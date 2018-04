První telefonát v síti Českého mobilu

O síti Českého mobilu v poslední době putuje mnoho zvěstí - tou nejzávažnější asi také je to, že Český mobil přeci jen síť spustí do komerčního provozu již 8. ledna 2000. Tolik se alespoň dalo vyrozumět ze skoupých prohlášení na toto téma a těžko říci, zda jsou tato prohlášení explikována správně.

Držme se však faktů.

Jedním z mála takovýchto faktů je první uskutečněný telefonát na infrastruktuře Českého mobilu,. Ten proběhl v pátek odpoledne a byl jím příchozí mezinárodní hovor z kanadského Montrealu (TIW) - ovšem nešel mobilní sítí, ale jako klasický příchozí telefonní hovor přes tranzitní ústředny sítě SPT Telecom až na MSC Českého mobilu dodané společností Ericsson.

I když, striktně vzato, byl tu již i první hovor přímo v mobilní síti - tehdy bylo voláno přímo na základnové stanici vystavěné firmou Siemens, ale hovor nešel mimo síť.

V každém případě to na rychlý start sítě zatím nevypadá a i termín 8. leden 2000 je možno zatím považovat za těžko uskutečnitelný, pokud by tento den neměl být památným dnem harakirri sítě Českého mobilu.

V současné době lze totiž počet funkčních základnových stanic Českého mobilu možno spočítat na prstech obou rukou a přitom část z nich postavili dodavatelé již před udělením kontraktru jako demonstrační základnové stanice. Příkladem může být BTS na letišti Ruzyně od firmy Siemens. Momentálním problémem se zdají být propojovací trasy.

Uvidíme, jak se dodavatelé infrastruktury pochlapí - zatím to vypadá tak, že je čekají opravdu Veselé vánoce. Zarážející je, že ještě dnes se objevují úvahy nad tím, jak bez boje Český mobil vzdal vánoční trh. Pokud si někdo bláhově myslel, že by na tomto vánočním trhu mohl Český mobil zkřížit zbraně s EuroTelem a RadioMobilem bez řádné ostudy, snad ho reálný termín spuštění sítě vyvede z omylu a Českému mobilu je třeba jen poblahopřát k tomu, že boj o vánoční trh vzdal - alespoň si neuřízl ostudu, kterou by v očích zákazníků dlouho předlouho štupoval podobně, jako RadioMobil v roce 1996.