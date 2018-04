Psion NETBOOK PRO - velký Psion s malými Windows (3)

Předchozí díly velké recenze najdete zde (první díl) a zde (druhý díl).

Komunikace

V oblasti komunikace poskytuje NETBOOK PRO slušný základ, a to jak po stránce hardwarové, tak i softwarové. Kromě sériového portu RS-232 a infračerveného rozhraní, můžete možnosti komunikace podle potřeby rozšířit pomocí karet CF, PC Card a SDIO slotu a k velkému Psionu připojit nejen modem pro připojení k telefonní síti a klasickou ethernetovou kartu, ale i bezdrátovou kartu Bluetooth nebo Wi-Fi. S těmito možnostmi samozřejmě počítají i Windows CE.NET, a tak se například s konfigurací Bluetooth v Ovládacím panelu setkáte ještě dříve, než vůbec takovou kartu do přístroje vložíte. I proto mě právě trochu mrzí, že Bluetooth není rovnou standardní výbavou přístroje.

Kromě základních ovladačů a možností nastavení nabízejí Windows CE.NET také dvě specifické aplikace - jednoduchý Terminal a slušně vybavenou aplikaci pro vzdálené připojení k pracovní stanici Remote Desktop Connection.

Z výše uvedeného popisu by se možná mohlo zdát, že nastavení a zprovoznění komunikace je snadné a nečiní u NETBOOKu PRO žádné problémy. V některých případech je to snad pravda, s nemalými problémy jsem se ale přesto setkal. Rozhodl jsem se totiž vyzkoušet připojení k internetu přes mobilní telefon pomocí infraportu. Tento, na první pohled triviální, záměr se ale ukázal jako zásadní problém. NETBOOK PRO odmítal jakýkoli pokus o komunikaci s mobilem přes infračervený port a své rozhodnutí nespolupracovat dával najevo nepříliš vypovídající chybovou hláškou. Z různých nastavení bohužel nebylo příliš jasné, kde by mohla být příčina problému a tak se mi ani při nemalé snaze nepodařilo problém vyřešit. Jak těmto nepříjemnostem zabránit jsem se nakonec dočetl až z jedné internetové diskuse po vrácení zapůjčeného NETBOOKu PRO. Komunikovat infračerveně samozřejmě lze, vyžaduje to ale jistý zásah do registrů.

Trochu paradoxně je tak jednodušší propojení s mobilem pomocí Bluetooth, což je navíc i praktičtější řešení. Bluetooth ale nemůže využít každý a komunikace přes infraport je někdy jedinou možností, proto mě tyto komplikace trochu zklamaly. Obecně v mnoha případech mi nastavení přijde zbytečně komplikované a neprůhledné a laický uživatel s ním asi bude mít problémy. Zkušenějšímu uživateli to ale vadit nemusí, ten může naopak rozsah konfiguračních možností uvítat.

S PC si rozumí ActiveSync

K propojení s počítačem, přenosu a konverzi souborů, synchronizaci a záloze dat a instalaci dalšího softwaru je u Windows CE tradičně určen program ActiveSync. Zatímco na straně NETBOOKu PRO je potřebná část již nainstalována, překvapilo mě, že na dodávaném CD se nenachází aplikace ActiveSync pro velká Windows. Psion tak sice donutí uživatele, aby si z internetu stáhnul rovnou nejaktuálnější verzi a vyhnul se tak možným problémům, na druhou stranu by neškodilo, kdyby byla alespoň nějaká verze ActiveSyncu k dispozici již na přiloženém CD. To je ale jen drobná výtka, navíc u finálních dodávek od firmy Point.X bude dost možná ActiveSync již v základním balení.

