Zde byla první telefonní linka na světě. Stačilo vytočit číslo 1

Dům, který stojí na Arlington Street, spojoval první telefonní linkou kancelář pana Williamse v domě na Court Street v Bostonu, vzdáleného asi pět kilometrů. Toto prvenství dovolilo Williamsovi, obchodníkovi a výrobci součástek pro telegrafy a podobnou elektroniku, používat telefonní čísla 1 a 2. Nemovitost koupil v roce 1876 (postavená byla už v roce 1858, viz obrázek níže) a žil zde až do své smrti v roce 1908.

Krátce poté, co se sem s rodinou přestěhoval, si Williams otevřel továrnu a kancelář v nedalekém Bostonu. Jeho firma zásobovala technikou velké telegrafní firmy a také byla centrem pro vynálezy v této oblasti - nové součástky do telegrafů, domácí poplašná zařízení, elektrické zvonky nebo přístroje pro sčítání volebních lístků.

Právě zde, v prostorách továrny na Court Street, vynalezl v roce 1875 Alexander Graham Bell telefon a o rok později si jej nechal patentovat. Williams byl z této technologické novinky nadšený a nechal si sestrojit telefonní linku ze své kanceláře v továrně do domu v Somerville. V roce 1877 poprvé z kanceláře zavolal domu své manželce.

Williams přidělil na linku telefonní čísla 1 a 2 a poté, co se v novinách rozšířily zprávy o prvním fungujícím telefonním propojení dvou míst, začaly se množit objednávky na další linky. Prvním zákazníkem byl Roswell C. Downer, který si nechal propojit svůj dům na Central Street se svou bankéřskou firmou na State Street v Bostonu.

Williams zanechal vedení firmy v roce 1886. Jeho dům byl díky své významnosti zapsán do registru historických míst Somerville a později i do národního registru. Až do roku 2014 byl dům v soukromém vlastnictví, poté jej jeho majitelé nabídli k prodeji.