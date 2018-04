Psion Revo: revoluce v kapse

Minulý týden oznámila firma Psion, která vyrábí hlavně kapesní počítače s operačním systémem Epoc, uvedení nového modelu Psionu na trh.

Po té, co oznámila Psiona 7, Psion Netbook a jiné, náhle se objevil nový malý Psion Revo. Tento přístroj, velikostí odpovídající diáři a nebo vyššímu Palm V, je opravdovou libůstkou pro ty, kterým se zdála být Série 5 ještě pořád velká.

Design nového Psionu uchvátil v redakci každého a což teprve to překvapení, když se psion otevřel. Na stole sedí vcelku slušně, ale trošku popojíždí, jelikož má gumové pouze zadní tlapky, ale to ani moc nevadí. Díky jeho prohnutí se vám nabízí v celé své kráse a vnucuje se se svým displejem a klávesnicí k používání. Prohnutí má ale i jiný význam - když jste někde venku, velmi dobře sedne do ruky a díky oblouku, který držíte pak v ruce se velmi snadno dostanete palci po celé klávesnici a lze na Revu psát i za polních podmínek.

Psion Revo je velmi lehký - má něco pod 200 gramů, což jej činí váhovým okvivalentem mobilních telefonů ... tedy, zprvu nejspíš jen Ericssonu SH888. Rozměry opravdu nepřesahuje o moc velikost pouzdra na brýle. 157 x 79 x 18mm tomu opravdu nasvědčují.

Procesor v Revu je opravdu rychlý. Aby ne, je zde totiž použit procesor stejný jako v Psion 5mx, tedy ARM 710 taktovaný na 36MHz.

V přístroji je 8MB paměti ROM, ve které jsou všechny potřebné a základní aplikace, včetně systému. Pro Evropskou verzi bude v přístroji 16MB paměti ROM, ale čeština se teprve vytváří a standardně nebude podporována - budeme si ji moci nechat do přístroje instalovat, stejně jako u Psiona 5, či 5mx. Dále je v přístroji pro data a dodatečné programy 8MB RAM, která již nelze rozšiřovat ani compact flash paměťovými kartami.

Displej je menší, než u Psiona 5, jelikož je celý přístroj o něco menší. Ovšem i přes zmenšení displeje se pracuje s Revem velice příjemně. Na dotykový displej se naskládá 480x160 bodů. Displej má opravdu velmi, velmi dobrý kontrast, takže je dobře vidět i v šeru. Dokonce se mi na něj kouká lépe, než na displej v s5, který je podsvícený. Tím se dostáváme k malé výhodě v nevýhodě. U displeje nelze zapnout podsvícení a tak máte v noci smůlu. Na druhou stranu kvalitní provedení nepodvíceného displeje mi to plně vynahradilo a ani jsem tuto funkci nijak moc nepostrádal. Lépe řečeno vůbec.

Ovládání Reva je řešeno stejně jako u předchozích Psionů a tudíž je velice jednoduché si na něj zvyknout. S ovládáním souvisí i klávesnice, která má občas přehozenou nějakou tu klávesu - například zavináč, který není na čtyřce, ale vedle enteru u dvojtečky. To ale tolik nevadí.

Klávesy mají menší rozměr, který je důsledkem velikostní redukce. Klávesnice pokrývá zase celou dolní polovinu Reva a je využito opravdu snad každé místečko. Klávesy již nemají takový zdvih a tím pádem jsou i citlivější. Kdyby byla jejich citlivost ještě o trochu zvýšena, nemusely by se vůbec tisknout, ale stačil by pouhý letmý dotek. Někdo toto vidí jako nevýhodu, ale jelikož je klávesnice zmenšená, tak by se původní řešení zdvihu kláves neuplatnilo a naopak by to bylo horší řešení.

Pro ty, kterým nedělalo problémy psaní na Psionu s5, nebude dělat žádný problém krátké přeškolení na Revo. Já osobně jsem si zvykl vcelku rychle a psal jsem na něm i zápis z tiskové konference. Česky zatím psát neumí, ale to se spraví s již zmiňovanou lokalizací operačního systému.

Další odlišností od Psionu s5 je to, že do Reva nezapojíme žádnou Compact Flash kartu. Tím se eliminuje zbytečný odběr energie, ale také možnost rozšíření další paměti.

Pro aplikace a pracovní paměť tedy zbývá 8MB, což by mělo bohatě stačit pro běžné potřeby. Například WWW browser s podporou frames, ale bez podpory Javy se nám vejde do necelých 2MB paměti, takže zbyde asi 6MB RAM, což alespoň mě stacilo bohatě.

