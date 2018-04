Psion a rychlá data GPRS přes T39 (Paegas)

Rychlé datové přenosy GPRS v kombinaci s kapesním počítačem Psion jsou bezesporu výbornou věcí, méně veselou stranou mince je však jejich zprovoznění s konkrétním mobilním telefonem a operátorem.

Když jsem svému Psionu netBook pořizoval kamarádku s prozaickým jménem Ericsson T39m, ještě jsem netušil, kolik práce mě bude stát, než se mi podaří se s Psionem připojit na internet prostřednictvím GPRS od Paegasu. I když se dnes na internetu dá nalézt poměrně hodně informací o GPRS, většinou se jedná jen o útržky, které se podle "zákonů schválnosti" nedají uplatnit při nastavování GPRS ve vaší konkrétní kombinaci hardwaru... Věřím, že tento článek pomůže těm psionistům, kterým se ještě GPRS nepodařilo "ochočit".

1. Abyste vůbec mohli využívat GPRS, musíte mít u Paegasu tuto službu aktivovanou. Je-li služba dostupná, zobrazuje se na displeji T39 malý černý trojúhelníček (vlevo nad indikací síly signálu). Jestliže GPRS aktivované nemáte, zavolejte na infolinku Paegasu.

2. Nastavení datového účtu GPRS v telefonu. Pokud nevíte jak, vše potřebné naleznete v tomto článku.

3. Nastavení modemu na Psionu.

Otevřete Ovládací panely a vyberte Modemy. Klikněte na volbu Nový (Ctrl+N) a postupujte podle následujících instrukcí.

Modem vyplňte jméno modemu podle vlastního uvážení, rychlost komunikace můžete nechat maximální (115200bd). Vyberte IR přenos a třídu faxu nechte na Auto.





Možnosti ponechejte původní hodnoty. Na kartěponechejte původní hodnoty.

Inicializace AT+CGDCONT=1,"IP","internet.click.cz". Inicializační řetězec pro fax nevyplňujte.





- zde dost záleží na konkrétním telefonu, v případě T39 resetovací řetězec vyplňovat nemusíte; inicializační řetězec se u Paegasu vždy vyplňuje příkazem. Inicializační řetězec pro fax nevyplňujte.

Pokročilé vyberte řízení toku hardwarové, podle mých zkušeností si s jinými nastaveními T39 příliš neporadí. Zaškrtávací políčka můžete nechat prázdná, v typu modemu specifikujte mobilní.





4. Nastavení internetového připojení na Psionu





V dalším kroku je třeba nastavit údaje o poskytovateli internetového připojení - tedy Paegasu. Z Ovládacího panelu vyberte ikonu Internet a klikněte na Nové. Vyberte Standardní nastavení. Dále opět bodově:

Připojení. Jméno dle vlastního uvážení, typ připojení - vytáčené, nezaškrtávat chytré vytáčení a do pole standardního čísla doplnit *99***1#. Bohužel nemůžete zadat toto "číslo" přímo, protože vám Psion nedovolí zadat hvězdičky. Napište tedy tento text v některé jiné aplikaci (např. Word nebo Jotter) a do kolonky jej zkopírujte.

Zdrojem možných problémů může být také ono číslo před mřížkou, neboť musí korespondovat s tzv. CID datového účtu v telefonu (zjistíte v telefonu: Nastavení -> Datová komun. -> Datové účty -> vybrat konkrétní účet). Pokud máte v telefonu nastaven pouze jeden datový účet, je to snadné - před mřížkou uvedete jedničku nebo místo dlouhého zápisu použijete pouze zkrácené *99#.





Adresy Získat IP adresu ze serveru, odškrtnout naopak DNS adresu ze serveru a zadat manuálně hodnoty:

Primární: 62.141.0.1

Sekundární: 62.141.0.2





5. V Ovládacím panelu - Vytáčení zkontrolujte, že je aktuálním místem mobilní.

6. V tomto bodě by (teoreticky - viz. dále) již mělo fungovat připojení k internetu. Nicméně v internetovém browseru (Web nebo Opera) doporučuji ještě nastavit proxy server, bez něj se totiž nelze dostat na některé stránky (např. Palmare...).

Ve Webu stačí z menu Nástroje vybrat možnost Nastavení proxy serveru..., v případě Opery přejděte do Preferences -> Connections... a klikněte na tlačítko Proxies...

Zvlášť pro každý přenosový protokol nastavte proxy server na proxy.click.cz a port 3128.







