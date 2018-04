Psion netBook - skutečně dospělý Psion

Když Psion zhruba před dvěma lety představil svůj nový model netBook, překvapil tímto krokem asi spoustu svých příznivců. netBook totiž nenavazoval na ověřenou koncepci kapesního počítače, ale spoluzakládal novou kategorii přenosných počítačů. Podle zájmu uživatelů se však Psion opět trefil do černého - ještě několik měsíců po uvedení na trh totiž továrna nestačila vyrábět tento elegantně vyhlížející mobilní počítač.

Nutno říci, že netBook má dnes bohužel i jedno smutné privilegium - je totiž jediným mobilním počítačem, který firma Psion při letošním červencovém prohlášení nepohřbila v propadlišti počítačových dějin...

Dnes je netBook k dostání ve dvou variantách - "slabší" verze Series 7 má pomalejší procesor, méně základní paměti a operační systém integrován přímo v paměti ROM; špičkové provedení netBook Pro se vyznačuje o cca 60 MHz rychlejším procesorem, upgradovatelným operačním systémem a velkorysejším osazením pamětí RAM.

Navenek se však obě verze téměř neliší - rozeznáte je pouze podle nápisů na stříbrném štítku vrchní strany přístroje a na malé plošce pod displejem.

Exteriér

Již na první pohled je zřejmé, že netBook není klasickým kapesním počítačem. Ba ani při té nejlepší vůli by se vám do kapsy nevešel - se svými rozměry 235 x 182 x 37 mm (tedy o něco málo větší než malý školní sešit) je předurčen k nošení v malé brašně či aktovce. Hmotnost přístroje včetně baterie je přijatelných 1150g.

Stejně jako ostatní modely Psionu nepostrádá netBook jistou dávku elegance britských gentlemanů - už jste někdy viděli pravou kůži jako krycí materiál počítače?

Patentovaný vysouvací mechanismus známý ze Series 5/5mx byl u netBooku nahrazen trochu méně atypickým řešením. Klávesnice je pevná, kdežto sklon displeje lze podobně jako u notebooků manuálně nastavovat. Po rozevření přístroje upoutá solidním dojmem působící klávesnice a velký displej se dvěma řadami pevných ikon po stranách.

Klávesnice je skutečně impozantní. Třebaže již původní Series 5 nabízel do té doby nevídaný komfort při psaní delších textů, netBook posunuje laťku ještě minimálně o stupeň výše a nechává za sebou i některé zástupce notebooků.

58 dostatečně širokých kláves je však trochu odlišně rozloženo, než jak jsme zvyklí z menších Psionů. Své místo si prohodily klávesy Fn a Menu, čárka se po vzoru PC vrátila vpravo nad mezerník. I ostatní klávesy se trochu stěhovaly, takže se asi nevyhnete počátečním překlepům. Celkově je rozložení klávesnice netBooku podobné spíše běžnému PC než menším Psionům, jenom horní řada čísel a národních znaků je oproti PC posunuta více vpravo.

Displej, stejně jako klávesnice, vyrostl, netBook má bezmála osmipalcový barevný STN LCD displej s rozlišením 640 x 480 obrazových bodů (tedy standardní VGA). Ve srovnání s menšími Psiony je mnohem kontrastnější a jasnější (ostatně jas lze nastavovat v devíti stupních) a v normálním pokojovém pološeru je i skvěle čitelný. Horší situace je však na venku, kde je každý odlesk nepříjemně znát, ale to už je daň za barvu a dotykovou vrstvu. Displej umí zobrazit 256 barev a je standardně podsvícený.

Jak jsem se již zmínil, rovněž netBook má displej dotykový a lze tedy ovládat, stejně jako menší modely Psionu, i dotykovým perem. Pero je opět skryté v těle netBooku, ale k jeho vysunutí se nezvykle používá posuvné tlačítko vpravo pod displejem. Symetricky umístěné tlačítko na druhé straně slouží k zapínání a vypínání netBooku, i když pro tento úkon lze použít také standardně klávesu Esc (resp. Fn+Esc).

Po obou stranách displeje jsou lišty s pevnými ikonami, kterých je nyní pochopitelně více; dokonce nechybí ani čtyři uživatelsky definovatelné ikony, u nichž si sami můžete zvolit aplikaci, která se po jejich stisku spustí.

Přední stranu přístroje zdobí oválné tlačítko a dvě malé diody - první svítí červeně, když nahráváte zvuk, nebo upozorňuje na nastavený budík, druhá signalizuje nabíjení baterie nebo pouze připojené externí napájení. Zmíněné tlačítko slouží pouze pro "zamáčknutí" budíku.

Interiér

Ani uvnitř není netBook žádné ořezávátko, projevují zde však rozdíly mezi typy Series 7 a netBook Pro. Procesory jsou 32bitové typu StrongARM, ten v Series 7 pracuje na 133 MHz, u netBooku Pro je jeho výkon vyšlechtěn na více než 190 MHz.

