Psion Revo: Budiž světlo!

Minulý týden rozvířila poklidné vody serverů orientovaných na Psion Revo zpráva o fungujícím podsvícení displeje na Revu Plus. Zpráva překvapivě nepřichází z CeBITu, nýbrž z Jižní Korey, kde si jeden zručný uživatel podsvícení u svého Reva Plus zkrátka sám vyrobil.

Podsvícení u Reva je sice inverzní - tj. světlé plochy zobrazuje tmavé a naopak, nicméně podle dostupných obrázků výborně plní svoji funkci. Úprava Reva si samozřejmě vyžádala větší zásah do přístroje a několik přídavných součástek včetně vnějšího miniaturního spínače, kterým se podsvícení zapíná a vypíná. Bohužel, stránky s postupem úpravy jsou v korejštině, takže jako návod pro české kutily asi neposlouží. Údajně také nejsou zdokumentovány některé důležité kroky, takže i kdyby jste rozsypaný čaj náhodou ovládali, podsvícení si podle návodu nevyrobíte.

Jak jsem již předeslal, nic není ztraceno a zatím jediné známé podsvícení u Psionu Revo by nemělo skončit jako osamocený pokus. Podle neoficiálních zdrojů bychom se totiž mohli v brzké době dočkat kitu, díky kterému by si každý mohl podsvícení u svého Reva, Reva Plus nebo Diamondu Mako při troše šikovnosti vyrobit. Padla dokonce i předběžná cena kitu, která by se prý měla pohybovat kolem 40 USD (cca 1500 Kč). Na webové konferenci serveru Revoworld probíhá i diskuze na téma: "Jakou barvu podsvícení by mělo Revo mít".