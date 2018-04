První testy nových Windows Phone 7: neodsuzujte je, jsou jiná, ale výborná

Asi nejrozsáhlejší text o nových mobilních Windows, která se objeví v telefonech během předvánoční sezóny, přinesl server Engadget. My vám zprostředkujeme to nejdůležitější, co kolegové z renomovaného magazínu o nových Windows zjistili.

Telefon zvenku vypadá jako symbianový model i8910 HD, jeho vnitřnosti ale mohou být výrazně rozdílné. Systém běžel na referenčním přístroji od Samsungu, přístroj v této podobě se do prodeje nedostane. Server tak přinesl opravdu jen dojmy z nového operačního systému.

Rychlá a elegantní

Základní zjištění redakce Engadget je, že nová mobilní Windows jsou plnohodnotnou a důstojnou konkurencí pro současné nejpokročilejší mobilní platformy iOS 4 a Android 2.2, potažmo připravovaný Android Gingerbread. Systém je prý velmi rychlý a uživatelské prostředí se přizpůsobilo potřebám dnešní doby.

Ovládání je podle prvních zkušeností intuitivní. Rozděleno je do třech základních rovin. V první řadě se uživatel setká se zcela novou domovskou obrazovkou, kam si v podobě čtvercových dlaždic může umísťovat zkratky k aplikacím, kontaktům a řadě dalších věcí. Druhou rovinou jsou jednotlivé huby – stránky v systému, kde jsou vždy soustředěny aplikace a služby související s danou kategorií. Třetí a jedinou statickou součástí systému je abecední seznam nainstalovaných aplikací.

Uživatel jako jasnovidec

Jedinou výtku vůči základnímu ovládání mají redaktoři serveru Engadget ke zobrazení možností voleb. Ty jsou totiž podobně jako u Androidu trochu skryty, vyvolávají se dlouhým podržením prstu na displeji. Je to vždycky trochu překvapení, co se v nich objeví. Toto "chování" lze přirovnat k Androidu, kde se různá "options" nacházejí pod klávesou Menu a jejich obsah často uživatele překvapí. U Windows Phone 7 se stejně jako v případě Androidu stane, že volby nejsou dostupné. Jinde zase jsou, ale systém o tom uživateli nedává nijak vědět. Někdy je ale dostupné menu ve spodní části obrazovky.

Zrovna tak si uživatel musí zvyknout například na správu e-mailů ve schránce. Na první pohled není patrné, jak lze email smazat. Stačí ale kliknout v levé straně předmětu a tyto možnosti se objeví.

Samotné uživatelské prostředí v aplikacích většinou zmizí z očí, programy servírují jen samotný obsah. Stavový řádek s informacemi o stavu baterie, časem a zmeškanými událostmi je vidět pouze v případě zmeškaných událostí. V ostatních případech jej musí uživatel "po androidovsku" vytáhnout z horní hrany obrazovky.

Nedostatky vlastní i opsané u konkurence

U Engadgetu se pozastavují nad tím, že systému bude chybět funkce copy-paste. To je asi jeden z největších nedostatků, snad se tato možnost objeví později. Mnohým uživatelům bude vadit i nemožnost multitaskingu pro aplikace třetích stran. Zůstává navíc otázkou, jak půjde takové aplikace integrovat do systému. Je možné, že Microsoft časem po vzoru Apple tuto možnost otevře i externím vývojářům.

Redaktorům Engadgetu se líbí klávesnice v systému, je prý lepší než možnosti u Androidu a téměř stejně dobrá jako u iPhonu. Klíčem k dobrému pocitu je přesnost a rychlost reakcí – tyto dvě vlastnosti se prolínají celým systémem, což je oproti starým Windows Mobile 6.5 obrovský skok kupředu.

Další zajímavou změnou je způsob, jakým telefon pracuje s položkami v adresáři. Samostatné kontakty nemá, pro práci s nimi slouží hub People. Ten funguje podobně jako Sense UI u HTC nebo Motoblur či Palm Synergy – veškeré konverzace a aktivity vašich kontaktů z různých zdrojů jsou soustředěny sem. Odsud má uživatel přístup k SMS a MMS, samotným kartám kontaktů, e-mailům, sociálním sítím a tak dále.