Hodnocení samotného ActiveSyncu není tématem této recenze, proto se omezím pouze na několik poznatků. ActiveSync dovoluje připojit NETBOOK PRO k PC pomocí sériového kabelu, infraportu nebo bezdrátově. Jak jsem již dříve uvedl, k propojení nelze využít malý USB port na přístroji, pomocí USB bude ale zřejmě možné komunikovat po připojení dokovací stanice. K NETBOOKu PRO se v základu dodává sériový kabel s příslušnými koncovkami, který je kromě barvy na první pohled totožný s těmi, co jsou k dostání ke staršímu netBooku a menším Psionům. Zajímavostí však je, že starý kabel nelze k propojení NETBOOKu PRO použít, neboť rozložení pinů na starém a novém kabelu je odlišné.

Trochu mě překvapily komplikace při navazování spojení mezi ActiveSyncem na NETBOOKu a ActiveSyncem na PC. Většinou se mi totiž spojení nepodařilo navázat hned na poprvé, úspěšnost záležela na správném načasování odklepnutí komunikace na obou protějšcích.

Další software

Kromě vestavěných aplikací, k nimž dále nezbytně patří i klasický windowsovský průzkumník a koš, je samozřejmě možné na NETBOOK PRO instalovat aplikace další. Potřeba jsou aplikace kompatibilní s procesorem ARM, protože NETBOOK PRO s Windows CE.NET je ale specifické zařízení, ne všechny takové aplikace na něm pracují. Úspěšné spuštění aplikací lze teoreticky očekávat spíše u aplikací určených pro Handheld PC Pro (Windows CE 2.1x) a Handheld PC 2000 (Windows CE 3.x), v případě klasických Pocket PC a nových Windows Mobile 2003 for Pocket PC již taková jistota není. Problémy se často objeví hned při instalaci, podle některých zdrojů je však možné je obejít drobnými úpravami.

Sám jsem namátkově na NETBOOK PRO zkoušel instalovat některé další aplikace, ve většině případů bohužel bez úspěchu. Ověřené však je, že na Psionu lze v případě potřeby provozovat i kvalitní textový procesor TextMaker od firmy SoftMaker Software GmbH nebo tabulkový procesor SpreadCE od Bye Design Ltd.

Hlavní uplatnění na novém NETBOOKu PRO najdou ale nejspíše aplikace psané na míru, podle konkrétního použití daného přístroje. Pro NETBOOK PRO lze vyvíjet pomocí nástroje Microsoft SDK for Win CE.NET.

NETBOOK PRO má také vestavěnou podporu Javy, již v základu je zde nainstalovaný JEM-CE Java Virtual Machine a několik ukázkových appletů.

Standardní a doplňkové příslušenství

Protože se jednalo o jeden z prvních kusů NETBOOKu PRO přímo od výrobce, nelze příslušenství dodávané v krabici považovat za definitivní, finální dodávky pro český trh se budou v něčem lišit. Samozřejmostí je ale napájecí a nabíjecí adaptér, komunikační kabel RS-232, CD s dalšími manuály a aplikacemi a tištěná příručka; pravděpodobně v krabici zůstane i krátký kabel pro přechod ze standardního USB portu na malý port. CD dodávané s testovaným modelem překvapilo svou prázdnotou, nacházely se zde totiž pouze anglické manuály k přístroji a programu On-Schedule a program pro synchronizaci mezi Outlookem na PC a On-Schedule na Psionu. České dodávky by však měly být v tomto ohledu velkorysejší, osobně bych na CD uvítal přinejmenším ještě ActiveSync.

Z doplňkového příslušenství k novému Psionu bude k dispozici náhradní baterie a dokovací stanice, další údaje o specifickém příslušenství k NETBOOKu PRO zatím nejsou. Přístroj lze samozřejmě rozšířit pomocí paměťových nebo komunikačních karet a dalším kompatibilním externím hardwarem.

Výborné zařízení, ale s drobnými nedostatky

I když jsem byl původně vůči novému NETBOOKu PRO trochu skeptický - přece jenom bych zde viděl raději jiný operační systém - musím konstatovat, že celkově na mě nový Psion udělal vesměs kladný dojem.

