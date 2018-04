První test v ČR: revoluční stylovka s novým ovládáním – recenze LG KF600

Dalo by se říci, že na počátku všeho byl iPhone, později relativně neúspěšně stíhán HTC Touch a teprve daleko za ním jsou nyní další firmy jako například Samsung nebo LG. Poslední trojice výrobců se více méně snažila napodobit ovládání iPhone. Tedy nezatěžovat uživatele zbytečným množstvím tlačítek. Zkrátka aby veškerá interakce s mobilním telefonem probíhala pouze skrze dotykový displej.

Dnes recenzovaný LG KF600 se zastavil někde na půli cesty mezi tímto konceptem a klasickou vysouvací stylovkou, kterých najdete na trhu nespočetně. Punc jedinečnosti si však model KF600 vysloužil hned v prvních okamžicích testování svojí dotykovou plochou, jež nahrazuje obvyklou dvojici kontextových tlačítek a čtyř směrný kříž nebo joystick. A to není všechno, co se dá s touto šikovnou ploškou dělat. K zahození není ani funkční výbava. Navíc se podařilo udržet v rozumných mezích i cenu a jenom málokdo by mohl v souvislosti s LG pochybovat o vynikajícím vzhledu. Pár vad na kráse se nám i přesto podařilo objevit.

Katalog mobilů:

Nejbližší stájoví kolegové - modely KG800 (Chocolate), KE970 (Shine) a zástupce konkurence Samsung U600.

Kapitoly článku:

Stručná charakteristika: Stylový vysouvací telefon, který zaujme především unikátní dotykovou plochou namísto funkčních kláves. Velmi povedený je i design a z funkční výbavy nechybí nic podstatného.

Vzhled a konstrukce – příliš svítí do světa

LG KF600 svůj vznešený původ rozhodně nezapře a hrdě se může řadit po bok takových kousků, jakými jsou LG Chocolate, Prada či Shine. Z posledního jmenovaného si navíc propůjčil lesklou čelní stranu, což považujeme za velmi rozporuplný krok. Spolu s chromovaným lemem vypadá tato kombinace vskutku úchvatně a při vypnutém displeji lze použít přístroj jako velké zrcátko. Na straně druhé se rozlučte s čitelností displeje na přímém slunečním světle a připravte se na pravidelné leštění čelní strany.

Nic ale není tak hrozné, jak se může zdát a po čase používání jsme si na tento fakt zvykli. Ostatně lesklá čelní strana není již ničím výjimečným ani v jiných kategoriích přístrojů. V tomto případě však tento prvek skvěle zapadá do celého designu přístroje. K výsledné elegantnosti ještě přispívají na vrchní a spodní straně mřížky od reproduktoru a mikrofonu. Zadní část je již kompletně černá a vyjma objektivu fotoaparátu byste hledali pouze nějaký další výrazný prvek.

Konstrukce je tvořena na omak velmi příjemným plastem. Téměř s naprostou jistotou můžeme konstatovat, že všechny díly konstrukce budou i po čase používání držet na svém místě. Slova chvály směřujeme dále na vysouvací mechanismus, jehož pružinka drží klávesnici bezpečně ukrytou. Zároveň nemusíte vynakládat přílišné úsilí k pohybu vrchní části po malých kolejnicích. Na čelní straně se nenachází ani jediný výstupek a palec budete muset pro otevření opřít o dotykovou plochu. V naprosté většině případů se však nemusíte obávat sklouznutí prstu či nechtěného zmáčknutí některé části displeje.

Po stránce rozměrů už je to s LG KF600 trochu horší a rozhodně se nemůže řadit mezi nejtenčí a nejlehčí telefony na trhu. Konkrétní míry jsou 101,2x50,7x14,1mm a váhá činí 107 gramů, což už považujeme za hranici pro hmotnost u „hloupých“ telefonů. Tuto nadváhu nejspíše zapříčiňuje chromový rámeček a kovový plátek na zadní straně displeje.

Klávesnice a ovládání – na půli cesty

Ještě předtím než se podrobněji seznámíme s dotykovou plochou, přijde na přetřes alfanumerická část klávesnice ukrytá v útrobách přístroje. Zdvih jednotlivých tlačítek je takřka nulový a tlačítka prakticky splývají s okolním povrchem. A přestože jsou mezery mezi nimi rovněž značně malé, psaní je velmi pohodlné. Drobné výtky máme k bočnímu tlačítku spouště fotoaparátu, pro jehož stisknutí musíte vynaložit relativně velké úsilí. Zbylé tři klávesy na ovládání hlasitosti a okamžitému přístupu k MP3 se podobného neduhu vyvarovaly.

Zlatým hřebem této části recenze je dotyková část (tzv. InteractPad), která zabírá více než čtvrtinu celé čelní plochy. V pohotovostním stavu zobrazuje šestici ikon. Pět z nich je volitelných a jedna slouží vždy k vstupu do hlavního menu. Co se právě na InteractPadu zobrazuje, závisí buďto na konkrétní úrovni v menu nebo na spuštěné aplikaci.

Například v hlavní nabídce (klasická matice 3x3) se na dotykové části ukazuje tlačítko pro potvrzení volby, návratové tlačítko a samozřejmě čtyř směrný ovládací kříž. V telefonním seznamu jsou to například ikony pro volání, napsání zprávy či bližším detailu o dané osobě. Kapitola sama pro sebe je kupříkladu fotoaparát, MP3 přehrávač a třeba i hry. Vše postupně popíšeme v průběhu celé recenze. Strukturou menu se jinak LG KF600 nijak neodlišuje od svých kolegů.

