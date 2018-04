Psion 56k Travel Modem s podporou GSM

Psion Travel Modem je produkt, který jistě potěší ne jednoho majitele PDA, či počítače s IrDA rozhraním. Travel Modem od Psionu totiž nemusí nutně spolupracovat pouze s Psionem.

Travel Modem je klasický externí modem s o mnoho bohatšími funkcemi oproti klasickým modemům. V první řadě je zde univerzální způsob napojení na počítač. Připojení probíhá pouze pomocí IrDA portu, což má obrovskou výhodu. Nemusíme s sebou tahat kabely navíc a IrDA nepotřebuje žádné redukce apod. Odpůrci IrDA komunikace jistě namítnou, že je to chyba, že modem nemá kabel pro připojení k PC, ale tento argument je irelevantní, pokud si uvědomíme, že je Travel Modem určen pro mobilní připojení s přenosnými počítači, které mají IrDA v základní výbavě.

Další velkou výhodou je u Travel Modemu možnost komunikovat jak přes GSM síť (prostřednictvím mobilního telefonu), tak možnost komunikace po vytáčené telefonní lince. Přes GSM lze komunikovat rychlostí závisející na možnostech sítě a použitého mobilního telefonu. U Travel Modemu je totiž GSM použito namísto telefonní přípojky. Zde totiž zapojíte mobilní telefon dodávaným kabelem do modemu a pak jednoduše navážeme spojení jako s klasickým modemem. Po běžné telefonní lince dokáže pak modem komunikovat až 56.6 kbps pro příjem a 33.6 kbps pro odesílání dat. Modem podporuje protokol V.90.

Propojky mezi Travel Modem a mobilní telefon jsou k dispozici pro celou škálu typů a modelů. Standardně jsou k dostání kabely pro Nokie řady 5 a 6 a pro Ericssony 600, 700 a T18. Do redakce jsme ale dostali k zápůjčce i kabel pro Ericsson T28 a R320.

Samotný modem má rozměry 10x7,3x2,7 cm. Hmotnost je o málo menší, než hmotnost Psionu Revo. Travel Modem je napájen dvěma bateriemi AA, ale lze jej napojit i na externí zdroj, například na napájení pro Psion 5, či Revo. Jako indikátor stavu baterie slouží jedna ze dvou diod na horní straně modemu. Ta podle stavu baterie svítí zeleně, červeně a nebo červeně bliká. V posledním případě je to již zlé a modem se pak sám do pěti sekund vypne.

Druhá dioda slouží k indikaci přenosu dat. Poblikává, když zrovna něco odesíláte nebo přijímáte. Mezi nimi je předsunuto tlačítko na vypnutí a zapnutí modemu. Ten má tvar jako hranatější myš (ovladač počítače - ne čtyřnohý živočich). Na užší straně má modem IČ komunikační oko a na druhé má vstup pro napájení a konektory pro klasickou telefonní zásuvku a propojovací kabel k mobilnímu telefonu.

Provoz s Psionem Revo byl bezproblémový. Tedy jen pokud se jednalo o komunikaci přes digitální linku, či mobilní telefon. V případě, kdy jsem vložil doma do modemu kabel z analogové telefonní linky, musel jsem složitěji nastavovat v Revu pulsní vytáčení. Přes tento maličký zádrhel jsem se dokázal napojit na internet rychlostí 56.6 kbps a řeknu vám, je to pohoda. Pokud se vám natahují na Revo stránky takovouto rychlostí, pak není jediná věc stěžovat si. O to horší byl ovšem pocit při přechodu zpět na Paegasích 9.600 bps. No nic, snad jednou ...

Nastavení modemu u Psionu probíhá velmi jednoduše a nepotřebujete k tomu dokonce ani manuál, ve kterém je postup poměrně podrobně popsán. Připojení telefonního kabelu nebo propojení s mobilem zvládne snad také každý, takže je instalace poměrně jednoduchá a hlavně rychlá. Tak, jak to vyžaduje mobilní kancelář. Výhodou je, že se na internet mohou pak připojit i majitelé jiných mobilních telefonů, které nedisponují infraportem.

Popisovaný modem ovšem nalezne pravděpodobně větší využití ve spojení s Psionem 7, notebooky, či dokonce s některými osobními počítači, které mají vestavěný infraport. Z počítače s instalovanými Windows 98 se lze totiž přes infraport modem napojit na internet se stejnou rychlostí a kvalitou přenosu, jako u klasického PC modemu. V tom vidím hlavní přínos Travel Modemu. Již není totiž zapotřebí kupovat modem pro PC a pro přenosný počítač zvlášť. Stačí postavit Travel Modem před infraport a připojit se k internetu buď z vašeho počítače doma a nebo z počítače do dlaně někde venku, když potřebujete.

Modem je velmi slušnou variantou pro mobilní komunikaci. Vyplatí se ovšem jen tehdy, pokud jste majetnější a nebo jej využijete i jinde, než například s Psionem. Případně i tehdy, jste-li v pohybu, ale omezujete se jen na místa, kde jsou poblíž telefonní přípojky. Pak je jistě vhodnější připojit se na internet klasickou linkou a daleko vyšší rychlostí, než umožňuje klasické GSM.

Modem zapůjčila do testu firma Point.X, která jej i prodává. Jeho cena je ovšem něco málo pod deset tisíc korun bez DPH. Jak je vidět, každý si jej opravdu pořídit nemůže. Za tyto peníze lze ale získat opravdu slušně rychlý mobilní přístup k internetu a jiným online službám.