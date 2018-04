První zkušenosti s mobilním Firefoxem: těšte se, bude to nejlepší prohlížeč

Momentálně prohlížeč nemůže nabídnout takovou stabilitu a rychlost, aby se dal běžně používat v praxi, ale nové funkce a technologie, které mobilní Firefox přináší, opravdu stojí za pozornost.

Fennec totiž do světa mobilních telefonů přináší funkce, které doposud známe pouze z desktopových prohlížečů. Panelové brouzdání, pluginy i některé možnosti nastavení nemají na tomto poli obdoby. Fennec se chová o hodně jinak než řada dosavadních prohlížečů.

Alfa verzi si prozatím mohou vyzkoušet pouze majitelé Windows Mobile přístrojů a linuxového tabletu Nokia N810.

Velkou zajímavostí prohlížeče Fennec je už třeba samotná navigace po stránce. Webová stránka se totiž prakticky vždy zobrazuje v režimu přes celou obrazovku, nikde nepřekáží žádná menu a i adresní řádek se schová ve chvíli, kdy odskrolujete z horní části stránky níže. Podobně to umí Opera Mobile. Jenže u ní vyvoláváte adresní řádek i menu s nastavením pomocí ikony v pravém spodním rohu displeje. U Fenneku se lišty a ovládací prvky skrývají doslova za hranou plochy stránky. Stačí jednoduše posunout stránku k jejímu okraji, tam se stránka na chvíli jakoby zarazí a následně odhalí lištu s menu.

Na levé straně najdeme svislou lištu se seznamem všech momentálně otevřených oken, na pravé straně pak najdeme lištu s nastavením. V horní části je již zmiňovaný adresní řádek. Lišta nastavení ukrývá poměrně podrobné možnosti, největší novinkou je ale podpora pluginů. Ty jsou absolutní novinkou ve světě mobilních prohlížečů a mohou Fenneku přidat stejné funkce, které si můžete doinstalovat do Firefoxu. Jsme opravdu zvědaví, jaké množství pluginů bude dostupné a jak budou použitelné. Fennec ale jistojistě přinese velikou flexibilitu a podstatně se rozšíří možnosti využití mobilního prohlížeče.

Druhou nejvýznamnější novinkou je ona lišta s panely. Tady budou muset programátoři ještě zapracovat na její dokonalé použitelnosti. Přepínání mezi panely je velmi jednoduché – každý panel zde reprezentuje drobounký náhled stránky. Na náhled stačí ťuknout prstem a přepnete se do něj. Potíž trochu nastává ve chvíli, kdy chcete daný panel zavřít. K tomu potřebujete stylus, protože zavírací křížek je opravdu miniaturní a prstem se do něj strefíte jen těžko. Je ale otázkou, jak tento systém vymyslet lépe. Doufejme, že v Mozille někoho řešení napadne, protože vytahovat stylus jen kvůli zavření okna, když se jinak prohlížeč dá skvěle ovládat prsty, je dost nepraktické.

Zmínit musíme i samotné vykreslování stránek. Fennec patří v tomto oboru k absolutním mistrům. V náročném testu Acid3 získal plný počet, tedy 100 bodů, což je doposud meta, které dosáhly pouze některé "stolní“ browsery. A na samotných stránkách je to vidět. Pokud se vám líbí, jak zobrazuje stránky Opera, v tom případě budete Fennec milovat. Těžko se to popisuje, ale stránky vypadají ještě o chlup lépe a prohlížeč například v náhledu stránky volí takové přiblížení, že se již text dá přečíst. To třeba u Opery neplatí.

Prohlížeč také bez problémů zvládá všelijaká rolovací menu a jiné moderní vymoženosti, které najdeme na současných webových stránkách. Pravda, prozatím chybí podpora Flash.

Závěrem opět musíme zdůraznit, že alfa verze Fenneku má opravdu za úkol pouze demonstrovat schopnosti prohlížeče. V žádném případě nejde o použitelnou verzi. Browser často padá, jeho spuštění trvá dlouhé desítky sekund a ani navigace po stránkách není bůhvíjak rychlá. Alfa verze je ale opravdu dobrým lákadlem k finální verzi. Ta bude zcela zdarma, a tak je opravdu na co se těšit.