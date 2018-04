PSILoc+ - softwarový ráj pro smartphone Nokia 7650

Majitelé komunikátorů Nokia 9210/9290 možná znají nebo používají vynikající multifunkční souborový manager z produkce PSI NT, jehož upravená verze je k dispozici i pro smartphone Nokia 7650. eFileManager stojí 22 EUR, v paměti telefonu zabírá cca 90 KB a mimo svého hlavního úkolu, kterým je management souborů (kopírování, přesouvání, přejmenování a mazání adresářů a souborů) umí ještě pracovat s bookmarky a posílat soubory e-mailem, přes infraport, rozhraní Bluetooth nebo jako MMS zprávy. U každého soubory si můžete nastavit jeho atributy, praktické je také spouštění jednotlivých souborů či dokumentů přímo z prostředí eFileManageru, navigace při práci s programem je jak jinak než s pomocí integrovaného joysticku nebo přes klávesnici.

























































Dalším užitečným systémovým programem z produkce PSI NT správce jednotlivých spuštěnych aplikací s příznačným názvema cenou 15 EUR. Opět se jedná o aplikaci s obdobnými funkcemi, které nabízí takřka stejný program pro komunikátory Nokia řady 9200, ovšem pochopitelně s rozdíly v grafickém rozhraní programu a částečně i v jeho ovládání. S pomocí TaskManageru můžete zavřít prakticky libovolnou aplikaci a uvolnit paměť pro jiné potřebnější programy (pokud je to v dané situaci právě možné), TaskManager samozřejmě umí aplikace ukončit i násilně, a to včetně různých skrytých systémových tasků. Mezi další funkce programu patří komprese/defragmentace paměti, zobrazování údajů o zbývající volné kapacitě paměti, tvorba zástupců, přidávání nových aplikací do systému a mimo jiné také funkce pro resetování operačního systému a reboot mobilního telefonu.Na mobilních telefonech značně ojedinělý, avšak v případě Symbian OS zase ne tak moc výjimečný je další šikovný prográmekumožňující prakticky kdykoliv "odchytit" aktuální stav displeje Nokie 7650. I když tedy Symbian OS 6, přesněji řečeno jeho verze pro Nokii 7650, pořizování screenshotů standardně nenabízí, s pomocí utility Screen Capture s cenou 11 EUR můžete přes nadefinovanou hotkey screenshoty pořizovat a ukládat je do sdílené paměti telefonu ve formátech MBM nebo JPEG a později si je stáhnout přes kabel, infraport či rozhraní Bluetooth do kapesního počítače, notebooku či desktopu.Novinkou pro majitele Nokie 7650 určitě budeschopný přehrávat audio soubory ve formátech MIDI, WAV, AMR, RA, AU, SND a samozřejmě také MP3 (dekodér je kompatibilní s PSILoc MP3 Free Decoderem) s pomocí volitelných plug-inů. MultiMedia Player umí pracovat s M3u atp. playlisty, má jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní, aktuální verze MP3 plug-inu zatím podporuje pouze 128 kbps MP3 skladby se vzorkováním 44 kHz. Cena programu je 15 EUR, zkušební verze je k dispozici zdarma. Jedná se patrně o jednu z nejlukrativnějších aplikací pro Nokii 7650, budoucí verze MultiMedia Playeru by navíc měly obsahovat i funkce pro konverzi některých z podporovaných audio formátůA na úplný závěr přehledu software od PSI NT ještě jedna malá perlička. Chcete-li si rozšířit uživatelské/telefonní profily v Nokii 7650, můžete použít například už hotové, jejichž cena je 11 EUR, trial verze je opět k dispozici zdarma.