Hlavní funkcí Reva je ale jeho možnost komunikace s mobilními telefony a tím i jeho schopnost být pro tyto přístroje nepostradatelným. V novém Psionku lze editovat, ukládat, tvořit a vůbec všelijak upravovat seznam v aplikaci Phone, která se vám automaticky napojí na mobil a stáhne celý seznam ze SIM nebo paměti telefonu do sebe. Poté se seznam uloží a naimportuje do kontaktů, kde k němu lze přiřazovat další údaje jako jsou adresy, čísla na mobil nebo domů - podle toho, jaké jste měli v mobilním telefonu.

Komunikace mezi Revem a mobilním telefonem může samozřejmě probíhat jak po kabelu, tak přes IrDA port.

Další šikovností je také tlačítko dial, které když použijete na nějakém kontaktu, tak se vás Revo zeptá, zdali chcete opravdu číslo zavolat a po potvrzení se odešle přes IrDA příkaz do mobilu, kterým číslo zavoláte. Vcelku slušná věcička, ale pro mne zatím nepoužitelná. S Revem jsem se sice naučil pracovat s mobilem i když leží 2 metry ode mě, ale telefonovat raději budu zatím přímo z mobilu.

Další pěknou aplikací určenou pro komunikaci je email, který v sobě integruje jak internetovou poštu, tak SMS zprávy. Ano, je to velmi jednoduché. V inboxu se vám mísí SMS s emaily a v outboxu to samé. Nakonec ale uznáte (po používání), že je to vcelku rychlé a není to vůbec špatné řešení.

Bohužel zde v tomto programu chybí podpora faxu, což neznamená, že neexistuje ... zanedlouho se jí jistě dočkáme, ale nemyslím, že v době elektronické pošty se bude tato forma komunikace ještě používat.

V aplikaci email lze nadefinovat více pop3 účtů, se kterými se pak manipuluje stejně, jako na Psionu s5.

Další dobrou funkcí a inovací je to, že pokud si zadáme novou poznámku do agendy, je zde v základním menu systému položka Today, která vám zobrazí jak setkání a poznámky, tak ToDo list. Jedinou výtku bych měl právě k tomuto a to, že z tohoto přehledu se nelze dostat přímo do zadávání, či čtení celého úkolu, ale musíme se přepnout například do Agendy a zde provést potřebný úkon.

Oproti předchozím verzím zde ubylo malování, což není zase extrémní škoda, jelikož si alespoň můžeme vybrat z námi preferovaného shareware programu. Naproti tomu zde zůstal Jotter, Time, Calculator a další.

Mezi další užitečné programy, které by nám jinak chyběly musíme zařadit smozřejmě i DATA, Word a Sheet, bez kterých bych se například já neobešel - hlavně bez Wordu ne. Bohužel jsou zde ale implementovány ve Wordu odpočátku jen 3 fonty - Arial, Times a Courier, které se samozřejmě nechají rozšířit o další.

Sheet načte snad každý excel dokument, který jsem zde zkoušel překopírovat. Jako další libůstka se nám zde objevila hra Cascade, která spočívá v tom, že máte za úkol odbourat postupně všechny (jsou zde 3 barvy kostiček) kostičky. Po kliknutí na minimálně 2 kostičky stejné barvy u sebe, nám tyto dvě kostky zmizí. Podle toho, kolik čtverečků najednou odbouchnete, o tolik větší skóre se vám připíše.

Co se nabíjení týká, Revo nemá výměnné baterie (pokud jej nerozbijete) a tak jsou zde nabíjecí AAA akumulátory, které vydrží v normálním provozu asi týden a v neustálém provozu by měl Revo vydržet asi 12 hodin, což mohu jen potvrdit.

Velmi dobře je řešené spojení Reva s počítačem, jelikož je zde již minidocking station, do které lze Revo pouze zasunout a ihned se provede propojení. Odpadá tak pomalé zapojování malého konektoru do sériového portu. Ten je na Revu chráněn, když je zavřen a při rozevření se automaticky odkryje. Napájení lze teda pak zapojit přímo do sériového portu a Revo se nabíjí hned po zasunutí do docking station. A nebo si lze napájecí kabel vzít s sebou a pak Revo nabíjíte jako mobilní telefon v cestovní nabíječce.

Myslím, že Revo je velmi dobrý a malý komunikační mazel, který velmi dobře dplňuje váš mobilní telefon. Později zjistíte, že již bez Reva nedáte ani ránu. Mě si Revo získalo sice pomalu, ale o to s větší silou.







Na úplný závěr jen dodávám, že Psion Revo nám zapůjčila firma Point.X a odhadovaná koncová cena je přibližně 16 tis. Kč bez DPH.