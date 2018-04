První telefon GSM/UMTS a navíc zajímavé příslušenství

(Od našeho zpravodaje)

Už ve třetím čtvrtletí letošního roku chce Motorola dodat na trh mobilní telefon kombinující GSM a UMTS, tedy druhou a třetí generaci mobilní komunikace. Jeho cena zatím nebyla určena; určitě však bude patřit k nejdražším přístrojům amerického výrobce. Na odhad ceny okolo 1000 euro zaměstnanec Motoroly odpověděl: „Byl bych rád, kdybychom takovou cenu mohli nasadit.“

Několik funkčních prototypů si zvědaví uživatelé mohou prohlédnout už v Cannes, kde je předvádějí specialisté z Motoroly, kteří jsou v neustalém obležení zvědavců a zájemců o bližší informace. Aparát vypadá opravdu zajímavě, i když je se 135 mm výšky poněkud velký (před dvěma lety by ovšem patřil ke standardu mezi běžnými GSM telefony).

Zde je pár základních technických údajů:

hmotnost: 157 gramů

rozměry: 135 x 53 x 24,2 mm

barevný displej (4096 barev) 176 x 220 obrazových bodů

pásma: WCDMA + GSM 900/1800/1900

výdrž: hovorový čas max. 100 min. (ve WCDMA), v pohotovostním režimu: max. 185 hodin (v WCDMA)

Velký barevný displej umožňuje zobrazit 11 řádků znaků a z nich devět může být využito pro napsaný text. Telefon má také slot na paměťové SD karty, do kterého lze vložit také Multimedia Memory Card (MMC). V síti WCDMA umí data rychlostí 64 kbps posílat a 384 kbps stahovat. Při použití technologie GPRS v síti GSM dokáže využít maximálně pět kanálů (přičemž lze různě kombinovat stahování a posílání - max. 2 pro upload a 4 pro download). Telefon si lze do značné míry personalizovat díky stahovatelným vyzváněcím tónům, šetřičům displeje, pozadí, her, videoklipů... Samozřejmostí je podpora MMS i EMS (multimediální a rozšířené zprávy) a také J2ME (tedy aplikace na bázi Javy). Snadnější komunikaci s dalšími zařízeními umožňuje technologie bluetooth, infračervený konektor, ale i USB. Vestavěný e-mailový klient si poradí s protokoly POP3 i IMPA4.

Na stánku byl vidět tento telefon také s připojenou kamerou, která vyčnívá nad tělo aparátu, a její modul překrývá i mírně vystupující anténu.

Motorola vystavuje také více či méně nové příslušenství, avšak zatím nebyli k dispozici pracovníci schopní podat bližší informace. Bluetooth headset, představený již na loňském CeBITu vypadá velmi zajímavě a vítaný bude jistě i modul umožňující hlasitý odposlech hovoru, který si budeme moci lépe prohlédnout na letošním CeBITu. Stejné je to s hands-free sadou do auta. O dobíječce, které dodáváte energii sami točením klikou, jsme již psali, v Cannes je vidět na stánku.