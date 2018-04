První velký hráč se dvěma SIM – recenze Samsungu SGH-D880

Spojit dvě SIM karty do jednoho přístroje jistě ocení nejenom ti, kteří musí po kapsách nosit služební a soukromý telefon, ale především uživatelé, kteří chtějí ušetřit. Stačí mít na jedné kartě například výhodný tarif pro volání v rámci rodiny a druhá může nést logo operátora, u něhož je většina vašich přátel. Nebo raději jednu ze SIM karet pořídíte čistě kvůli datovým přenosům nebo SMS? Kombinací je nespočet a vše závisí pouze na vašich preferencích.

Samsung už si dal rovněž dvě a dvě dohromady a model SGH-D880 je prvním přístrojem v jeho portfoliu, který má místo na dvě SIM karty. K tomu všemu přidává výbavu, která se bez problémů vyrovná klasickým konkurenčním přístrojům střední třídy. Snadno přebírá vedení i mezi nepříliš známými výrobci, kteří objevili kouzlo dvou SIM karet dávno před ním. Zkrátka se zavedenou značkou a časem prověřeným uživatelským prostředím se lépe pracuje. Přesto však není nový samsung úplně bez chyb.

Katalog mobilů:

První telefon se dvěma SIM Benefon Twin+, ten je ale uměl jen přepínat. A další dvojice konkurentů - Mivvy Dual a Noria T688.

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika: První mobilní telefon velkého výrobce, který přináší podporu dvou SIM karet naráz. Jedinou výraznou vadou na kráse je vyšší cena.

Vzhled a konstrukce – přitažlivý cvalík

Ačkoliv bude D880 marně zakrývat větší rozměry (104 x 51 x 19 mm) a hmotnost, která činí 113 gramů, dokázal si nás i přesto jeho design získat. Přední straně dominuje rozměrný displej o úhlopříčce 2,3 palce, který ještě opticky zvětšuje lesklý povrch okolo něj. Daní za tuhle parádu je však časté leštění a na rámečku se zachycují nejrůznější nečistoty.

Navíc si rámeček zašpiníte i během otevírání klávesnice, protože vodorovný výstupek nad čtyřsměrným tlačítkem není dostatečně vysoký, aby se o něj dal opřít palec. Další alternativou je zapření o spodní hranu přístroje. Tento způsob není však úplně stoprocentní a prst občas sklouzne. Vědomi této chyby si samozřejmě byli už při výrobě, a tak pružina klávesnice nemá tak velký odpor, na jaký jsme běžně zvyklí.

Zadní strana přístroje velmi úspěšně imituje svým vzhledem i na omak kůži. Fotoaparát byste na zádech telefonu hledali marně. Ten se objeví až po vysunutí klávesnice a je při běžném používání ukryt v útrobách přístroje.

Klávesnice a ovládání – schovaný ideál

Větší rozměry s sebou nepřinášejí pouze nevýhody. Například alfanumerická klávesnice pro sebe získala pořádný kus místa a má perfektní rozestupy mezi jednotlivými tlačítky. O moc hůře na tom není ani jejich zdvih a odezva. Klávesnice se zkrátka povedla, a to včetně dvou korekčních kláves a zeleného a červeného telefonu. Snad jenom korekční tlačítko by nemuselo být natolik zvednuto, protože občas může dojít k překlepu při používání čtyřsměrného tlačítka.

Ovládání jako by z oka vypadlo klasickým přístrojům Samsungu a na první pohled nic nenaznačuje, že by se v telefonu ukrývaly dvě SIM karty. Hlavní menu tvoří matice dvanácti ikon a všechny další položky jsou již pouze textové a lze se na nich pohybovat pomocí číselných zkratek. Na pohotovostní obrazovku si mimo jiné můžete umístit kalendář. Raději bychom však viděli podobný aktivní režim, jakým disponují například nové přístroje Nokia Series 40.

Přepínání mezi SIM kartami – jednodušeji to nejde

Jako naprostou samozřejmost již bereme fakt, že Samsung D880 dokáže být na příjmu s oběma kartami naráz. Jedna z nich je vždy nastavena jako primární, a pokud nezvolíte jinak, uskutečňují se přes ni všechny hovory, SMS apod. Před vytočením každého čísla, odesláním SMS nebo připojením k internetu můžete velmi jednoduše pomocí bočního tlačítka vybrat, přes kterou SIM kartu se činnost uskuteční.

Tento princip je velmi jednoduchý a během několika okamžiků zvládne přepínání i méně zkušený uživatel. Stačí, když ve spodním řádku displeje spatří obrázek dvou SIM karet, což značí možnost výběru mezi nimi. Na pohotovostní obrazovce slouží to samé tlačítko k nastavení SIM karet.

