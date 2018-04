První zádrhel aukce kmitočtů: ČTÚ zveřejní pravidla až příští týden

Důvodem posunutí termínu je upřesnění rozvojových kritérií, které si vyžádalo ministerstvo průmyslu a obchodu, a také čekání na anglický překlad. ČTK to ve středu řekl předseda ČTÚ Pavel Dvořák.

Podle Dvořáka by měl mít úřad vše potřebné pro vyhlášení podmínek do konce týdne. Podmínky pak budou předmětem veřejné diskuse a teprve na jejím základě úřad stanoví závazná kritéria pro zájemce o kmitočty. Prodej se čeká na podzim.

ČTÚ chce formou aukce nabídnout kmitočty uvolněné přechodem z analogového na digitální televizní vysílání v pásmu 800 MHz a dále volné frekvence v pásmech 1 800 a 2600 MHz. Příděl frekvencí pro jednotlivé žadatele bude omezený.

Hlásit se budou moci nynější operátoři i firmy, které mají zájem vstoupit na tuzemský mobilní trh. To by jim měla umožnit povinnost národního roamingu pro úspěšné uchazeče o frekvence v pásmu 800 MHz. Případný čtvrtý operátor tak bude moci nabízet služby ještě před dobudováním vlastní sítě prostřednictvím sítí současných operátorů.

Povinnost pro majitele vydražených frekvencí učinit velkoobchodní nabídku služeb poskytovaných na nových sítích by pak měla umožnit vstup tzv. virtuálních operátorů, kteří nemají vlastní infrastrukturu.

Podmínky mají obsahovat i tzv. rozvojová kritéria, tedy povinnost vlastníka kmitočtů nejprve pokrýt méně hustě osídlené oblasti před vstupem do větších měst. Do tří let by měl mobilní broadband na základě technologie 4G pokrýt většinu území a být dostupný pro více než 90 procent obyvatel ČR.

ČTÚ počítá s výnosem z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě v řádu jednotek miliard korun. Pravidelné příjmy státního rozpočtu za využívání frekvencí se mají pohybovat mezi 150 a 250 miliony Kč ročně. Operátoři mají kmitočty získat na 15 let. O vstup do mobilního podnikání již v minulosti projevily zájem například tuzemské firmy Dial Telecom, GTS Czech a UPC. Spekulovalo se rovněž o možné účasti státní České pošty.