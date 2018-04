Radar odhalí řidiče při psaní SMS

O vývoji zařízení informoval portál Hamptonroads. Podle Malcolma McIntyrea ze společnosti ComSonics, která radarovou pistoli vyvíjí, je zařízení podobné tomu, které používají opraváři při vyhledávání poškození elektrických kabelů.

Na podobném principu má fungovat i nový radar. Detekovat bude rádiové frekvence vyzařující z vozu, pokud v něm někdo používá mobilní telefon. Navíc rozpozná frekvence textových zpráv od frekvencí hovorů či datových přenosů. Například ve Virginii, kde společnost ComSonics sídlí, je totiž psaní SMS během řízení zakázáno, volání však pro dospělé osoby nikoliv.

REPORTÁŽ: Jak špatně se řídí s telefonem v ruce Před sedmi lety jsme si sami vyzkoušeli, jak složité je soustředit se při telefonování za jízdy. Soustředění se na psaní je přitom ještě horší a odvádí více pozornosti.

Přístroj je jíž údajně blízko produkční verzi, ale uvedení do praxe má nejedno úskalí. Musí projít legislativním schválením, tam však může narazit na problém ohledně ochrany soukromí. McIntyre však upozornil, že zařízení nemůže nijak dešifrovat informace, které jsou do řidičova mobilu přenášeny.

Dalším problémem je vymahatelnost. Prokázat totiž řidiči vozu s vícečlennou posádkou, že právě on používal mobil během řízení, nebude nikterak snadné. Vývojáři tak musejí přijít na způsob, jak takové prokazování usnadnit.

Speciální radarová pistole je dalším z mnoha způsobů, jak zejména američtí zákonodárci a policisté bojují s rizikovým chováním řidičů. Psaní SMS během řízení je ve více než 30 amerických státech nezákonné, v dalších státech se na používání mobilu za volantem vztahují různá omezení. Ze zákonů si však patrně mnozí řidiči nedělají příliš vrásky a nepomáhá ani stále silnější osvěta.

Provinilci se tak například začali objevovat i na billboardech po San Francisku. Účelem projektu TWIT je odradit řidiče od takového počínání (více čtěte zde). Floridský politik se pak letos v dubnu snažil prosadit zákon, podle něhož by byl tento přestupek kvalifikován jako závažný trestný čin. V takovém případě by řidiči, který by kvůli textování při řízení způsobil smrtelnou nehodu, hrozilo až třicetileté vězení (více čtěte zde).