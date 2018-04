První sítě Tetra se dočkáme snad do podzimu

Český telekomunikační úřad udělil již před několika týdny celkem čtyři licence pro digitální radiokomunikační systém Tetra. K několika regionálním analogovým radiokomunikačním sítím a čtveřici mobilních sítí NMT/GSM tak přibude ještě moderní celoevropský standard pro okamžitou komunikaci, digitální Tetra. Ta bude sousedit na frekvenci 400 MHz s plánovaným a stále nehotovým státním Jednotným záchranným systémem.

Důležité u sítí Tetra není ani tak udělení licence, o ty ostatně nebývá taková pranice, jako o GSM licence. Důležité je podepsání kontraktu na jejich výstavbu a tedy jistota, že firma sehnala financování výstavby sítě, jejíž cena se pohybuje v desítkách milionů dolarů. Ačkoliv je výstavba sítě Tetra tedy o řády lacinější, než výstavba sítě GSM, její používání není zdaleka tak masovou záležitostí - radiové stanice jsou určeny spíše profesionálním uživatelům, než studentům bažícím po předplacených kartách.

Pro Českou republiku je tedy velmi významné, že firma EchoTon uzavřela kontrakt se společností Nokia na kompletní dodávku sítě Tetra - znamená to velkou pravděpodobnost toho, že jedna ze sítí Tetra ožije a dostane se do komerčního provozu. Hodnota kontraktu nebyla zveřejněna, stejně tak jako investor, který EchoTonu zajistil financování syndikovaným úvěrem. Vladimír Šiška ze společnosti EchoTon nechtěl upřesnit ani další data s tím, že zatím je příliš brzo hovořit o konkrétních podrobnostech. Potvrdil ale náš odhad, že síť by mohla být v provozu nejpozději na podzim letošního roku.

Podepsání kontraktu je významené i z dalších hledisek - bere vítr z plachet konkurentům, kteří nyní budou hledat výrazně hůře investory pro výstavbu sítě Tetra. Licenci na systém Tetra kromě EchoTonu získala společnost Center Ost, RD-Engineering a Aristel, z nichž dalším nejžhavějším kandidátem na získání financování je zřejmě Aristel spřízněný s pardubickou firmou KonekTel. Ten si již na ČTÚ vyjednal číselnou řadu a propojení systému Tetra s telefonní sítí, vysílačky tak prakticky budou moci kromě další výhod vyplývajících ze systému Tetra fungovat i jako mobilní telefony. Tuto možnost mají samozřejmě i ostatní držitelé licence, pokud si požádají o číselnou řadu. Firma KonekTel je přitom jedním z významných partnerů Motoroly a tak lze očekávat, že výstavba pro Ariston, kterou KonekTel bude provádět, poběží na systému Tetra.

Vydávání více licencí na profesionální radiový systém je ve světě docela běžné, protože se čím dál tím častěji stává, že vítěz nesežene financování a do výstavby sítě se nepustí. Podobně ostatně v Čechách dopadla licence Ermes udělená společnosti Multitone; v podstatě jde o odúmrť. Dalším důvodem je technické hledisko, to u ČTÚ podle jeho šéfa D. Stádníka převážilo: k dispozici byly pouze čtyři frekvenční sady a ČTÚ se rozhodlo udělit všechny.

Na kompletní pokrytí České republiky v předpokládané maximální kapacitě by bylo potřeba zhruba 700 základnových stanic, narozdíl od sítě GSM je ale možno vystačit si při startu s výrazně menším počtem. Signál na 400 MHz se totiž šíří podstatně lépe s nižší náchylností na přímou viditelnost a tak při zachování velmi dobrého pokrytí lze síť spustit s výrazně menším počtem základnových stanic.

Systém Tetra je trunkový digitální radiový systém - jako takový je vhodný všude tam, kde je potřeba okamžitá komunikace bez nutnosti zdlouhavě navazovat spojení. K dispozici jsou i dispečerské funkce a mnoho dalších vymožeností, které například radiotelefonní sítě nejsou schopny nabídnout. Proto se systémy Tetra nasazují pro nejrůznější centrálně orientované komunikační skupiny, například taxislužbu, stavbaře, ale i pro užití ve státním sektoru, jako je policie, záchranka a hasiči. Česká republika ale pro státní potřeby zvolila nestandardizovaný systém Tetrapol, který kromě České republiky mimo jiné používá Slovensko, Rumunsko a země původu výrobce Matra/Nortel, Francie. Státní Tetrapol systém ale stále ještě není dostavěn a tak je docela možné, že i státní správa služby komerčních Tetra systémů použije v případě, že bude potřebovat komunikovat.