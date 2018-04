První test nejlevnější „škodovácké“ navigace: pomalá, ale vyplatí se

Přibližně před rokem jsme v redakci podlehli kouzlu zabudované navigace Škoda Columbus. I dnes jde o jeden z nejlepších navigačních přístrojů montovaných do osobních automobilů. To, co vás ale může odradit před jeho koupí, je cena. Ta se totiž pohybuje od 50 do 70 tisíc korun. - čtěte Navigaci snů jsme našli a otestovali v octavii a sportovním passatu

Mnoho zákazníků tak s radostí uvítá druhou navigaci v nabídce Škoda Auto s názvem Amundsen. My jsme ji měli možnost prověřit v minulých dnech v modelu Octavia Combi, montuje se ale i do superbů a samozřejmě do klasické octavie.

Hlavním lákadlem je cena, která je oproti současné konkurenci na automobilovém trhu takřka neuvěřitelná. Například při koupi octavie ve výbavě Elegance za ni totiž připlácíte jen dvanáct tisíc korun, zatímco navigace Columbus vás v takovém případě vyjde na necelých padesát pět tisíc.

Nechybí dva displeje

Hlavní částí navigačního systému Amundsen je samozřejmě širokoúhlý barevný displej. Ten je stejně jako v případě vyššího modelu Columbus dotykový a své místo si našel na středovém panelu nad ovládáním klimatizace. Jeho úhlopříčka pět palců je sice menší, díky přítomnosti druhého zobrazovacího panelu na přístrojové desce ale zcela dostatečná.

Druhý displej mezi otáčkoměrem a tachometrem je sice pouze monochromatický, i tak jde ale o výborného pomocníka, který vás nenutí odvádět vaši pozornost na středový panel. Jasné a přehledné ikony jsou totiž ve většině případů pro navigaci zcela dostačující. Kolem hlavního displeje je pak rozmístěno celkem šest ovládacích tlačítek, další ovládací prvky pak najdeme také pod ním. To je velmi praktické, při jízdě je totiž vždy snazší nahmatat skutečné tlačítko, než být jen odkázán na dotykový displej.

Rozdíl je v rychlosti

Na první pohled jsme tak mezi ovládáním dražšího modelu navigace Columbus a levnějším Amundsenem neviděli rozdíl. Jakmile jsme se ovšem poprvé dotkli dotykového displeje, bylo nám jasné, že se cenový rozdíl projevil právě zde. Nejde ani tak o velikost nebo kvalitu displeje, nižší cena je znát především v rychlosti celého systému. Procházení jednotlivých úrovní menu nebo zadávání textu přes dotykový displej totiž zabere výrazně více času a celkově všechny reakce jsou pomalejší. Může za to zřejmě pomalejší procesor.

Oproti modelu Columbus nenabídne navigace Amundsen pevný disk, kam by bylo možné uložit navigační data. I tak je ale možné při navigaci poslouchat oblíbenou hudbu z CD a slot není obsazen navigačním diskem. Zařízení je totiž vybaveno slotem pro paměťové karty SD/MMC, na které jen stačí potřebná data z disku CD přehrát.

Navigace na výbornou

Samotné navigační funkce jsou o něco méně podrobné než u dražšího modelu Columbus, pro většinu situací je však tato levnější verze navigačního systému dostačující. Vyhledávání cíle je možné nejen na přesnou adresu, kterou charakterizuje kromě města a ulice také číslo domu nebo křižovatka, ale také na jeden z cílů uložených v paměti. Přímo v základním menu pak nechybí možnost nechat si zobrazit nejbližší čerpací stanice a parkoviště a nechat se na ně rovnou navigovat. Samozřejmostí jsou i body zájmu, které jsou v této navigaci označeny jako zvláštní cíle.

Po nalezení cíle následuje výpočet trasy. Ten je o něco pomalejší, do půl minuty ale byla navigace hotová vždy. Sebemenší problémy jsme pak neměli ani s nalezením satelitů. Výhodou pevně zabudovaných navigací je i napojení na další systémy ve voze. I když jedete v tunelu a nemáte příjem signálu GPS, navigace dokáže dle rychlosti automobilu velmi dobře určit vaši aktuální polohu.

Hlasová navigace vyšších tříd

Jednou z hlavních zbraní této navigace jsou kromě ceny také velmi povedené hlasové povely. Nejenže navigace umí jako jedna z mála pevně zabudovaných česky, ale také jednotlivé povely, slovosled a hlas jsou na velmi vysoké úrovni. Navigace nehlásí jen strohé povely, ale velmi často seskupuje příkazy do krátkých vět, součástí příkazu bývá i slůvko prosím. Samozřejmě nechybí ani podrobné hlasové informace, například o čísle silnice, na kterou máte sjet.

Navigace má také velmi propracovaný systém příjmu aktuálních dopravních informací. Těm je vyhrazeno jedno z tlačítek kolem displeje, po jehož stisku vyjede seznam posledních přijatých dopravních hlášení. Zvýrazněny jsou pak ty, které jsou na vaší trase. Navigace pak samozřejmě na dopravní hlášení pružně reaguje při výpočtu trasy, pokud je z důvodu dopravních komplikací trasa přepočítána, navigace vás na tuto skutečnost upozorní. Velmi praktické je také oznámení každého dopravního omezení. Nemusíte mít ani spuštěnou navigaci a automobil vás upozorní, pokud se například blížíte k úseku, ve kterém probíhají práce na silnici.