Nepříjemností je ale fakt, že jakmile zadáte do telefonu některý z těchto zdrojů (třeba Facebook), systém z něj stáhne veškeré informace a roztřídí je ve svém prostředí tam, kam patří. To znamená, že do fotogalerie se budou plést spousty obrázků od lidí, se kterými třeba ani kontakt udržovat nechcete. Toto chování se nedá nijak nastavit, telefon obsah stahuje a třídí zcela automaticky. Windows Phone 7 také nemají žádnou samostatnou Facebook aplikaci. Trochu překvapivě chybí implementace Twitteru.

E-mailová aplikace nabízí opět snadné ovládání a spoustu možností řazení, chybí však řazení do konverzací. Není jasné, zda jej Microsoft stihne do systému implementovat před oficiálním uvedením na trh. Systém nemá společnou schránku pro více účtů, každý dostává své místo na úvodní obrazovce a uživatel vstupuje ke každému zvlášť. SMS zprávy řazení do konverzací podporují. Trochu může vadit fakt, že odesílatel a příjemce nejsou odlišení barevně, ale jen zarovnáním textového boxu doleva nebo doprava.

Internetový prohlížeč nabízí základní funkcionalitu a poskytuje dostatečnou kvalitu. Chybí podpora Flashe nebo Silverlight, větším problémem je ale absence podpory HTML5. Prozatím chybí třeba i aplikace pro přístup k YouTube.

Nakupování bude hračka

Prostředí hubu Zune jako by z oka vypadlo hudebnímu přehrávači stejného jména. K synchronizaci se používá i patřičný desktop software, který dostane i možnost nakupování aplikací z Windows Marketplace. Aplikace fotoaparátu nabízí zajímavou možnost ovládání - po pořízení snímků obrázky "odjedou" za levý okraj obrazovky, jednoduchým tahem prstu jej lze ale vytáhnout a listovat mezi nimi. Obrázky se mohou uploadovat na Facebook nebo na SkyDrive účet u Microsoftu, obě možnosti ale nemohou být aktivní zároveň. Aplikace Pictures pak ukazuje nejen obrázky pořízené fotoaparátem, ale také postahované z Facebooku a dalších sítí.

Zvláštností Windows Marketplace je, že z telefonu nabízí i možnost nákupu hudby, nejen aplikací. Patřičná záložka uživatele přenese do Zune Marketplace. Windows Phone 7 nabídnou přímo ve své základní instalaci možnost práce s Microsoft Office dokumenty. Ty půjde zároveň editovat, ale jen v omezeném rozsahu. Mobilní Word neumí ani měnit font. K dispozici jsou čtyři barvy písma a funkce kontroly pravopisu. PowerPoint dokumenty vytvářet nelze. Systém standardně podporuje SharePoint servery, takže lze dokumenty sdílet s kolegy v práci.

Mapy v telefonu nalezneme pod hlavičkou Bing Maps a prozatím nepodporují plnohodnotnou turn-by-turn navigaci. Umí ale itinerář jako klasické Google Maps. Hlavním integrovaným vyhledávačem je rovněž Bing. Ten umožňuje hlasové ovládání a vedle internetových stránek vyhledává novinky a výsledky přizpůsobuje vaší pozici.

Trochu podivný je údajně přístup k vyhledávání. Dá se k němu dostat stisknutím patřičného hardwarového tlačítka, to ale nefunguje vždy. Někdy totiž jeho funkci přebije některá z aplikací. Chybou tedy je, že Bing nefunguje jako univerzální vyhledávač na všechno, včetně obsahu v mobilu.

Moderní systém se vším všudy

Podle prvních dojmů tak sice Windows Phone 7 mají spoustu drobných chyb, celkově je to však moderní a vyspělý operační systém s výborným potenciálem. Zdá se, že tato výrazná generační změna, proti které se někteří současní uživatelé Windows Mobile tak ohrazují, bude nakonec tím správným krokem kupředu.

Už se nemůžeme dočkat, až Windows Phone 7 vyzkoušíme na vlastní kůži.

FOTO: Engadget.com