záznam můžete následně upravovat, mazat jeho kousky, vsouvat, kopírovat a to v překvapivě velké rychlosti a jednoduchosti. Citlivost mikrofonu i schopnosti reproduktoru mne velmi pozitivně překvapily. Tato část Series 5 si jednoznačně získala mou velkou přízeň...

Word - kompatibilní se svým stejnojmenným bratříčkem s přívěskem MS. Neumí však tabulky ! Importujete-li soubor z PC, který je obsahuje, jednoduše o celou strukturu tabulky přijdete (text však zůststává). To je velká škoda a také velké minus pro Series 5. Jinak zde všechny běžné funkce a vlastnosti MS Wordu najdete. Jak, bohužel, nevidíte, má verze zatím nepodporuje češtinu. Česká odnož Psionu, společnost PointX na podpoře stále pracuje, ale finálni verze zatím není k dispozici (leden'97), ale je to již jen otázka několika dnů. Dnes je k dispozici jen beta verze, která však má ještě své "mouchy". Až bude finální verze finální, budou si ji moci majitelé Series 5 dodatečně nechat nahrát.

Sheet je dalším nevlastním bratrem - Excelu. Převším obsáhlé a složité tabulky jsou však poněkud náročnější na čtení, to souvisí s menší obrazovkou než na běžném PCčku. Funkce, menu, ovládání, formátováni atd. Jsou opět totožné s Excelem a jako takové vyhoví i velmi náročným uživatelům spreadsheetu jako jsem já (vč. tvorby 3D grafů). Bývalý nedostatek v importování Excelových souborů do Sheetu (ignorování fontů, šíře sloupců a zarovnáváni) je prý již ve verzi PsiWin 2,01 konečně odstraněn, mi se to však nepodařilo rozchodit - slouce si stále skáčí jak chtějí a velikosti fontů si dělají co se jim zlíbí. A centrování textu přes několik sloupců stále ani nová verze neumí. Jinak jsem však nenašel žádný rozdíl oproti Excelu. Práce se Sheetem je příjemná a jednoduchá.

Agenda je jiná perlička. Series 5 Vás decentně upozorní zvolenými či Vámi předem nahranými signály nebo hlasovými zprávami, že za 5 minut Vám začiná sezení s generálním ředitelem, nebo že máte poslat přání k narozeninám Vašeho důležitého partnera. Už teď můžete plánovat třeba Silvestr roku 2000 :-) nebo svatbu se svou přítelkyní... J Státní hymna nebo svatební pochod v podání Series 5 k tomu nebudou v žádném případě chybět :-)) Má asistentka málem omdlela, když se z Psionu ozvalo: "Radime, za deset minut Ti začíná prezentace agentury..." Series 5 je tak dokonalý, že můžete používat jednu agendu na svém počítači a druhou na Psionu. Po připojení pak zadáte (nebo se může automaticky spustit) synchronizace a data, která jste naťukali na PC, se nahrají do Series 5 a naopak ! Zajimavé je, že si můžete naimportovat oblíbené zvuky z Windowsovského prostředí ve formátu WAV. Pochopitelně, upomínka na Váš mítink se spustí i při zavřené aplikaci i vypnutém přístroji. A to je velmi příjemné. Znáteli Schedule+ rozzáří se Vám zrak, poněvadž přesedláte během sekundy...

Vkládáni jedněch dokumentů do jiných aplikací (např. obrázek do kalendáře či zvuk do wordu) je naprostou samozřejmostí (běžná práce s objekty jako ve Windows)

Series 5 nabízí i další aplikace jako komunikátor (terminál emulation), www browser, email, fax atd. Jejich funkčnost jsem však ještě nemohl dopodrobna vyzkoušet, jelikož stále nevlastním ten správný adaptér ke stolnímu modemu či PCMCIA k mému mobilnímu telefonu. S recenzí na téma "Series 5 a mobilní komunikace" ale vyrukuji snad už brzy, takže se určitě dočkáte. Zatím sháním potřebné vybavení (je to podpultové a drahé zboží, no ale možná výrobci či prodejci zapůjčí ...)

Vyvojáři spřízněných firem Psion Inc. mají na trhu a obvykle již i na internetu spoustu odborných aplikací pro všemožné využití. Některé je možno nadownloadovat z internetu zdarma, některé za mírný poplatek. Každý jistě najde to, co mu nejvíce vyhovuje a pokud ne, programem OPL si otrlí nadšenci mohou sami nějaký ten prográmek vytvořit.

Chtěl bych napsat recenzi i o posledním sourozenci ze tří základních aplikací psionovy "nevlastní rodiny" Microsoft Office, totiž o PowerPointu, ale tato zatím není na Series 5 k dispozici, ale již brzy by se měla objevit v USA a Velké Británii (cena 50 GBP) . Osobně si ji tedy na palmtopu nedokáži představit, takže mi její absence zatím nevadí. Presentace jsou přeci záležitostí barev, obrázků, formátováni a jiných perliček, které Series 5 sice zvládá, ale ne tolik efektivně jako PC. Uvidíme v únoru ‘98...

Pamatujete, jak jsme jako malé děti kreslili rok 2000 ? Robotci s anténkama, místo aut letadýlka, místo hlavy harddisky atd. ? Skutečnost bude vypadat přeci jen trochu jinak, ale jedno musím přiznat. To, co znamená Series 5 mi silně připominá onu dobu, kdy jsem v občanské nauce diskutoval se soudružkou učitelkou o významu počítačů. Prostě lidé, kteří se dnes již nespokojí s vlastní schopností a kapacitou mozku (to jsem já) , hodně cestují (to jsem zase já) , a nebo musí v mžiku měnit svá rozhodnutí a být připraveni na nepředvídané zápletky (do třetice zase já) , je tato "hračka" - jak to nazvala má přítelkyně, nepostratelnou součástí profesní "výbavy". Jistě se najdou odpůrci, kteří svůj IBM ThinkPad za Series 5 nevymění, ale tady jsme u něčeho totálně jiného (srovnejte rozměry, váhu, cenu atd.)

Series 5 za cenu 36.588 Kč (s dani), resp. 31.708 Kč za model se 4 MB pamětí najde uplatnění u každého, komu se omrzelo tahání těžkého a neskladného laptopu. Cítíte-li nutnost, mít s sebou neustále Vaše nejdůležitější data z PC a být schopen je neustále upravovat či měnit, nebo chcete-li využít časových prostojů při čekání třeba na letadlo či při trávení dopoledne v ordinaci (zase můj případ) , je Series 5 tím nejlepším řešením. Díky své velikosti zapomenete, že jej vůbec máte v kapse. Díky svým funkcím se zbavíte jiných nepotřebných pomůcek jako prupisky, zápisníku, slovníku, diáře, kalkulačky, diktafonu i FactBooku atd. Prostě v Psion Series 5 najdete celou svou kancelář a ještě něco navíc - spolehlivého přítele a partnera. POKUD VÁM OVŠEM NEDOJDOU BATERIE...

Dovolím si trochu zachytračit: slogan Psionu v češtině zní:

Nyní je čas vzít počítač do svých rukou.

Já bych to poopravil:

Nyní je čas vzít celou kancelář do svých rukou.

...a teď už promiňte, sestra mne volá na zubařské křeslo, bude se trhat zoubek...

Jo, kdo máte zájem se podívat na demo,koukněte na http://psion.com