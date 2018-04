PsiBank - finance pod kontrolou

Finančních aplikací pro počítače se systémem EPOC32 je dnes docela velké množství. Jednou z nich je i nová verze programu PsiBank autora Arnouda van der Giessena. Program pracuje na většině rozšířených zařízení od Reva až po netBook a na jejich disku zabere zhruba 120 kB. Aktuální verze 3.0 je dostupná ve čtyřech jazykových lokalizacích (angličtina, němčina, francouzština a holandština), česká verze bohužel stejně jako u většiny jiného softwaru chybí, nicméně díky poměrně intuitivnímu ovládání si po krátkém čase zvyknete.

Záměrem programu je komfortní udržování přehledu o vašich příjmech a výdajích, a to především na bankovních účtech. Program může zahrnovat i několik účtů, při větším počtu můžete účty sdružovat do skupin.

Ke každé položce přísluší několik základních údajů - datum, titulek, kategorie a pochopitelně výše částky. Kategorie jsou mocným nástrojem pro oddělené přehledy různých druhů položek a jejich celkových bilancí. Seznam kategorií lze samozřejmě podle libosti upravovat.

Každá položka však může obsahovat také rozšiřující údaje, z nichž za zmínku stojí především údaj měny. Kromě domácí měny totiž můžete definovat i různé zahraniční měny a jejich kurz. To umožní účtovat položky v případě potřeby i přímo v cizí měně, přičemž ve výsledné bilanci se vše převede na domácí měnu podle zadaného kurzu.

Program obsahuje také užitečnou funkci pro konverzi měny.

Tím nejdůležitějším je však zobrazení přehledů. Kromě základního přehledu všech položek PsiBank nabízí i přehled podle kategorií a společný přehled bilancí všech účtů v dané skupině. Nechybí ani filtrování přehledů.

Co se týče grafických přehledů, i zde má PsiBank co nabídnout - graf bilance a graf poměru příjmů a výdajů na účtě pro jednotlivé účty i celé skupiny.

Program nabízí i možnost tisku, takže přehledy můžete převést i do papírové podoby.

Mezi doplňující funkce programu patří například možnost komprese celé databáze, inteligentní převod položek mezi jednotlivými účty, periodické upozorňování na zvolené transakce, různá nastavování parametrů programu, import a export z/do textového souboru nebo ochrana heslem.

Co říci závěrem? PsiBank je výbornou pomůckou při správě vašich financí, který oplývá řadou užitečných funkcí. Nic však není dokonalé, a tak i PsiBank má své stinné stránky. Tou asi nejméně příjemnou je stabilita programu daná zřejmě nízkou pozorností autora k řešení možných výjimek. Program je ale freeware, a tudíž se mu smí nějaké ty "mouchy" odpustit. Každopádně však doporučuji PsiBank přinejmenším vyzkoušet.