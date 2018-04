Pilota zapnete tak, že lehce stisknete zelené tlačítko Power v levém dolním rohu Pilota. Po prvním spuštění pilota se Vám na displeji objeví uvítací zpráva "Welcome to pilot" a následně na to jste vyzváni k nastavení kalibrace grafického displeje.Vytáhněte proto z pravého horního rohu zasunutou umělou tužku a postupně pomocí ní stlačte na displeji doprostřed zobrazeného křížku. Křížky se zobrazí v levém horním a pravém dolním rohu a nakonec uprostřed.Po nastavení a kalibraci displeje se na displeji objeví obrazovka pro přednastavení Pilota. Je nutno nastavit aktuální čas, datum, dobu automatického vypnutí Pilota, zvolit používání systémového zvuku a zvuku pro alarm.