Podstatný rozdíl je však v koncepci paměti ROM. Zatímco Series 7 má po vzoru svých menších psioních sourozenců tuto paměť osazenou operačním systémem a standardními aplikacemi, netBook Pro má pouze malou ROMku, kde je uložen nezbytný bootovací kód. Výhodou zdánlivě složitějšího řešení u netBooku Pro je možnost budoucího upgradu operačního systému - systém se totiž pomocí karty Compact Flash či sériového kabelu nainstaluje přímo do paměti RAM. Drobnou nevýhodou, se kterou se ale musí počítat, je ztráta části paměti pro ukládání dokumentů a dalších aplikací.

Co se týče paměti RAM, Series 7 nabízí v základu 16 MB a netBook Pro 32 MB (zde je však nutné počítat s menší použitelnou pamětí - viz výše). Operační paměť lze ještě pomocí jednoho modulu DIMM doplnit na 32, resp. 64 MB u netBooku Pro, přičemž není ani třeba rozdělávat celý přístroj - pod displejem se skrývá slot pro rozšiřující paměť.

netBook má také vestavěnou 12bitovou zvukovou kartu a docela výkonný reproduktor na spodní straně, nechybí mu ani štěrbina mikrofonu na pravé straně klávesnice.

Rozšiřující sloty a komunikace s okolním světem

Stejně jako u Series 5/5mx lze rozšířit paměť pomocí karet Compact Flash. netBook podporuje dokonce oba typy I a II, takže můžete použít i miniaturní pevný disk IBM Microdrive (současné kapacity 340 MB a 1 GB). Karty se ukládají do malého šuplíčku, který se vysouvá z levého boku přístroje - pěkné a praktické.

netBook podporuje také standard PC Card (dříve PCMCIA), typy I a II, slot se nachází na opačném boku přístroje. PC karty můžete použít opět jako rozšíření paměti (typ I) nebo pro přídavný hardware (typ II), jako je např. faxmodemová nebo v případě netBooku Pro i síťová karta (ale pozor - finální verze ovladače ethernetu dosud nebyla uvedena). Pokud není žádná PC karta vložena, slot je chráněn plastovou kartou, která se vysune pomocí tlačítka vedle slotu.

Sériový port RS232 zůstává i u netBooku nadále hlavní možností komunikace, přes dodávaný kabel můžete netBook propojit se stolním počítačem nebo notebookem.

Samozřejmostí je i infračervené rozhraní, jehož lesklou černou plošku najdete na zadní straně přístroje. U jinak výborně vybaveného přístroje by nebyl na škodu ani USB nebo FireWire port, na ten ale budeme muset zatím zapomenout.

Velký Psion však nabízí i pohodlnější řešení komunikace. K netBooku lze totiž dokoupit i dokovací stanici, do které se pak netBook jednoduše umístí (díky portu na spodní straně) a okamžitě je připojen k počítači (opět ale pouze přes sériové rozhraní) a síťovému napájení.

Napájení aneb zdroj síly

O napájení netBooku, pokud jste na cestách, se stará lithium-iontová baterie s velkou kapacitou 1500 mAh. Udávaná výdrž plně nabité baterie je přes 8 hodin. Třebaže bývají údaje výrobců mobilní techniky ohledně výdrže baterie většinou nadsazené, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 8 hodin lze při běžné práci skutečně dosáhnout (testováno na netBooku Pro s 64 MB RAM). Nicméně bateriím typu Li-ion vyhovuje spíše zacházení, kdy se nabíjejí ještě před vyčerpáním celé kapacity.

Výdrž baterií ovlivňuje zřejmě největší měrou nastavený jas displeje, takže pokud chcete dosáhnout co nejvyšší výdrže, doporučuji nenastavovat zbytečně vysoký stupeň jasu (ve většině případů plně postačuje nejnižší stupeň jasu, aniž by to nijak znepříjemňovalo práci s netBookem).

Jakmile k netBooku připojíte standardně dodávaný síťový napáječ, baterie se automaticky začne dobíjet. Signalizace dobíjení je na přední straně přístroje - pokud se baterie nabíjí, svítí dioda žlutě; pokud je již nabitá, barva diody se změní na zelenou.

Nabíjení probíhá až překvapivě rychle, plně vybitá baterie dosáhne plné kapacity za necelých tři čtvrtě hodiny!

Nespornou výhodou použité baterie Li-ion je fakt, že jí můžete prakticky kdykoli dát nabíjet a naopak v jakémkoli stavu ji z nabíjení odpojit. To má za důsledek, že můžete netBook připojit k síti, kdykoli máte příležitost, a naopak nijak se nezdržovat, než se baterie plně nabije.

Pokud však jste na cestách a nemáte možnost baterii nabít, můžete si pořídit i rezervní akumulátor a v případě potřeby jej s původní baterií vyměnit - celá baterie je totiž jednoduše vyjímatelná.