Pozitivně hodnotím koncepci přístroje, která podle mého názoru představuje ideální poměr mezi mobilitou a komfortní prací s přístrojem. V tomto ohledu převzal nový NETBOOK PRO dobrý základ od svého předchůdce, který ještě doplnil o větší rozšiřitelnost a tím pádem i možnost širšího uplatnění nového přístroje. Vcelku fádní vnější vzhled nového Psionu asi neoslní tolik jako neotřelý design původního netBooku, na druhou stranu je zase v jistých ohledech praktičtější.

Po stránce hardwaru je nepochybně nejmarkantnější změnou displej, který si opravdu zaslouží velkou pochvalu, podobně jako osvědčená klávesnice, která byla převzata z původního netBooku. Velice mě také potěšila výdrž na baterie, neboť ta dokonce ještě převyšuje i tak velkou výdrž původního netBooku. Více než deset hodin provozu na baterie dělá z NETBOOKu PRO skutečně mobilně využitelné zařízení. Ani k použitému procesoru (potažmo rychlosti práce) a rozšiřujícím slotům nemohu mít výhrady, osobně bych uvítal pouze zabudované Bluetooth a ještě větší množství vestavěné paměti, to je však jen drobnost.

Zatímco k hardwaru nemám téměř žádné výtky, softwarová výbava už mě tolik nenadchla. Ani ne tak ze samotného faktu, že na Psionu nyní běží namísto Epocu Windows CE.NET, ale spíše z některých drobností a nedořešených věcí. Standardně dodávaný software sice slouží výborně k demonstraci možností výkonného přístroje, zejména pak prohlížeč obrázků, přehrávač hudby a videa a prohlížeč prezentací, pokud je ale NETBOOK PRO zaměřen více na práci, pak mi zde scházejí použitelné kancelářské aplikace a nejen prohlížeče dokumentů (světlou výjimkou je dodávaný Pocket On-Schedule). Zatímco u kapesních počítačů Pocket PC může být taková výbava vzhledem k účelu těchto zařízení dostačující, v případě NETBOOKu PRO, který má díky mnohem vyšší ergonomii práce i větší ambice na své uplatnění, bych očekával použitelnější software. V tomto ohledu byl na tom, alespoň podle mého názoru, Epoc lépe. Je sice nutné brát v úvahu fakt, že NETBOOK PRO je zaměřen na podnikové aplikace, s tímto určením ale nepříliš souvisejí předinstalovaný Media Player a výstup na sluchátka...

V oblasti komunikace přichází nový Psion dobře vybaven, v praxi mě ale nepotěšily zmíněné složitosti při komunikaci přes infračervený port. Podobně na mě nezapůsobilo ani propojování s počítačem přes pomalý sériový port a software ActiveSync, kdy se mi komunikaci podařilo navázat vždy až na několikátý pokus.

Celkově je ale Psion NETBOOK PRO povedené zařízení a zmíněné nedostatky lze ve většině případů odstranit dokoupením vhodného příslušenství v závislosti na požadavcích konkrétního uživatele, resp. konkrétní podnikové aplikace. Pro své určení je tak NETBOOK PRO dobře vybaven a je důstojným nástupcem původního "velkého Psionu".

Koncová cena přístroje pro Českou republiku ještě není přesně určena, měla by se však pohybovat na úrovni ceny předchozího modelu v době jeho uvedení na trh. Cenu mezi 40 a 50 tisíci korun bez DPH považuji za přijatelnou, odpovídá totiž kvalitám tohoto mobilního zařízení. Majitelé a příznivci notebooků sice jistě neopomenou namítnout, že za tuto cenu by byl k dostání mnohem vybavenější notebook; NETBOOK PRO si ale na notebook nehraje, jedná se o mobilní zařízení odlišného určení a ve své třídě má jen malou konkurenci.

Za zapůjčení přístroje děkujeme firmě Point.X.

