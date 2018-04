První smartphone na světě je na prodej, připravte si nejméně 16 000 korun

Možná to ví málokdo, ale prvním chytrým telefonem v historii nebyla žádná Nokia ani Ericsson, byť tyto dvě firmy stály u zrodu. Už v listopadu roku 1992 totiž předvedla společnost IBM svůj mobilní telefon Simon. A ačkoliv ho provázely porodní bolesti, nakonec byl uveden na trh dříve než legendární komunikátor Nokia 9000, který bývá často považován za první smartphone. IBM Simon se začal prodávat u amerického operátora BellSouth v srpnu 1994, Nokia se na trh dostala až v roce 1996.

Tento výjimečný kousek mobilní historie je nyní v prodeji na aukčním portálu eBay. Uživatel starr25x jej nabízí v perfektním stavu v originální krabici za vyvolávací cenu ohromujících 800 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 16 000 korun. K obezřetnosti trochu nabádá strohý popis zařízení i žádné předchozí hodnocení uživatele. Zdá se, že ten se zaregistroval právě jenom kvůli prodeji pradědečka chytrých telefonů.

IBM Simon Technická data rozměry: 200 x 64 x 38 mm hmotnost: 510 gramů procesor: 16-bit, Vadem 16 MHz, x86 kompatibliní operační paměť: 1 MB paměť pro data: 1 MB displej: 110 x 36 mm (úhlopříčka 4,56 palce), monochromatický dotykový LCD, 160 x 293 pixelů Konektivita: sítě AMPS, 2 400 bit/s modem, PCMCIA type 2 zdroj: Wikipedia.org

Pokud vám přijde vyvolávací cena příliš vysoká, vězte, že jedinečnosti tohoto kousku odpovídá. Třeba daleko známější a méně vzácná Nokia 9000 se na aukčních serverech ve výborném stavu běžně prodává za zhruba podobné částky, aukce často startují na 400 nebo 500 eurech (zhruba 12 tisíc korun).

Pravda, zatímco Nokii můžete čas od času vytáhnout z šuplíku, vložit do ni SIM kartu a běžně ji používat, u IBM Simon to nejde. Přístroj je totiž určen pro analogové sítě AMPS, které fungovaly v USA, Austrálii, Kanadě a několika dalších zemích světa. Dnes už jsou všechny mimo provoz, takže signál Simon nezachytí nikde na světě. Je to tedy sběratelský kousek se vším všudy a jeden z opravdu vzácných kusů mobilní historie.

V prodeji totiž IBM Simon vydržel vcelku krátce, jen asi půl roku. Za tu dobu prodal operátor BellSouth asi 50 000 kusů prvního smartphonu. Jeho hlavní zajímavostí je, že na rozdíl od komunikátorů Nokia vsázel Simon na plně dotykový displej a obešel se zcela bez klávesnice. Z dnešního pohledu byl tak při svém vzniku modernější než finské komunikátory.

Mimochodem, úhlopříčka displeje byla 4,6 palce, takže by se dnes Simon neztratil. Displej byl ale černobílý a měl na dnešní poměry velmi nízké rozlišení. Simon se z počátku prodával za 899 dolarů (17 tisíc korun) s dvouletým úvazkem, cena bez něj činila 1 099 dolarů (21 tisíc korun). Později operátor dotovanou cenu snížil na 599 dolarů (11 tisíc korun), i na dnešní poměry byl tedy Simon pořádně drahý.

Přístroj uměl faxovat, přijímat a odesílat e-maily a fungoval také jako pager. Samozřejmostí byly aplikace jako kalendář, plánovač, rozsáhlý adresář, kalkulačka, světový čas, poznámky nebo rozpoznávání ručně psaného písma. Psát se také dalo na virtuální klávesnici na displeji, ta podporovala prediktivní slovník. Operačním systémem byl ROM-DOS, který byl kompatibilní s MS-DOS a byl určen k vestavění do různých elektronických zařízení.

I přes standardní operační systém, který podporoval souborový formát FAT32 a vývoj v tehdy běžných nástrojích, vznikla pro IBM Simon jediná aplikace. Jmenovala se DispatchIt a byla daleko dražší než zařízení samotné. Licence serverové části pro klasické PC stála 2 999 dolarů (57 tisíc korun), licence pro jeden IBM Simon pak 299 dolarů (5 a půl tisíce korun) . Aplikace umožňovala firmám řídit pracovníky v terénu, ti zase mohli vzdáleně přistupovat do databáze zákazníků a z ní zjišťovat třeba jejich problémy, které měli v terénu řešit.