Psion NETBOOK PRO - velký Psion s malými Windows (2)

Úvodní část recenze NETBOOKu PRO můžete najít zde .

Skrytá síla pod kapotou

"Srdcem" NETBOOKu PRO je výkonný procesor Intel XScale, který tluče na frekvenci 400 MHz. Práce se zařízením je proto vcelku svižná a i při velkých objemech zpracovávaných dat jsou odezvy přijatelně rychlé. Rychlý procesor zřejmě ani nemá velké nároky na napájení. Paměť RAM má celkovou velikost 128 MB. To na první pohled vypadá sice dobře, je ale třeba počítat s tím, že část této paměti (v testovaném modelu 32 MB) je využita jako paměť ROM pro uložení operačního systému a vestavěných aplikací, a část slouží jako flash disk. Zbylou paměť RAM, v případě konfigurace testovaného modelu cca 82.5 MB, je pak třeba ještě rozdělit na dvě části. První část slouží k ukládání dokumentů a aplikací (de facto pevný disk), druhá část pak jako operační paměť. Poměr velikostí těchto částí je možné podle potřeby kdykoli měnit. I když tedy celkových 128 MB vypadá velkoryse (pro srovnání: předchozí model měl 32 nebo 64 MB), použitelné paměti není zrovna nadbytek a není problém ji brzy zaplnit. NETBOOK PRO navíc svými možnostmi láká i k práci s většími soubory (velké prezentace, video, hudba) a volná paměť je pak rázem pryč. Při dnešních cenách paměťových karet sice není problém k NETBOOKu dokoupit další vyměnitelnou paměť, přesto by neuškodilo ani větší osazení vestavěnou pamětí RAM nebo alespoň fyzické oddělení paměti ROM.

Uvnitř NETBOOKu PRO je samozřejmě integrována i zvuková karta s kodekem AC97, která umožňuje dostačující reprodukci zvuku přes vestavěný reproduktor nebo vnější stereofonní sluchátka.

Překvapivá výdrž na baterie

Už původní netBook poskytoval slušnou výdrž při napájení na baterie. Nový NETBOOK PRO je napájen vestavěnou baterií typu Li-Ion o kapacitě 2200 mAh. Výrobce udává dobu provozu v rozmezí 8 až 14 hodin a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tyto údaje nejsou nereálné. Při běžné práci s nižším jasem displeje, kdy však několik hodin na pozadí běželo přehrávání MP3 souborů z paměťové karty, jsem dosáhl výborné výdrže 10 hodin. Zřejmě největší vliv má na dobu práce na baterie nastavený jas displeje, s nejnižším jasem a při větší snaze o úsporu by bylo jistě možné pracovat i o nějakou tu hodinu déle. Na dlouhé době práce na baterie mají svou zásluhu i různé úsporné režimy - nejen automatické vypnutí (přesněji spíše usnutí) přístroje při delší nečinnosti, ale i snižování jasu nebo vypínání pouze displeje. Dobu práce při napájení z baterií hodnotím výborně, vzhledem k velkému barevnému displeji a rychlému procesoru jsem takové hodnoty ani neočekával a proto mě velice příjemně potěšily.

Jednu výhradu ale mám a týká se spíše softwaru. Jakmile totiž klesne stav baterie pod jednu čtvrtinu kapacity, systém začne uživatele upozorňovat hláškou o nízké zbývající kapacitě baterie. Na tom ještě není nic špatného, záměr byl dobrý. Hláška se však od té doby zobrazuje každých několik minut a při zbývající době práce i několik hodin již po chvíli začne být silně nepříjemná. Kdyby ji bylo alespoň možné odklepnout klávesou, jenže zavírat lze pouze křížkem v dialogu, takže každou chvilku musíte šahat po stylusu a hlášku posílat pryč. Bohužel jsem nenalezl možnost, jak by bylo možné zobrazování této hlášky přinejmenším omezit.

Baterii je možné z přístroje vyjmout a nahradit jí jinou baterií, další baterie bude možné dokoupit v rámci příslušenství. Při výměně nebo úplném vybití hlavní baterie jistí uložená data dvě záložní baterie typu AAA. Na tuto zálohu ale není radno příliš spoléhat, protože záložní baterie vydrží potřebné komponenty napájet jen několik hodin.

Pozn.: Hlavní baterie je rozměrově shodná s baterií z předchozího netBooku (ta měla kapacitu pouze 1500 mAh). Pokud tedy ke svému starému netBooku budete potřebovat novou baterii, vyplatí se přemýšlet rovnou o koupi baterie z NETBOOKu PRO, se kterou starý netBook vydrží v provozu pochopitelně ještě o poznání déle než s baterií původní.

