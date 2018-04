PSCup2002 - FIFA World Cup Schedule 1.2

Když jsem před EURO 2000 představovali program Euro2K Manager, domníval jsem se, že je to snad vrchol toho, co může fotbalový fanoušek do své kapsy dostat. Mýlil jsem se - PSCup 2002 laťku kvality dále zvýšil, vše má jen jediný háček - zatímco Euro2KManager jsme si mohli stáhnout zcela zdarma, tak PSCup2002 je komerční produkt a bude vás stát $11,99!

Program vyprodukovaly firmy, které nejsou ve sportovní PalmOS branži nováčky - pro firmy PalmSports a PalmR není PSCup2002 prvním počinem v této kategorii a na programu je to jasně vidět!

Úvodní obrazovka je jakýsi rozcestník, odkud můžete udělat malý exkurz do historie světových šampionátů (HISTORY) či využít volbu NEWS. Nás ovšem nejvíc zajímá prostřední volba KOREAN/JAPAN2002, která nás přenese do herního plánu šampionátu!

Rozpis zápasů je interaktivní - kliknutí na základní skupinu vás přenese na její rozpis zápasů, kam si můžete zaznamenávat i výsledky a kde naleznete další podrobnější údaje.

Můžete se třeba podívat na mapce na místo, kde se utkání hraje a jakou kapacitu má zdejší stadion, můžete si nechat zobrazit podrobnější informace o každém mužstvu a o jeho výsledcích, včetně výsleků z kvalifikace. Najdete zde i průběžnou tabulku s odehranými zápasy.

Program se ale pyšní i dalšími schopnostmi, mezi které patří:

- konfigurace údajů o datu a čase na základě lokálního nastavení času v palmu

- automatickou obnovu dat (poslední výsledky) během HotSyncu, včetně posledních novinek v sekci NEWS

- nastavení alarmu u důležitých zápasů

- simulace výsledků, výpočty pravděpodobnosti výsledku zápasů

- program existuje v několika jazykových verzích (anglická, německá, španělská, italská a portugalská).

Vše je nádherně barevně zpracované, animované (třeba výsuvná okna). Luxusní servis během mistrovství (aktualizace), pokud se potvrdí, je taky výborná věc. Je jen škoda, že tam nejsou taky naši chlapci, ale to už je zcela jiná kapitola.

Nepotěší jen absence soupisek jednotlivých mužstev a jediným "kazem na kráse" bude asi cena - ona není zas až tak vysoká, ale je to za aplikaci, která se po ukončení šampionátu stane jen vzpomínkou na šampionát...