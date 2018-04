Psion NETBOOK PRO - velký Psion s malými Windows (1)

Už původní Psion netBook byl svou koncepcí zajímavé a poměrně ojedinělé zařízení. Svými fyzickými parametry jej bylo možné zařadit mezi kapesní počítač a notebook a funkce těchto dvou odlišných druhů počítačů také skvěle slučoval. Na jednu stranu poskytoval snadnou přenositelnost, okamžitou připravenost k práci a dlouhou výdrž na vestavěné baterie; na straně druhé pak nabízel komfortní klávesnici, relativně velký barevný displej a slušnou softwarovou výbavu.

Více si o původním netBooku můžete přečíst v naší dřívější recenzi (první díl, druhý díl) a v článku se zkušenostmi z půlročního používání tohoto přístroje.

Protože však od doby uvedení původního netBooku technika opět pokročila o velký kus vpřed, musel na to Psion (resp. jeho divize Psion Teklogix) logicky zareagovat uvedením nástupce svého subnotebooku. Ten se na první pohled od svého předchůdce sice příliš neliší, přesto by bylo nový NETBOOK PRO možné označit za zcela nové zařízení. Důvod? Operační systém. Pryč jsou totiž doby, kdy bylo možné Psion automaticky spojovat s výborným operačním systémem Epoc. Úspěšný pokračovatel Epocu, Symbian, je dnes jednoznačně zaměřen na mobilní telefony a komunikátory a jeho adaptace na zařízení typu netBook se s největší pravděpodobností nechystá. NETBOOK PRO proto dostal do vínku Windows CE.NET ve verzi 4.2 a nový Psion se tak v podstatě více přiblížil malým počítačům s Pocket PC/Windows Mobile 2003, než k jeho oblíbeným kapesním předchůdcům z dílny Psionu. Tento krok byl ještě před oficiálním představením nového NETBOOKu PRO velmi diskutovaný, snahy o zachování Epocu alespoň jako alternativy dokonce vedly i k sepsání petice, nebylo to však nic platné a nový přenosný počítač nyní přichází na trh výhradně s Windows CE.NET.

Dříve než se pustíme do samotného popisu a hodnocení zařízení, je třeba objasnit poslání nového NETBOOKu PRO. Už samotný fakt, že výrobcem tohoto počítače je Psion Teklogix, dává tušit zaměření spíše na podnikové aplikace než na jednotlivé koncové uživatele. Neznamená to, že by byl nový NETBOOK PRO pro osobní využití nepoužitelný, nicméně jeho primárním zaměřením jsou konkrétní podnikové aplikace a tomu je také nejvíce přizpůsoben. NETBOOK PRO proto nelze hodnotit měřítky kapesních počítačů a podobných zařízení, ani větších notebooků s desktopovými operačními systémy. Je to zkrátka velmi specifické zařízení, u kterého se předpokládá přizpůsobení v oblasti hardwaru i softwaru konkrétním požadavkům podnikové aplikace.

Z vnějšku méně nápadný

Jak jsem už uvedl, na první pohled se nový NETBOOK PRO příliš neliší. Jeho rozměry jsou stejné, hmotnost dokonce ještě o něco málo nižší, zůstala zachována i osvědčená konstrukce. Při rozměrech lehce přesahujících malý školní sešit a hmotnosti přes jeden kilogram je NETBOOK PRO téměř ideálním mobilním zařízením při zachování vysokého komfortu práce.

Oproti svému předchůdci dostal NETBOOK PRO jinou barvu "kabátku", vnější plastové části jsou nyní ve stříbrno-šedém. Elegantní a ojedinělý prvek původního netBooku, tedy použití pravé kůže jako krycího materiálu víka displeje a zadní strany, vystřídal konveční plastový a pryžový povrch. Hodnocení vzhledu je samozřejmě velmi subjektivní, osobně se mi však design netBooku původního líbí více. Ani tak kvůli absenci kůže na novém přístroji, ale i světlá barva NETBOOKu PRO působí až příliš plastově a vnější vzhled tak neodpovídá skutečným kvalitám přístroje. Na druhou stranu, použití kůže u předchozího modelu s sebou přinášelo i nutnost o ní čas od času pečovat, díky hrubému povrchu zadní strany nového přístroje namísto kůže se NETBOOK PRO ještě lépe přenáší a nevyklouzne z ruky. Přístroj má také slušnou odolnost, podle výrobce by měl v pořádku přežít pád ze 70 centimetrů na koberec a pracovat při teplotách od 0 do 50 stupňů.