I když jste se prokousali nastaveními až na konec, stále to nemusí znamenat, že máte vyhráno. Úspěšnost vašeho připojení na internet teď totiž závisí zejména na tom, jaký konkrétní kapesní počítač s Epocem používáte. Pokud máte Revo, není co řešit - zde by mělo vše fungovat. V případě Psionů Series 5mx a Ericssonů MC218 budete však muset ještě nainstalovat komunikační doplněk s názvem Mobile Connectivity Update (ke stažení z www.psion.com/downloads).

S mnohem záhadnějším problémem jsem se však setkal v případě nastavování na netBooku - bez Mobile Connectivity Update připojení nefungovalo, s nainstalovaným MCU nefungovalo ještě více věcí... Babo raď. Po zdlouhavém bádání jsem však nalezl řešení - na netBook není potřeba instalovat celé MCU (to je určeno primárně pro Psiony S5mx), ale pro vyřešení problému postačuje jediná jeho část - GSMBSC (resp. soubory GSMBSC.TSY A GSMBSC.RSC). Asi nejjednodušší možností, jak tyto soubory z celku vypreparovat, je nainstalovat MCU na netBook, zkopírovat soubory GSMBSC.TSY z C:\System\libs\ a GSMBSC.RSC z C:\System\Data\ do nějakého záložního umístění (např. přímo do kořenového adresáře), MCU odinstalovat a oba uchované soubory GSMBSC přenést zpět do jejich bývalých umístění. Nyní by již vše mělo fungovat bez problémů.

APN Profil

Paegas nabízí i speciální APN připojení, s jehož pomocí se dostanete na jeho firemní stránky a stránky služby ClickProfil, aniž byste přitom platili poplatky za přenesená data (zdarma do 20MB měsíčně). Lze to použít nejen pro vyzkoušení možností GPRS (kdy nemusíte počítat každý stahovaný obrázek v korunách), ale i pro přístup ke Clicku (pokud jste jeho uživatelem) a koneckonců i jako přístup k informacím od Paegasu. Jestliže však čekáte, že se "zadarmo" dostanete i na SMS bránu, budu vás muset zklamat.

Pokud chcete APN Profil využívat, je nejjednodušší vytvořit speciální nastavení pro toto APN. V podstatě použijete stejný postup jako při nastavování APN Internet (tj. standardní nastavení pro internet), rozdíly jsou pouze tyto:

ad 2. V telefonu vytvořte nový účet pro APN Profil podobně jako pro APN Internet, pouze adresu APN vyplňte profil.click.cz. Nezapomeňte, že nový účet bude mít jiné číslo CID! Toto číslo si poznamenejte.

ad 3. Nový modem vytvořte na základě výše uvedených informací, pouze v kartě inicializace použijte inicializační řetězec pro data AT+CGDCONT=1,"IP","profil.click.cz".

ad 4. Vytvořte nový účet na základě účtu pro APN Internet, standardní číslo změňte na *99***x#, kde x je číslo CID pro účet APN Profil ve vašem telefonu.

Nyní již můžete používat i APN Profil - zvolený typ připojení vyberete vždy v připojovacím dialogu. Pokud se na stránky Paegasu nezobrazují, přestože je vše správně nastaveno, bude to nejspíš způsobeno tím, že jste nevyplnili proxy server - v tomto případě je nezbytný.

Několik zkušeností s GPRS

I když díky GPRS můžete být připojeni k internetu relativně vysokou rychlostí, nečekejte, že práce bude nějak přespříliš svižná. Značný podíl na zpomalování mají však internetové aplikace v Psionu, Web je pro větší surfování prakticky nepoužitelný, vřele doporučuji nainstalovat nesporně lepší Operu, která má ale vzhledem ke stadiu betaverze zase jiné "mouchy".

Za mnohem větší výhodu GPRS považuji systém placení, kdy nejste závislí na čase, ale platíte pouze za přenesená data, což je ideální zejména pro vyřizování e-mailů.

Další problém je s dostupností GPRS. Sám jsem si ověřil, že i přestože vám telefon hlásí dostupnost GPRS, nemusíte mít vždy úspěch při připojování přes tyto datové přenosy. Doufejme však, že pokrytí GPRS se rozroste a těchto problémů ubude.

Nicméně, pokud hodláte být v terénu odkázáni pouze na mobilní datové přenosy, doporučuji si zřídit ještě obyčejný datový účet přes GSM pro případ, že by GPRS zrovna odmítalo spolupracovat. Takový účet si v podmínkách Paegasu můžete zřídit například u Volný.