K NETBOOKu PRO se standardně dodává i externí napájecí zdroj, který vybitou hlavní baterii dokáže opět nabít během 3 až 4 hodin. Nepracujete-li zrovna v terénu, můžete vnějším zdrojem napájet NETBOOK PRO stále a šetřit tak vestavěnou baterii.

Ve znamení oken

Jak jsem uvedl již v úvodu, největší změnou v novém NETBOOKu PRO je použitý operační systém. Zatímco jeho předchůdce používal systém Epoc známý především z menších kapesních počítačů Psion Series 5/5mx a Revo, na novém NETBOOKu PRO je nainstalovaný operační systém Microsoft Windows CE.NET v nejnovější verzi 4.2. U Psionu Teklogix to sice není žádná novinka, neboť i jeho jiné průmyslové terminály tento systém již nějaký čas využívají, ve srovnání s původním netBookem je to však změna zásadní a rozdíl mezi starším a novým přístrojem je proto velmi podstatný. Zejména pak pro uživatele původních netBooků, kteří by rádi časem upgradovali na nový model, ale tato změna jim to prakticky znemožňuje. Aplikace a dokumenty na starém a novém Psionu jsou pochopitelně vzájemně nekompatibilní, rozdíl je samozřejmě i v samotném ovládání a práci s přístrojem. Nový NETBOOK PRO má nyní blíže ke kapesním počítačům s Pocket PC nebo novými Windows Mobile 2003 a práce s NETBOOKem PRO tak bude snazší pro uživatele se zkušenostmi s Pocket PC než pro majitele původního netBooku.

Nepovažuji za smysluplné zde porovnávat Epoc s novými Windows CE.NET, oba systémy mají své výhody i nevýhody, pro nový NETBOOK PRO byl však zvolen systém od Microsoftu a uživateli nového Psionu tak nezbývá nic jiného, než se tomu přizpůsobit. Příznivce Epocu tento fakt sice jistě moc nenadchnul, na druhou stranu - laický uživatel, který bude NETBOOK PRO používat jako své první mobilní zařízení tohoto typu a na svém desktopu má nainstalovány Windows (nebo majitel kapesního počítače Pocket PC), bude mít k počítači s Windows CE.NET přirozeně větší náklonnost. Windows CE.NET mají také perspektivu v budoucnu, jsou pro ně psány ovladače různých zařízení a na internetu je k dispozici dostatek aplikací, které na nich poběží.

Stabilita Windows CE a jejich hardwarové nároky byly zejména v prvních verzích tohoto systému předmětem častých pošklebků ze strany uživatelů konkurenčních mobilních operačních systémů. I Windows CE však vyzrály a proto je s těmito neduhy již dnes nemůžeme automaticky spojovat. Během mého krátkodobého testování systém ani jednou "nezatuhnul" a jevil se jako vcelku stabilní. Nemůžu ale napsat "zcela stabilní", neboť jednou jsem softwarový reset musel použít poté, co z nejasných příčin přestaly fungovat veškeré zvuky. S několika chybovými hláškami jsem také měl příležitost se setkat, nejednalo se ale naštěstí o nějaké závažné problémy.

Je fakt, že nároky Windows CE.NET na operační paměť nelze označit jako skromné. Jakmile spustíte více aplikací, volná operační paměť začne rychle ubývat. I velikosti dokumentů, vzhledem k tomu, že se jedná často o totožné formáty s PC, jsou často nemalé. NETBOOK PRO má sice vestavěných 128 MB RAM, ale již jsem zmínil, že tato kapacita rozhodně není nadsazená. S většími paměťovými nároky je proto nutné počítat a zařízení případně doplnit paměťovou kartou.

Rychlost práce s Windows CE.NET a vestavěnými aplikacemi je slušná, pouze u velkých dokumentů a souborů jsou již znatelné prodlevy. Výtku bych ale vznesl na adresu ovládání, kde se příliš projevuje, že Windows CE.NET se používají převážně u bezklávesnicových zařízení. Práce by mohla být o mnoho pohodlnější, kdyby bylo možné více využívat klávesové zkratky. Ovládání pomocí dotykového displeje je sice jednoduché a přímočaré, avšak při častějším používání známých funkcí jsou klávesové zkratky většinou rychlejším řešením a značně zpříjemňují práci.

Systém i vestavěné programy jsou samozřejmě v angličtině. Většina programů sice zobrazí české znaky korektně, psát dokumenty v češtině ale zatím možné není. Již se však pracuje na částečném počeštění, takže finální dodávky NETBOOKu PRO by měly umožňovat i zadávání českých znaků přímo z klávesnice.

