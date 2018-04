Psion Revo již mluví česky

Mnozí čtenáři našeho serveru si jistě pamatují na recenzi Psiona Revo, který vnesl do řad minipočítačů do dlaně revoluci. Jeho krása a funkce vnesly ruku v ruce do řad uživatelů těchto malých zařízení rozruch. Nyní se zájmový okruh rozšiřuje i o ty, kteří byli zatím vyloučeni díky jazykové bariéře. Revo má již českou lokalizaci.