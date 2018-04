První vlna mobilního internetu zdarma končí. Pečlivě si kontrolujte vyúčtování

Pokud jste vánoční nabídku operátora, ve které rozdával půlroční přístup k mobilnímu internetu, využili, doporučujeme bedlivě sledovat svá měsíční vyúčtování. V těchto dnech totiž vyprší šestiměsíční bezplatné období všem zákazníkům, kteří si vánoční dárek aktivovali bezprostředně po prvním možném datu aktivace, tedy 6. 11. 2008. - čtěte Vodafone zrychlí prohlížení internetu na mobilu. Na půl roku jej nabídne zdarma

Operátor v té době sliboval, že na končící poplatkové prázdniny všechny zákazníky upozorní pomocí SMS zprávy. Do redakce nám ale začaly chodit první stížnosti, že tak operátor nečiní. "Asi málokdo, kdo si službu aktivoval, se zamýšlel nad tím, co bude po půl roce. Ani já," uvedl jeden z našich čtenářů, který na svém vyúčtování našel poplatek ve výši 177 korun za měsíční přístup k mobilnímu internetu "zdarma".

"Předpokládal jsem, že připojení přestane fungovat. Ale ono funguje dál, akorát se služba překlopila na placenou," dodal. Informační SMS o ukončení bezplatného období mu prý nedorazila. "Zákazníky před vypršením vánočního dárku o jeho ukončení informujeme. Rozhodně nechceme vydělávat na tom, že si někteří zákazníci zapomenou promo deaktivovat," uvedl tiskový mluvčí Vodafonu Miroslav Čepický.

Podle něj by takový přístup byl ostatně i proti filozofii celé akce. "Cílem vánočního dárku bylo, aby zákazníci začali masivně používat internet v mobilu a neměli žádné obavy z jeho účtování," říká. Operátor se navíc snaží některé klienty, kteří si připojení k internetu zdarma aktivovali, kontaktovat i telefonicky. Velká část z nich prý přechází na denní tarif, u kterého mohou být na internetu za 17 korun za 24 hodin, a to jen v případě, že skutečně chtějí. "V okamžiku připojení k internetu jim pošleme SMS, do kdy je denní tarif platný," upozornil Čepický.

Podobnou praxi již jednou zavedl operátor T-Mobile, který navíc služby zdarma zákazníkům sám aktivoval a na konec bezplatného období neupozornil. Vysloužil si za to velmi negativní publicitu. - čtěte T-Mobile vymyslel obezličku na zákazníky