Sloty a porty po všech stranách

Tomu, že je nový Psion lépe rozšiřitelný, nasvědčují sloty a krytky konektorů téměř po všech bočních stranách. Zachován zůstává slot na karty Compact Flash (typ I a II) umístěný na levém boku přístroje, jenom se změnilo jeho provedení. Šuplíček byl vystřídán sice méně efektní, ale o to praktičtější šachtou, takže nyní lze karty zandávat i bez nutného nadzvedávání NETBOOKu. Díky novému řešení je také možné používat i delší CF karty (například bezdrátové komunikační karty s anténou nebo adaptéry s konektorem). Karta se pak vysouvá stisknutím uvolňovacího tlačítka vedle slotu.

Základním komunikačním rozhraním nadále zůstává sériový port, vedle něj se pak na levém boku nově nachází i krytka minikonektoru USB (pozn.: v balení se dodává přechodka na velký port). Kdo však čekal, že tento konektor bude konečně možné využít k propojení s PC, bude zklamán. Jedná se totiž o master USB a nikoli slave USB. USB port tak můžete využít například pro připojení myši nebo externího disku, ke všemu samozřejmě potřebujete příslušný ovladač. Komunikace s počítačem přes USB ale přece jen možná bude, potřebný konektor by měla obsahovat dokoupitelná dokovací stanice.

Kromě karet Compact Flash podporuje nový NETBOOK PRO také karty SD/MMC (Secure Digital a Multi Media Card). Když jsem poprvé četl informaci o přítomnosti tohoto slotu, byl jsem zvědav, kam Psion tento slot na tělo přístroje umístí. Nakonec se malý slot nachází vespod čelní strany, čímž sice trochu narušuje zaoblené linie přístroje, je však poměrně snadno přístupný. Stejně jako u slotu pro CF karty, lze tento slot využít nejen pro rozšiřující paměť, ale i pro přídavná hardwarová zařízení. Na čelní straně, stejně jako u původního netBooku, se nacházejí ještě dvě LED diody, zmizelo naopak tlačítko pro odložení budíku. Jedna z diod signalizuje připojené vnější napájení a nabíjení baterie, účel druhé diody, která dříve indikovala alarm nebo zapnuté nahrávání zvuku, se mi na novém NETBOOKu PRO zjistit nepodařilo.

Posledním slotem je šachta slotu PC Card, která zůstala beze změny na pravém boku přístroje a podporuje opět typy I a II. Vedle něj je nově malý konektor pro připojení sluchátek, případně i mikrofonu, zůstává ale zachován i poměrně hlasitý reproduktor na spodní straně zařízení. Pravý bok pak slouží ještě k uložení pera pro ovládání pomocí dotykové obrazovky, jehož pozice i způsob vysunutí se trochu změnily. K vyskočení stylusu nyní slouží tlačítko, posuvník pod displejem byl odstraněn. Samotný stylus je téměř totožný se stylusem z předchozího netBooku či Series 5mx, opět je trojhranný a dobře sedne do ruky, je však o něco kratší, což hodnotím pozitivně.

Na pravém boku nechybí ani zdířka pro připojení externího napájení. Zabudované komunikační rozhraní tradičně doplňuje ještě infraport standardu IrDA 1.1, který se nachází na praktickém místě vpravo zadní části přístroje.

Škoda, že NETBOOK PRO v základu nenabízí vestavěnou Bluetooth komunikaci, ale pouze její softwarovou podporu. U jinak výborně vybaveného přístroje mě bezdrátová forma komunikace trochu schází, je však potřeba brát v úvahu, že jednotlivé přístroje si budou zákazníci osazovat doplňujícími komunikačními kartami přímo podle svých požadavků, rozšiřující sloty k tomu plně dostačují a modularita přístroje je tedy velká.

