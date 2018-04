Psion - od počátků k současnosti

Anglická firma Psion se už dávno zařadila mezi legendy v oblasti kalkulaček, organizérů a kapesních počítačů nejrůznějších typů a velikostí. Psion má za sebou spoustu méně či více úspěšných výrobků a v posledních několika letech kraluje zejména evropskému trhu s handheldy a víceúčelovými kapesními zařízeními vybavenými operačním systémem EPOC a jeho předchůdci. Více než 20 let historie firmy Psion jsem se pokusil zmapovat tou nejjednodušší a přitom nejúčinnější metodou - stručným popisem všech (tedy doufám, že všech) nejdůležitějších výrobků či softwarových produktů, které mají u Psionu na svědomí. Protože se samotná firma Psion chová ke svým původním produktům poněkud macešsky a důkladně zametá stopy za všemi svými staršími výrobky, jsou některé informace o jednotlivých produktech či modelových řadách víceméně neoficiální, ale snažil jsem se je ověřit z více zdrojů. Prosím, omluvte kvalitu některých fotografií, jsou sháněné takříkajíc "po všech čertech", stejně jako technické popisy u některých produktů.





Název Datum Typ Psion Vu-Calc

Psion Vu-File

Psion Space Raiders

Horace Goes Skiing

Psion Horizons

Psion Vu-3d

Psion Chess

Psion Flight Simulator

Chequered Flag

Hungry Horace

Number Painter

Missle

BackGammon

Psion Scrabble

Horace & The Spiders

Planetoids

Chess 3D

Match Point

Reversi

Estimator Racer

Dice

Perilous Swamp 1981

1981

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1983

1983

1984

1984

1984

1984

1984 tabulkový kalkulátor

databázový program

hra / střílečka

hra / akční

výukový program

3D modelovací program

hra / 2D šachy

hra / letecký simulátor

hra / simulátor F1

hra / akční

výukový program

hra / akční

hra / desková

hra / desková

hra / akční

hra / akční

hra / 3D šachy

hra / tennis

hra / desková

hra / akční

hra / simulátor

hra / adventura

Model rok Model rok Psion Organiser One 1984 Psion Series 5 1997 Psion Organiser II CM 1986 Geofox One 1997 Psion Organiser II XP 1986 Psion Series 5mx 1999 Psion Organiser II LZ 1988 Ericsson MC218 1999 Psion MC 200 1989 Oregon Scientific Osaris 1999 Psion MC 400 1989 Psion Series 7 1999 Psion MC 600 1989 Psion netBook 1999 Psion Hc Range 1991 Psion Revo 1999 Psion Series 3 1991 Psion Revo Plus 2000 Psion Series 3a 1993 Diamond Mako 2000 Acorn Pocket Book II ??? Psion Workabout 1995 Psion Series 3c 1996 Psion Siena 1996 Psion Series 3mx 1998 Psion Workabout mx 1998

Začneme nejprve trochou oficiálních informací. Psion PLC založil v roce 1980 současný prezident společnosti David Potter. První čtyři roky od svého založení se Psion zabýval prakticky výhradně tvorbou softwaru (především pro ZX-Spectrum, ale i pro další 8bitové domácí "mikropočítače"), z těchto dob pocházejí hry a systémové programy uvedené v tabulce, většina z nich se skoro okamžitě po uvedení na trh stala sama o sobě legendou a například na sérii her s nešikovným zmatkařem Horacem gamesníci starší věkové kategorie určitě hned tak nezapomenou. Současně s programováním software se vývojáři u Psionu zabývali myšlenkou uvést na trh kapesní počítač, který by jednak plně nebo alespoň částečně nahradil tradiční papírový organizér a zároveň se jednalo o plnohodnotný a pochopitelně i programovatelný přístroj. Tímto přístrojem se v roce 1984 stal Psion Organiser a jeho následovníci v podobě několika dalších inovovaných modelů Organiseru, čímž započala mnohdy strastiplná, ale dnes už můžeme říci, že velmi úspěšná cesta směřující až k současným moderním kapesním počítačům.To už ale předbíhám výčtu jednotlivých hardwarových produktů, takže se ještě v krátkosti vrátím k současné situaci společnosti Psion skládající se dnes z následujících divizí:- největší divize Psionu zformovaná v září roku 2000 sloučením Psion Enterprisse Computing a Teklogix International. Obě firmy se zabývaly vývojem produktů z oblasti víceúčelových mobilních zařízení určených pro použití v průmyslu, obchodu, dopravě, službách a všeobecně kdekoliv, kde je zapotřebí lehké a snadno přenosné zařízení pro sběr nebo třídění dat v reálném čase s využitím převážně některého z standardů mezi bezdrátovými přenosy dat.- nová divize Psionu založená v březnu 2001 sloučením tří bývalých divizí - Psion Computers, Psion Connect a Psion InfoMedia. Psion Digital Solutions má na starost vše, co souvisí s komunikací, mobilními zařízeními v podobě kapesních počítačů a s tím souvisejícími službami a obsahuje vlastně i kdysi zakoupenou firmu Dacom. Psion Digital pokračuje ve vývoji svých nejúspěšnějších kapesních handheldů a v současné době je jednou z nejprogresivnějších firem vyvíjejících komplexní hardwarová a softwarové produkty v oblasti mobilní výpočetní techniky se zastoupením v mnoha státech světa.Vývojem softwaru, přesněji řečeno operačních systémů EPOC32 a jeho nástupců pro mobilní zařízení s bezdrátovým přenosem dat (tedy včetně mobilních telefonů), se zabývá společnost Symbian , která je společným joint-venture podnikem firem Psion, Nokia, Motorola, Ericsson a Panasonic, přičemž Psion má v Symbianu pochopitelně nejvyšší podíl, konkrétně 28 %.Následují tabulka obsahuje všechny hardwarové produkty Psionu, které se mi podařilo dát dohromady, od těch nejstarších až po ty nejnovější, včetně několika klonů s licencovaným operačním systémem EPOC16 a EPOC32. Výčet neobsahuje s výjimkou Workaboutu žádné úzce specializované průmyslové handheldy a víceúčelové terminály, které Psion, respektive jeho divize Psion Teklogix vyrábí, nýbrž se zaměřuje hlavně na klasické "spotřební" a více či méně univerzální kapesní počítače.

A to už je pro tentokrát všechno, v dalším díle začneme pěkně od začátku a mrkneme se na zoubek prvnímu hardwarovému produktu Psionu, Psion Organiseru.