Ikony zobrazené na Interpadu přesně odpovídají rozměrům palce a ani při navigaci za pomoci ovládacího kříže nedošlo k jedinému překlepu. Občas sice bylo potřeba vynaložit trochu více síly. Po čase jsme však získali ten správný odhad a pohyb v menu byla skutečně radost.

Celkově tedy dotykovou plochu hodnotíme velmi kladně. Ačkoliv jedním dechem dodáváme, že spíše než o skutečně revoluční způsob ovládání se jedná o jakýsi přerod mezi klasickým telefonem a komunikátory s dotykovou plochou po celé šíři displeje. Jinými slovy LG KF600 tímto dokazuje, že se jedná skutečně pouze o stylovku a běžné PDA ho v rychlosti ovládání hravě předčí.

Displej a výdrž baterie – slunečník nutností

O nepříznivých účincích přímého slunečního světla jsme se zmínili již v úvodu recenze. Zbývá přidat parametry obou TFT displejů, kterými KF600 disponuje. Oba mají shodné rozlišení 240x320 pixelů a nabídnou 262 tisíc barev. Horní se pyšní úhlopříčkou dva palce a dolní jeden a půl palce. Zobrazení je perfektně jemné a to včetně písma jednotlivých nabídek.

KF600 výrazněji ztrácí ve výdrži baterie, která se během našeho testování prakticky nikdy nepřehoupla přes hranici tří dnů. Při náročnějším používání zahrnujícím deset minut telefonování, několik odeslaných SMS a dvě hodiny poslechu hudby, se s námi KF600 rozloučil klidně po dvou dnech. Z toho plyne, že je nabíječku lepší mít vždy po ruce.

Telefonní seznam a zprávy – pouze stylus chybí

V případě telefonního seznamu s kapacitou tisíce kontaktů LG KF600 trochu zklamal. Samotný seznam je samozřejmě vícepoložkový a zahrnuje kromě obligátního jména a několika čísel ještě emailovou adresu, datum narozenin a fax. A to jsou prakticky veškeré údaje, které můžete k dané osobě přidat. Nepočítáme možnost zařadit kontakt do skupiny, přiřadit jí vlastní vyzváněcí tón či obrázek.

Psát SMS zprávy můžete buďto klasicky za použití slovníku T9 či ho můžete natrvalo vypnout. Naštěstí nepíše s diakritikou a poctivě se učí nová slova. Při psaní zprávy máte vždy přehled, do kolika částí se text rozdělí a kolik jste již napsali znaků. Využít můžete i funkce rozpoznávání písma, která však trpí několika dětskými nemocemi. Systém sice správně rozezná napsané písmeno, ale velmi by se hodila zkratka na psaní mezery a umazání posledního znaku jedním tahem, jak je běžné u klasických PDA. Rovněž bychom nepohrdli stylusem, protože psaní prstem není zrovna dvakrát přesné.

Organizační funkce – pro nenáročné postačí

Kancelářské funkce nejsou příliš silnou stránkou LG KF600. Ke každé události v kalendáři sice můžete uložit několik různých údajů, ale například si musíte vystačit pouze s denním a měsíčním náhledem. O vaše vstávání se může starat několik budíků s opakováním pouze o víkendu nebo v pracovní dny. Nikoho už jistě nepřekvapí kalkulačka, stopky, převodník „všeho na všechno“ a jednoduché poznámky.

Pro prohlížení internetových stránek využijete vestavěný prohlížeč Obigo a datové přenosy GRPS a EDGE v nejvyšší desáté třídě. Nechybí ani integrovaný emailový klient. LG KF600 podporuje paměťové karty MicroSD až do velikosti 4GB, které jsou však schované nešikovně pod baterií. K počítači připojíte telefon za pomocí USB Mass Storage.

MP3 přehrávač a fotoaparát – InteractPad v akci

Přestože nás opět okouzlilo ovládání přehrávače za pomoci dotykového displeje, KF600 celý dojem kazí naprosto zbytečnými chybami. Kupříkladu nedokáže třídit skladby podle názvu, interpreta či alba a uvítali bychom i ovládání hlasitosti přímo softwarovými tlačítky. Situaci MP3 přehrávač trochu zachraňuje vlastními seznamy skladeb a ekvalizérem. Občas jistě přijde vhod i FM rádio a A2DP profil pro přehrávání hudby skrze bluetooth sluchátka.

Naopak do výšin musíme vyzdvihnout 3Mpix fotoaparát s automatickým zaostřováním. Snímky jsou barevně věrné, neobsahují žádný šum a v rámci možností jsou velmi ostré. Hravě si fotoaparát poradí s focením bližších objektů či textu v režimu makro. Vedle optiky se nachází přisvětlovací dioda, která se jistě bude hodit při zhoršených světelných podmínkách. Samozřejmě KF600 nepostrádá samospoušť, vyfocení více snímků naráz, vyvážení bílé, několik různých efektů a jako bonus navíc považujeme redukci chvění. Video můžete nahrávat v rozlišení 320x240 a jeho kvalita je obstojná.

InteractPad využijete při prohlížení obrázků, kdy se na dotykové ploše zobrazí zmenšenina daného snímku a na hlavní obrazovce naopak zvětšená část. Rychle a snadno tak najdete potřebný detail. Za zmínku rozhodně stojí dvojice předinstalovaných her, které plně využívají možností dotykového displeje. V obou případech jde o sadu několika mini her, které se většinou točí okolo přeskakování překážek, hopsání do výšky či sestřelování všeho možného.

Závěr – stylovka, jak se patří