První telefon s OS Android ponese název Dream

O vyvíjeném OS Android toho dnes víme už docela dost. Jeho vývojáři totiž čas od času pustí do světa malou ochutnávku prostředí. Na jednom z posledních videí, které se dostalo do širšího podvědomí čtenářů, jsme mohli obdivovat vysokou svižnost celého systému a možnosti vestavného webového prohlížeče. O konkrétních přístrojích se však až dosud mlčelo.

Po dnešku již budeme znát alespoň první kódové označení s Androidem. To je velmi jednoduché, přesto však nápadité a stylové. Nebo byste snad označení Dream hodnotili jinak? Z výbavy toho přesto není příliš známo. Téměř jistě ale můžeme očekávat velký dotykový displej a úplnou hardwarovou klávesnici.

Půdorysné rozměry přístroje by měly odpovídat 5“ na výšku (takřka 130 mm), na šířku pak naměříme asi 3 palce (76 mm) . Nepůjde tedy o žádného drobečka typu HTC Touch. Slibovaná klávesnice bude buď přímo pod displejem nebo vysouvacího typu. V každém případě nebude QWERTY blok kláves chybět a tak se můžeme těšit na svižnou textovou korespondenci a rychlý zápis poznámek. Obsluhu přístroje usnadní i tlačítka k přímému spuštění webového prohlížeče. Dream by měl přijít na trh na sklonku tohoto roku, stoprocentně jisté to však není. HTC si přesto zřejmě na svůj účet připíše další primát, svůj vlastní přístroj co nevidět hodlá představit i korejský Samsung.

Možné podoby HTC Dream:





Maggie Cheng z HTC nechtěla projekt Dream jakkoli komentovat. Společnost tak na produkt zřejmě uvalila informační embargo. Ne náhodou to bylo právě HTC, které loni v listopadu jako první přiznalo vývoj na novém mobilním OS. K asijskému gigantu se posléze přidala Motorola a Samsung, což nakonec vedlo ke vzniku celé rozsáhlé aliance firem, které se na Androidu velkou měrou podílejí.

