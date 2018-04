PsiMIDI, renesance zvukového výstupu Psionů?

Původní zvukový výstup kapesních počítačů Psion uměl přehrávat jednoduché skladby nebo samply. Koncepce všech Psionů jejich audio výstup přímo předurčila do role užitečné pomůcky při namlouvání a kontrole hlasových poznámek a samozřejmě také do role celkem efektivního budíku spojeného s funkcemi "audio" kalendáře. Postupem času se schopnosti zvukového výstupu některých modelů počítačů Psion rozšířily o možnost přehrávat různé zvukové formáty včetně oblíbených MP3. Zajímavou novinkou pro všechny EPOC ER5 kompatibilní Psiony je audio přehrávač PsiMIDI, jehož funkce už jasně vyplývá z jeho názvu.







První skutečně fungující přehrávač MIDI souborů je utilitka s naprosto zanedbatelnou velikostí necelých 7 kB. Samotný program ke své činnosti potřebuje ještě OPX komponentu "MUSIC" (cca 3 kB), kterou si můžete stáhnout na stránkách autora PsiMIDI, Sebastiana Mateho. Aktuální verze PsiMIDI v0.1 nemá prakticky žádné grafické rozhraní. Po výběru MIDI skladby je přehrávání indikováno pouze jednou stručnou větou, pro ukončení přehrávání slouží libovolná klávesa. PsiMIDI 0.1 umí přehrávat zatím pouze MIDI skladby formátu 0, což jsou ty nejjednodušší jednohlasé MIDI, přehráváno je navíc pouze prvních 32 kB skladby. Program sice podporuje i tzv. falešné polyfonní skladby (rychle za sebou znějící tóny v různých výškách, jako to uměl třeba speaker ZX-Spectra), ale reálné polyfonní MIDI přehrávat neumí. Protože je celý program doposud v experimentální fázi vývoje, budete se u některých MIDI skladeb bohužel muset smířit s dost častým chybovým hlášením spojeným s automatickým ukončením přehrávání.







Pokud bude autor PsiMIDI na svém programu dále pracovat, postupem času se k PsiMIDI ještě vrátíme. Jako technická kuriozita je PsiMIDI určitě velmi zajímavý program, k praktickému využití má ale pochopitelně zatím ještě dost daleko.