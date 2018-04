První virtuální operátor přijde ještě letos

Podle informací Mobil.cz by mohl tuzemský trh rozšířit ještě v letošním roce minimálně jeden virtuální operátor. Blízko dohody je hned několik projektů.

S operátorem O2 chce na virtuálním operátorovi spolupracovat vydavatelství Ringier, virtuální operátor by se mohl jmenovat Blesk Mobil. Mateřský koncern Ringieru, německé vydavatelství Axel Springer, v Německu provozuje virtuálního operátora Bild Mobile. Tedy operátora, který se jmenuje po hlavním bulvárním deníku vydavatelství.

Už delší dobu jedná s Vodafonem společnost UPC, která je jedničkou na trhu kabelového internetu a televize a sama provozuje na své síti telekomunikační služby. S T-Mobile a O2 pak o virtuálním operátorovi jedná maloobchodní řetězec Tesco, který v jiných zemích už virtuálního operátora provozuje.

S O2 a Vodafonem jednala telekomunikační firma GTS, která by se ale spíš než na koncové zákazníky soustředila na firemní klientelu, kterou obsluhuje v rámci pevných linek a dalších služeb.

Důvod, proč dlouho nikam nevedoucí jednání zájemců s trojkou tuzemských operátorů najednou nabírají na obrátkách, je prostý. Trh již počítá s tím, že jediný zájemce o čtvrtou licenci, finanční skupina PPF, chce opravdu v aukci licenci získat a síť vybudovat.

Virtuálové v Česku Do současné chvíle v Česku nepůsobí jediný oficiální veřejný virtuální operátor. Na trhu působí mnoho takzvaných šedých operátorů, kteří s tichým souhlasem velkých operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) neveřejně přeprodávají jejich služby. Virtuální operátor nemá vlastní mobilní síť, využívá některou z fyzických sítí operátorů. Má s ním ale oficiální smlouvu a služby nabízí pod svojí hlavičkou.

A rychlý vznik virtuálů v současné cenové hladině sebere konkurentovi část trhu a vytvoří nárazníkové pásmo proti razantnímu snížení cen.

Další možností, jak by se trh mohl rozšířit ještě před příchodem případného čtvrtého operátora, je vznik oddělených poboček tří tuzemských operátorů. Podobně funguje například v Polsku značka Heyah, což je vlastní virtuální operátor polského T-Mobile.

V našich podmínkách by to třeba mohl být operátor, který by se specializoval na levné volání s minimem doplňkových služeb a uživatelské podpory. Například v režimu, v jakém dnes Vodafone poskytuje slevu Po svém, tedy nižší ceny ale třeba bez možnosti volat na infolinku.

Je spíš nepravděpodobné, že první virtuální operátoři přinesou razantní snížení cen za volání a další mobilní služby. Ale určitý posun cen směrem dolů by nastat měl. Podstatnější změny na trhu přesto můžeme očekávat ale až v druhé polovině příštího roku.