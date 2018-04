Bláznovství za volantem. Píší zprávy a auta kličkují ze strany na stranu

Řidič nesmí za jízdy držet mobil (telefonní přístroj) či jiné hovorové či záznamové zařízení. Jinak mu hrozí dva body a pokuta na místě do 1 000 korun. Toto nařízení přišlo záhy po boomu mobilů v druhé polovině devadesátých let minulého století. A ano, telefonovat za jízdy se nesmí ve většině rozvinutých zemí celého světa.

Což ale není dnes až tak zásadní problém. Tam, kde je to povoleno, lze volat pomocí handsfree, což je i situace v České republice. Handsfree dostaneme dnes k novému mobilu v podobě sluchátek s mikrofonem skoro ve všech případech. Za pár stokorun pak lze pořídit Bluetooth HF sadu.

Nebo si lze koupit pevnou či přenosnou sadu do auta za několik stokorun až několik tisíc podle vlastností. Nová auta pak v mnoha případech mají už integrovanou HF do audiosystému. Stačí jednou spárovat mobily a pak to funguje naprosto výborně, často včetně ovládání přes displej audisystému nebo přes tlačítka na volantu.

Jenže volání není dnes tím největším problémem s mobilem za volantem. Samozřejmě volání rozptyluje a i hovor přes HF může výrazně snížit pozornost řidiče k situaci na silnici. Ale bez ohledu na zákaz a pokuty, při volání řidič alespoň kouká před sebe. I když drží telefon v ruce.

Psaní zpráv, ať už to jsou SMS, e-maily nebo nějaký messenger, či dokonce reagování na posty na Facebooku či cokoliv jiného na displeji smartphonu, zcela odvádí pohled řidiče od situace na silnici. A je jedno, jestli drží mobil na volantu nebo ho má v ruce pod volantem, aby nebyl „vidět“, respektive ho má v držáku. Dobrým příkladem je havárie řidičky v USA, která si v aplikaci Snapchat při řízení kontrolovala rychlost (více zde).

V každém případě řidič pořádně nevidí, a proto kličkuje, nejede plynule, nedává znamení o změně směru jízdy a tak dále. Prostě je to extrémně nebezpečné, ač si jistě mnoho řidičů bude myslet, že právě on to zvládne. Navíc často jede zbytečně pomalu a omezuje provoz.

Textovky prostě za volant nepatří. A je jedno, jestli na displeji mobilu nebo na displeji audio systému, jak to dnes mnohá auta umožňují. Paradoxně u starých tlačítkových mobilů šlo psát poslepu, na smartphonech a dotykových displejích aut je to v podstatě nemožné.

Jedno řešení přesto existuje, zkuste si diktování textu. Budete překvapeni, ale funguje to překvapivě dobře i v češtině. Přesto je v každém případě lepší při řízení prostě nechat psaní psaním a věnovat se volantu.

