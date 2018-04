Psion Series 3, osvědčená klasika na současném trhu

Pro někoho možná trochu retrospektivní článek má za úkol jedinou věc. Upozornit znovu všechny případné zájemce o kvalitní organizéry na cenově dostupné a stále vynikající kapesní zařízení společnosti Psion. Je sice pravda, že v současné době se už jedná o bazarové zboží, které se ale stále v Evropě prodává a které může svým uživatelům poskytnout užitečné služby. Je totiž jen málo handheldů (včetně těch nejnovějších) se schopnostmi, které se mohou rovnat Psionům.





Pominu-li kapesní modely Series 5mx nebo výrazně menší a lehčí Revo, stále ještě se dají koupit modely, které mají oproti velikostí přibližně srovnatelnému Psion Revo jednu nezanedbatelnou výhodu. Jsou totiž napájeny tužkovými bateriemi, na které vydrží bez zapnutého podsvícení pracovat více než 30 hodin. Například připojení na internet z Psiona přes mobilní telefon nemusí být pro řadu uživatelů příliš důležité, důležitý je hlavně bezproblémový (a dlouhý) provoz, podpora češtiny a určitě i možnosti synchronizace. Snad s výjimkou vlastního systému synchronizace s automatickou konverzí souborů přes software PsiWin je Psion Series 3 stále na poměrně vysoké úrovni a stále pro něj existuje řada výkonných a užitečných softwarových aplikací. Nadčasový hardwarový návrh Psionu Series 3 navíc může společně s operačním systémem EPOC nabídnout i po mnoha letech možnosti rozšíření o několik celkem zajímavých periférií, které se v zahraničí stále prodávají.Pokud kladete důraz na záruku koupeného handheldu, u Psionu Series 3 patrně příliš neuspějete, s tím je ale u defacto bazarového zboží nutno počítat. Za rozumnou cenu kvalitního bazarového kapesního počítače lze považovat několik tisíc, samozřejmě korun českých. U tak univerzálního handheldu, jakým Psion Series 3 stále ještě je, se stále jedná o přijatelnou investici. Oproti sice levnějším diářům Casio a jim podobným "pseudo"organizérům (o modelech imitujících Pocket PC či Palm ani nemluvě) s mizernou klávesnicí a mnohdy nulovou nebo značně problematickou podporou češtiny jsou Psiony Series 3 sice dražší, ale zato nesrovnatelně univerzálnější a nabízí mnohem větší komfort používání. Češtinu pro Psion Series 3a/3c/3mx je bohužel u modelů zakoupených v zahraničí nutno následně dokoupit samostatně.A teď už to nejdůležitější, cena přístroje a jeho dostupnost. Podrobný popis všech modelů Psionu Series 3 najdete v naší databázi a současně ve starších článcích o historii kapesních počítačů Psion a jejich klonů. Při případném nákupu zvažte raději modelnebo(standardně má rychlejší procesor i podsvícený displej), použitelný je ale i model. V České republice s nákupem těchto modelů Psionů asi příliš neuspějete, i když i zde se občas objeví nějaké inzeráty na jejich prodej. V zemi Psionu zaslíbené - Velké Británii je to už nesrovnatelně lepší a také na různých zahraničních internetových aukčních serverech (např. eBay) lze Psiony Series 3 koupit za rozumnou cenu. Jednou z anglických firem, které stále nabízí různé modely kapesních počítačů Psion včetně modelů Series 3, je například společnost POS neboli Pinnock Organiser Services . POS se mimo servisních služeb zabývá i prodejem repasovaných Psionů i veškerého příslušenství včetně SSD paměťových karet. Psion Series 3a s 2 MB RAM (pro běžný organizér s EPOCem víc než dost) stojí u POS cca 80 GBP, výkonnější Series 3mx rovněž vybavený 2 MB RAM pak cca 124 GB. Také bazarové modely Psion Series 5mx rozhodně nemusí být špatnou investicí a dají se navíc občas koupit i v ČR za ceny v do cca 8 tisíc Kč.