Výborný displej

Po otevření upoutají spíše kosmetické změny, zásadní kvalitativní rozdíl se však projeví po zapnutí přístroje. Displej se totiž dočkal opravdu velkého vylepšení. Původní pasivní VGA displej o 256 barvách nahradil výborný aktivní TFT displej o rozlišení 800x600 bodů a 16 bitové barevné hloubce, tedy schopný zobrazit až 65 tisíc barev. Fyzické rozměry displeje jsou přitom jen o málo větší než u původního netBooku, takže nový displej má znatelně menší rastr a tím pádem i mnohem jemnější zobrazení. Displej je skutečně "pastva pro oči" a zaslouží si velkou pochvalu. Výtku by mohly mít snad jen osoby s horším zrakem, neboť písmenka nabídek jsou při vysokém rozlišení docela malá, to ale není chyba na straně displeje, ale jeho využití softwarem.

Ve prospěch větších rozměrů displeje padly pevné ikony základních funkcí a aplikací, ty však na původním netBooku souvisely s operačním systémem Epoc, takže nyní by logicky ani nebyly opodstatněné. Displej je samozřejmě dotykový, jas displeje lze podle potřeby nastavovat v široké škále stupňů. Barvy na displeji jsou zobrazovány docela věrně, velmi dobrá je i čitelnost z různých úhlů. Na přímém slunečním světle se sice displej dost leskne, což je daň za dotykovou vrstvu, přesto je ale i tak dostatečně dobře použitelný. I když to z přiložených obrázků až tolik nevyplývá, rozdíl v kvalitě displeje oproti původnímu modelu je opravdu zásadní. Pokud jste majiteli původního netBooku a vyzkoušíte si práci s displejem na novém modelu, budete určitě chtít u svého starého netBooku také takový displej...

Komfortní klávesnice

Klávesnice zůstala prakticky beze změn - téměř dokonalé věci se zkrátka špatně vylepšují. Pouze klávesu Menu typickou pro Epoc nahradila klávesa Alt a umístění některých znaků se ještě více připodobnilo velkému PC. Ergonomie klávesnice je vzhledem k rozměrům výborná, velikost, odsazení i zdvih kláves jsou optimální, na klávesnici lze tak bez problémů psát i dlouhé texty. Psion prostě klávesnice umí a NETBOOK PRO není výjimkou.

K zapnutí přístroje pomocí kláves nyní slouží výhradně tlačítko Esc (k vypnutí pak Fn+Esc), nepříliš povedený posuvník, který měl předchozí model umístěn nad klávesnicí, byl odebrán, stejně jako již zmíněný symetricky umístěný posuvník pro vysunování stylusu.

U prostoru klávesnice, kde byla dříve zdířka pro mikrofon, se teď nachází resetovací otvor. Zlí jazykové tvrdí, že má toto přístupnější umístění jasné opodstatnění, sám jsem tento otvor ale naštěstí použít nemusel. Spíše mě mrzí, že z NETBOOKu PRO zmizel mikrofon, ten lze nyní připojit pouze přes konektor na sluchátka.

V levé části prostoru nad klávesnicí, který je při zcela rozevřeném displeji zakrytý, se nyní namísto slotu s přídavnou RAM pamětí nachází slot pro dvě záložní mikrotužkové baterie. V této souvislosti si neodpustím kritiku na kvalitu dílenského zpracování NETBOOKu PRO, která bohužel není zrovna nejlepší. U testovaného kusu se totiž krytka tohoto slotu viditelně odchlipovala a zbytečně tak kazila dojem. Vůbec celkově není kvalita zpracování nijak úchvatná a oproti předchozímu modelu se nezlepšila - některé mezery mezi plasty jsou až příliš velké, odklápění displeje v některých místech drhne, konstrukce občas trochu vrže. Jsou to sice jen detaily, které nemají vliv na kvalitu práce s přístrojem, přesto to jsou zbytečné vady na kráse.

V další části článku dokončíme popis hardwarového vybavení nového Psionu a podíváme se i na jeho softwarovou nabídku.