Psion odchází z PDA trhu !?

15:25 , aktualizováno 15:25

Šokující zprávu jsme zaznamenali na dnešním internetu. Podle ní by nestor PDA trhu firma Psion měla zrušit další vývoj svých PDA modelů. Zdá se, že se potvrzuje to, co se neoficiálně šuškalo již delší dobu a trh PDA bude dlouhodobě ochuzen o jednu z dosavadních hlavních platforem. Update 13.7. - nové informace