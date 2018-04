Psaním SMS škodíme mateřštině. Už přes deset let

BTW - By The Way - mimochodem

IMHO - In My Humble Opinion - dle mého skromného názoru

LOL - Laughing Out Loud - směji se hlasitě

ROFL - Rolling On Floor Laughing - válím se smíchy po zemi

ASAP - As Soon As Possible - jakmile to bude možné

BRB - Be Right Back - hned jsem zpátky

OMG - Oh My God - Pane Bože

PLS - Please - prosím

THX - Thanks - děkuji

AKA - Also Known As - známý také jako

4U - For You - pro tebe

JJ - Jo Jo

NN - Ne Ne

NJN - No Jo No

MMNT - Moment

NZ - Není Zač

TTJ - Tak To Jo

TTPJ - Tak To Pak Jo

Z5 - Zpět

Velmi rozsáhlý seznam zkratek

si můžete prohlédnout také v tomto článku