Vestavěné kancelářské aplikace

Než se pustím do popisu softwarové výbavy, je třeba podotknout, že konkrétní nainstalované aplikace se mohou lišit podle určení přístroje, následující text se proto vztahuje k testovanému modelu.

Spolu s vlastním operačním systémem se v základu dodává i několik předinstalovaných aplikací. Největší skupinku aplikací tvoří kancelářské aplikace. NETBOOK PRO je poměrně slušně vybaven pro prohlížení dokumentů Office, konkrétně je zde předinstalován Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer a Microsoft PowerPoint Viewer. K prohlížení obrázků pak slouží Microsoft Image Viewer a dokumentů PDF Microsoft PDF Viewer. Zmíněné programy jsou pouze prohlížeče, dokumenty nelze editovat ani exportovat. Prohlížení i složitějších dokumentů Wordu, tabulek a grafů Excelu i prezentací PowerPointu je na výborné úrovni, zejména prezentace vypadají na displeji NETBOOKu velmi dobře. Samozřejmě, pokud k Psionu připojíte externí grafický adaptér, můžete dokumenty prohlížet i na větší obrazovce.

I prohlížení obrázků v aplikaci Image Viewer si zaslouží pochvalu. Pokud do NETBOOKu PRO vložíte kompatibilní paměťovou kartu z digitálního fotoaparátu, můžete si bez problému fotografie komfortně prohlížet na velkém displeji. Za těmito aplikacemi viditelně zaostává PDF Viewer, který sice svou funkci plní, mnohdy ale s velkými kompromisy a prohlížení PDF tak zdaleka není na stejné úrovni, jako jsme zvyklí z Acrobat Readeru na PC. Pro prohlížení jednoduchých PDF dokumentů ale vestavěná aplikace stačí.

Dalšími aplikacemi je WordPad a kalkulačka. WordPad je jednoduchý textový procesor, neoplývá sice nabídkou funkcí, potěšila mě ale jeho (omezená) podpora dokumentů včetně RTF a DOC. Škoda, že mezi předinstalovanými programy chybí aplikace pro vytváření a editování tabulek Excelu a nějaká, byť jen primitivní, databáze. Marně jsem také hledal aplikaci pro vytváření náčrtů nebo nějaký jednoduchý grafický editor. Absence těchto aplikací sice není nijak zásadní, občas by ale takový program mohl přijít vhod.

Samostatnou kapitolou je nainstalovaný PIM program Pocket On-Schedule od firmy Odyssey Computing. Ten zahrnuje správu kontaktů, schůzek, událostí a úkolů, poznámek, telefonních logů, elektronické pošty a mnoho dalšího. Zkrátka dobře vybavená aplikace pro správu všech osobních informací. Nechybí ani možnost synchronizovat data programu s Outlookem, na přiloženém CD je k dispozici synchronizační program pro PC.

K zábavě, po práci i při práci, slouží Media Player 9 Series. Ten umí bez problémů přehrávat nejen hudební soubory MP3 a WMA, ale i některá videa. Jeho možnosti a nastavení jsou sice omezené, kvalita přehrávání je však dostatečná, na čemž má velký podíl i hardwarové vybavení přístroje. Media Player je dobrou aplikací pro prezentaci možností přístroje, přesto mám ze zařazení tohoto programu vzhledem k primárnímu zaměření přístroje na podnikové aplikace rozporuplný pocit. Raději bych v základu uvítal kvalitnější kancelářské vybavení, než program pro přehrávání videa. Ten si přece může každý doinstalovat podle potřeby.

Surfujeme a píšeme e-maily

Internetové aplikace dnes nemůžou chybět ani na mobilním počítači, proto je již v základu NETBOOK PRO vybaven kapesní verzí internetového prohlížeče Internet Explorer 6, e-mailovým klientem Inbox a programem pro instant messaging se známým názvem MSN Messenger. Malý Internet Explorer sice neposkytuje tolik možností jako konkurenční Opera pro kapesní zařízení, pro prohlížení webu ale ve většině případů stačí, mimo jiné podporuje i zabezpečení pomocí SSL a TLS. Podobně jednoduchý je i Inbox, kromě něj lze k práci s elektronickou poštou přistupovat i přímo ve zmíněném programu Pocket On-Schedule.

V poslední části článku se nejprve zaměříme na komunikační schopnosti nového Psionu, pak stručně zmíníme i další nabízený software. Na konec nebude chybět ani závěrečné hodnocení a přehledná tabulka s technickými parametry přístroje.