Displej a výdrž baterie – dva žrouti

O skutečně rozměrném displeji jsme se již zmiňovali v úvodu recenze. Pouze tedy dodáváme neméně úctyhodné parametry, jakými je rozlišení 320 x 240 pixelů a podpora 262 tisíc barev. Přestože je displej aktivní, lesklý rámeček okolo něj znesnadňuje čtení údajů a čitelnost na přímém slunečním světle je pouze průměrná.

Nejspíše přítomnost dvou SIM karet se výrazněji podepsala na výdrži baterie, která při našem testu dosáhla na lehce podprůměrnou hranici tří dnů. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače. Klasické přístroje v této cenové kategorii vydrží minimálně čtyři dny bez nabíječky.

Telefonní seznam a zprávy – nechybí téměř nic

Přestože je již běžným standardem ukládat kontakty do sdílené paměti a prakticky nijak neomezovat uživatele, Samsung stále tvrdošíjně trvá pouze na kapacitě 1 000 položek. Pro většinu uživatelů je však tato hodnota více než dostatečná, a to včetně několika různých položek, které může k jednotlivým kontaktům přidat. Nechybí ani možnost třídění osob do skupin či odlišení pomocí vyzvánění. Kontakty z obou SIM karet se zobrazují naráz, nebo každá zvlášť.

Kapacita paměti SMS se rovněž zastavila na nepříliš vysokém čísla a dvě stovky zpráv nejsou příliš. Pochvalu zasluhuje editor zpráv, který poctivě zobrazuje počet napsaných znaků a obsahuje i ukazatel, do kolika částí bude zpráva před odesláním rozdělena. E-mailový klient podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP a dokáže stahovat celé zprávy nebo pouze hlavičky v pravidelných intervalech.

Organizační funkce a multimédia – postačí i náročným

Kalendář nabízí měsíční/týdenní/denní náhled a pět druhů událostí (schůzka, výročí, svátek, důležité a soukromé). V základní výbavě nechybí jednoduché poznámky, úkoly, časovač, několik budíků a převodník "všeho na všechno“. K internetu se připojíte přes GRPS/EDGE v nejvyšší desáté třídě. Podporu wi-fi nebo sítí třetí generace byste hledali marně.

MP3 přehrávač by se hravě mohl rovnat konkurenčním walkmanům, bohužel však neumí třídit skladby podle názvu, interpreta či žánrů. Vystačit si tak budete muset pouze s jednoduchými seznamy skladeb. O to více tak potěší relativně kvalitní sluchátka v základním balení, která musíte připojit pro poslech FM rádia. To sice nezvládá RDS, ale umí automaticky naladit stanice a uložit je do paměti přístroje, která činí 40 MB. Lze ji rozšířit pomocí karet microSD a přistupovat na ni přes USB Mass Storage. USB kabel je dokonce součástí dodávky.

Velmi nadšeni jsme z fotoaparátu s rozlišením 3 Mpix s automatickým ostřením. Ten může bez větších rozpaků soupeřit i s těmi nejlepšími, které lze v současnosti na trhu nalézt. Snímky jsou barevně věrné, prakticky bez šumu a hlavně dostatečně ostré i v exteriérech. Ještě lépe dopadly fotografie bližších objektů a textu, které jsou téměř ideální. K úplné spokojenosti nechybí ani bohaté možnosti nastavení.

Závěr – jedno "ale“ existuje

Na Samsungu SGH-D880 jsme až na větší rozměry a váhu nenalezli žádné výrazné nedostatky. Naopak převládají kladné dojmy z designu, výtečné klávesnice a fotoaparátu. Samozřejmě drobné chybky v MP3 přehrávači či displeji se najdou. Ty však jdou s čistým svědomím přehlédnout. Konkurenci v podobě Noria T688, Emgeton G20 a Mivvy Dual tak samsung bezpečně překonává a model D880 netrpí žádnými dětskými nemocemi jako výše zmíněné telefony. Soupeři však mohou zaujmout dotykovým displejem, véčkovou konstrukcí, ale především cenou. Ta byla u Samsungu D880 nasazena až příliš vysoko a pokud si odmyslíte podporu dvou SIM karet, seženete podobně vybavený přístroj za poloviční cenu. Proč koupit? podpora dvou SIM karet

kvalitní fotoaparát

decentní vzhled

vynikající klávesnice Proč nekoupit? vyšší cena

větší rozměry a hmotnost

chybějící RDS

výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 7899 Kč s DPH