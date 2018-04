Psion 618C - asijské REVO

Velmi dlouho se firma Psion odhodlávala k expanzi na východoasijské trhy, což se jí ale konečně povedlo a 25. června tak mohlo tiskové oddělení vydat zprávu o plánech Psionu s novým modelem 618C. Jak už bylo řečeno v prologu článku, není Psion 618C nic jiného než původní upravené REVO, zajímavá je ale především dostupná lokalizace. Prodej modelu 618C bude na asijských trzích zajišťovat firma Synnex Technology Inc., což je jeden z největších taiwanských distributorů počítačů a počítačových technologií.



Psion 618C bude k dispozici nejen na Taiwanu a v Hong Kongu, ale hlavně v Číně, kde lze předpokládat slušný trh pro podobný typ kapesních počítačů. 618C se bude prodávat ve dvou provedeních Simplified a Traditional s celkem třemi či pěti druhy lokalizace respektive metod vstupu čínských znaků včetně Zhu Yin, Chang Jie, Pin Yin (podrobný popis po mně ale nechtějte, nemám ani tušení, co jednotlivé typy znamenají) a také klasického rozpoznávání ručně psaných znaků. Model 618C bude (vzhledem k velikosti RAM nejspíš přímo v ROM) obsahovat více než 13 000 čínských znaků, samozřejmostí pak budou čínsko-anglické a anglicko-čínské slovníky s inteligentním přiřazováním znaků pro rychlejší vstup písma z klávesnice či zadávaných pomocí dotykového displeje. Lokalizace bude obsahovat i potřebné úpravy pro asijské standardy GSM telefonů, zbytek už bude klasika - 8 MB RAM, e-mail, SMS messaging, web browser, Word, Agenda, Data, Sheet, Calc a tak dále ...



Plány Psionu a Synnexu nejsou vzhledem k rozsahu a nasycení asijských trhů podobným typem kapesních počítačů nijak malé, analýzy trhu totiž uvádějí odbyt pro cca tři milióny mobilních zařízení typu PDA č handheld v roce 2000 s dalším nárůstem v roce 2001, na čemž by se firmy Psion a Synnex určitě rády podílely, pokud možno co největším dílem. Cena Psionu 618C by měla být 360,- USD, prodávat by se měla 618C začít od začátku července letošního roku.