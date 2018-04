První telefon, který fotí jako velmi slušný fotoaparát

Jak to již bohužel u podobných supertelefonů bývá, korejští výrobci si jej šetří pro svůj domácí trh a variantu pro evropské GSM sítě zatím nepřipravují. Přesto je tento model natolik zajímavý, abychom vám jej představili alespoň několika fotografiích.

Základem fotoaparátu je kvalitní optika, která ještě stále u většiny fotomobilů chybí, a tak je kvalita pořízených fotografií ve srovnání s běžným digitálním fotoaparátem mnohem nižší. Samsung proto používá pro své top modely optické soustavy od specializovaného výrobce Asahi Pentax.

SCH-V770 dokáže přiblížit fotografovaný objekt nejen digitálně, ale také opticky, čímž nedochází ke snížení kvality fotografií. Celkový 12× zoom se dělí na 3× optický a 4× digitální. Novinka se navíc může pochlubit závitem, kterým lze k telefonu přišroubovat předsádky, což mu dodává vzhled opravdového "děla".

Displej patří také k absolutní špičce. Aktivní TFT typ s QVGA rozlišením (240 × 320 pixelů) dokáže rozlišit až 16 milionů barev. Výrobce myslel i na paměťové karty typu MMC micro, podporu MP3 a až 64hlasých polyfonních melodií.

Zajímavostí je, že telefon je určen pro síť CDMA 1×EV-DO, jakou u nás provozuje Eurotel. Kompatibilní bohužel není, protože SCH-V770 podporuje EV-DO na frekvenci 800 MHz, zatímco síť Eurotelu běží na frekvenci 450 MHz.

Na přepravu tak monstrózního telefonu, by bylo přinejmenším vhodné přikoupit i fotografickou brašnu, protože do kapsy se vejde jen stěží. Samsung na sebe ovšem dokáže podobnými modely velmi dobře upozornit a nakonec: Kdo ví? Za pár let budou možná podobné fotomobily standardem.