První StrongARM PalmOS handheld na cestě?

Informace o novém handheldu Sony pochází ze serveru TheGadgeter. Tam se odvolávají na nejmenované (ale spolehlivé) zdroje z firmy Sony a přinášejí informaci o tom, že Sony připravuje zbrusu nový handheld. Informace o jeho parametrech jsou ale zatím velmi kusé :

procesor StrongARM 206 MHz

Pokud se informace potvrdí, bude tento model jeden z prvních (ne-li vůbec první) PDA s PalmOS vybavený tímto procesorem. Typ procesoru ovšem znamená i to, že se bude jednat o model s novým PalmOS 5.

vestavěná kamera

Podobně jako řada NR70V bude mít nový handheld vestavěnou kameru. Ta se ale od řady bude lišit tím, že bude schopna snímat i video, nejen fotografie.

k Memory Stick slotu přibude CF slot

Implementace Compact Flash slotu k stávajícím MS vypadá poněkud překvapivě, ale pohybujeme se stále v oblasti dohadů. Každopádně však CF slot není určen na paměťovou kartu, nýbrž na spolupráci s CF periferiemi.

Flash Player v celoobrazovkovém režimu

Další informace je jen zdánlivě překvapivá, protože zprávy o přípravě PalmOS verze Flash Playeru samotnou firmou Macromedia se již dřív objevily na internetu. Nebyla však použitelná na stávajících generacích modelů založených na procesorech Dragonball, které jsou na tuto technologii příliš slabé.

ani WiFi, ani Bluetooth

Poněkud zajímavou (nepříjemně) informací je to, že handheld nebude vybaven ani WiFi, ani Bluetooth technologií. To ale neznamená, že nejde pomocí rozšíření do PDA implementovat...

Další informace o modelu známy nejsou, snad jen ještě to, že model bude mít podobný vzhled jako řada NR, není však jisté, zda se bude jednat o totožný design s touto řadou. Informace o velikosti paměti, ceně, dostupnosti a dalších důležitých parametrech dosud známy nejsou...