Psion 5 má následníka - Psion Revo

Psion Revo je jméno nového produktu firmy Psion. Jeho uvedení je spojováno se sloganem "ještě nikdy nebylo tak lehké komunikovat". Tím se nám Revo snaží naznačit, že jeho možnosti budou zřejmě zaměřeny na mobilní komunikaci kromě jeho dalších, dnes již standardních, funkcí jako jsou agenda, kontakty a word.

Nový počítaček od Psionu pracuje na upraveném operačním systému EPOC r5. Není vlastně upravený, jen je optimalizovaný pro použití s menším displejem, než má například Psion 5.

S 200 gramovým Psionem budete moci vyřizovat emaily, serfovat po internetu a pracovat s adresářem i telefonním seznamem vašeho telefonu kdekoliv a kdykoliv to bude zapotřebí.

Pro tuto funkci obsahuje Revo mimo jiné i aplikaci phone manager, se kterou lze pracovat s telefonním seznamem jak v Revo, tak s mobilními telefony, jako jsou například Nokia 8810, Ericsson T28, Siemens S25 a nebo Motorola Timeport (L-série).

Přístroj by neměl být o moc větší než pouzdro na brýle. Konkrétně jeho rozměry jsou 157x79x17 mm. Jeho srdcem je procesor ARM 710, bežící na 36MHz, což je stejné jako u Psion 5mx.

Velikost paměti ROM je 8 MB v anglické verzi a 16MB v multijazyčné verzi. Dále obsahuje 8MB paměti RAM, která nelze dále rozšiřovat.

Displej je jako u předchozích Psionů opět dotykový o rozlišení 480x160 bodů s roztečí 0.24mm. Co nám ovšem bude chybět je podsvícení displeje, které není vestavěno, jelikož Revo má vysoce kontrastní displej, což umožňuje dobrou viditelnost i v horších světelných podmínkách.

Beterie jsou zde již vestavěné. Jsou to dvě AAA 700 mAh NiMH baterie, které by měly vydržet aspoň tři roky před nutnou repasí. Přístroj by měl vydržet na jedno nabití baterií až 12.5 hodin práce, což odpovídá asi jednomu týdnu typického použití.

Je zajímavé, že přístroj neobsahuje backup baterii, jelikož hlavní baterie jsou schopny zajistit napájení přístroje až po dobu dvou týdnů.

Záložní napájení se protentokrát dodává s Psionem Revo, jelikož externí zdroj slouží současně jako nabíječka vestavěných baterií.

Propojení s počítačem probíhá stejně, jako s předchozími verzemi - pomocí kabelu, či IrDA a na straně PC PsiWIN 2.3, který je součástí balení.

Na tento produkt se budeme moci těšit v prodejní síti již od 16.října v Anglii. Jeho předpokládaná cena se bude pohybovat kolem 300 liber za celé kompletní balení. V České republice by měla být cena nasazena zprvu ve výši kolem 15, či 16 tisíc.