První středeční předvánoční Palmare zastaveníčko

Zbavte Santu starostí

Letos si někteří výrobci software docela pospíšili a řada z nich již stačila oprášit své "vánoční manažery". Co to vlastně je takový "vánoční manažer" a co umí? Každý z nás má v předvánočním období řadu starostí:

komu koupit nějaký dárek, za kolik (aby se vaše dítka u stromku nerozkmotřila),

komu poslat pohlednici a komu stačí SMS zpráva,

jaké menu připravit ke stolu a jaké ingredience k němu sehnat

Toho všeho nás může zbavit vánoční manažer, v něm můžeme toto vše naplánovat, sledovat a tím nám odpadne spousta starostí. Také na nic nezapomenete a neproměníte si tak čas klidu a pokoje v nervózní honičku typu "svalovec Arnold shánějící o Štědrém dnu TurboMana" (varovná fotografie přiložena).

Christmas List 2.2

WestWare vydal svůj vánoční program už na začátku listopadu. Christmas List je program standardního typu - evidence dárečků, pohlednic a receptů. Oproti jiným produktům má ale dvě specifika: umí chránit přístup do Palmu heslem (ó, jak ordinérní, my lezli tátovi do "tajné" skříně a naše děti se nám jednoduše vloupají do PDAčka...) a celý program je prošpikován obrázky s vánočními motivy, což (jak jistě uznáte) výrazně přispěje k předvánoční pohodě. Program je shareware, stojí $8, a jestli tato částka výrazně zaplňuje celý váš rozpočet na dárky, poohlédněte se raději po nějakém freewarovém produktu.

Ještě mne napadá, že je docela škoda, že taková vánoční aplikace neumí zabít kapra, kteréžto činnosti bych se každoročně velmi rád zbavil. I když kdo ví, zda by dobře umístěný úder vaším PDAčkem ohromeného šupináče dostatečně neomráčil. Zde arci mají nespornou výhodu majitelé těžších a rozměrnějších modelů, což je jedna z mála dobrých zpráv, kterou na adresu svých čtvrtkilových miláčků mohou za celý rok slyšet.

Ostatně - chcete-li ušetřit a pobavit, stáhněte si jednu z vánočních pohlednic Keitha Zimmermana

Tap Christmas 1 a 2

Myšlenka je jednoduchá; jestli máte přítele/přítelkyni s Palmem, proč byste se obtěžovali s nákupem a odesílám pohlednice, když můžete využít tento freewarový program, upravit text na "rubu" pohlednice a poslat jej třeba emailem? Ušetříte peníze a potěšíte adresáta něčím netypickým. A v případě, že mu vaše pohlednice kvůli nekompatibilitě zresetí palm, můžete se hájit tím, že vaše myšlenka byla čistá jako vložené evangelium svatého Lukáše....

Ne-sem vám Á-vant-Go, po-slou-chej-te...

Nevěřili byste ovšem, jak může předvánoční atmosféru navodit i zvukové přizpůsobení vašeho PDA zjitřenému období Adventu. Jen si to přestavte; ráno vás probudí laskavý Joel, k obědu pozvou Jinggle-Bells a schůzku s milenkou připomene rozněžnělá God Save The Family!

Hromádku vánočních alarmů si můžete koupit u Creative Zone. V jejich PalmOS Alarm Sounds se najde místo i pro svěží vánoční "pípanice" a pozoruhodný screenshot z jejich díla tvoří až do konce zajímavou dekoraci k našemu článku.

Připravte se ale, že nic není zadarmo - AlarmSounds vás přijde na $19,95, poslouží vám ale po celý rok, neboť témata vánoční jsou pouze jednou z jeho četných komponent.

Horší problém nastává, máte-li již plné zuby těch různých Joelů a Santů a z roztomilých punčošek a sobů vám naskakuje husí kůže. A nepatříte-li k fan-klubu Dědy Mráze, určitě se vám před Vánoci nostalgicky zasteskne a kouskem úst ucedíte: "My přece chceme Ježíška, pastýře, co pasou ovce, hvězdu Betlémskou!"

Několik českých koled do vašeho Palmu

Popravdě těžká pomoc, ale od čeho je tu vaše Palmare.cz? Připravili jsme vám ke stažení několik vánočních alarmů, řekl bych šovinisticky "ryze českých a moravských". Zpracovali jsme pro vás několik melodií, které můžete nainstalovat do PalmOS počítače jako alarmy. Najdete tam:

Pásli ovce Valaši

Nesem vám noviny

Rolničky

Veselé vánoční hody

Vondráši, Matóši

V přiloženém souboru najdete databázi s názvem System_Midi_sounds.pdb. Pokud jste nezkušeným uživatelem a neumíte pracovat s některým ze správců alarmů, zazálohujte si někam stejnojmenný systémový soubor ze svého Backup adresáře (po Vánocích si jej pak můžete obnovit). Pak nainstalujte System_Midi_sounds.pdb běžným způsobem do svého Palmu - nebojte se, původní systémové alarmy tam najdete taky.

Ví vůbec nezkušený Ježíšek, co to je "Zire"?

Prodejci PDA hardware i software přicházejí na předvánoční trh tradičně se zajímavými nabídkami a slevami (a z "mimořádných slev" stávají se po Vánocích řádné a ceny jdou dál dolů, ale to už jsou pravidla předvánočního byznysu...).

Tak třeba prodejce handheldů a jiné techniky Proporta nabízí už několik dárečků a slev při nákupech. A pokud si nejste jistí, můžete koupit svému příteli/dítěti apod. poukázku na nákup zboží, on už si po Vánocích sám něco vybere...

Svoji nabídku rozjíždí i Sony a její Clié v skleněné kouli s kašírovaným sněhem přináší několik výpomocí s financováním nákupů, jako třeba nákupy na splátky s odkladem splátek o 180 dnů. Zvykaje si pomalu na různé nejmenované firmy ("sponzory letošních Vánoc") už začínáme být na tento typ výhodných nákupů docela otrlí. Koneckonců je dost zjevné, že se vám po 180 dnech veselého užívání vlivem šílených inovačních cyklů Sony stane z Clié beznadějně zastaralý model a představa, že jej pak od července začnete otráveně splácet, je dost tristní i na smutný listopad...

Nemáte na dárky? Zkoulujte se!

Nemyslete si, že titulek vás nabádá k nějaké nebohulibé činnosti, nedej bože účasti na nějakém padlém alkoholovém dýchánku. Chtěl jsem vás jen upozornit na existenci programu, kde si můžete dosyta zakoulovat a který je ke stažení zcela zdarma

SnowBaller

Paula Ellamse s vánoční grafikou, vánočními a melodiemi a vánočními koulemi vás může skutečně docela dobře pobavit. Výjimečně doporučuji nahlédnout i na ABOUT obrazovku, kde se setkáte s opravdickým sněžením!

Motivem není nic menšího než "záchrana Vánoc", a to ne před Nottinghamským šerifem, který by je chtěl zrušit. Zde je ve hře masakr všech elfů, které musíte vykoulovat ještě před půlnočním Santovým příjezdem...

