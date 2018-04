První Siemens pro 3G bude na základě Motoroly A820

O zásnubách Motoroly a Siemensu se již nějakou dobu spekuluje nejen v zákulisí, ale i na stránkách médií. Tento týden obě společnosti potvrdily, že jsou si velmi blízké a to minimálně při vývoji a výrobě přístrojů pro sítě třetí generace. Motorola má ve vývoji 3G terminálů mírný náskok a proto bude Siemens těžit z její platformy i.300 a ještě před koncem roku uvede na trh svůj první 3G telefon vyvinutý na bázi Motoroly A820. Pokud vše dopadne podle představ obou společností a své sliby dodrží i konkurence, na konci roku nás čeká první atak telefonů budoucnosti.

Společnosti Motorola a Siemens podepsaly tento týden smlouvu o spolupráci při vývoji přístrojů pro 3G sítě se značkou Siemens. Přístroje budou využívat platformu i.300, kterou Motorola pro potřeby terminálů budoucnosti poprvé představila v únoru letošního roku. Jedná se o kompletní řešení pro přístroje pracující v kombinaci současného standardu GSM a standardu pro sítě třetí generace. I.300 následuje dnes používanou platformu Motoroly pro telefony standardu GSM s podporou GPRS, označenou jako i.250. Z názvu je patrné, že i.250 zastupuje takzvanou dvou a půltou generaci a nová platforma generaci třetí. Prvním telefonem využívajícím technologie platformy i.300 bude již představený model A820, který Motorola ukázala krátce před CeBITem a na něm jsme si již mohli vyzkoušet první funkční vzorky. Telefon samozřejmě pracoval jen v standardním pásmu GSM, 3G síť v době CeBITu ještě nebyla na místě v provozu. Motorola A820 by se měla začít prodávat před koncem letošního roku. Ve stejném termínu by pak měl svůj první 3G telefon představit i Siemens.

A právě tento první 3G telefon německého výrobce bude vycházet z Motoroly A820, což však vůbec neznamená, že se bude jednat o telefony identické jak svým zevnějškem, tak strukturou menu, či svojí výbavou. 3G Siemens (přesné označení zatím není známo) bude navržen a postaven podle požadavků mateřské společnosti a pouze bude využívat možností, které zákazníkům nabídne právě Motorola A820. Pro nový Siemens nebude problém přenášet data vysokou rychlostí (GPRS), přenos fotografií, video záznamů, EMS a MMS zpráv, telefonu nebude chybět fotoaparát, možná i MP3 přehrávač, podpora Java aplikací, bluetooth a množství dalších vymožeností, která nám současné přístroje nabízejí jen v omezeném rozsahu. Přesná specifikace nového Siemensu zatím není známa, lze předpokládat, že telefon bude představen s mírným předstihem před uvedením na trh. Zatím také není známo, za tento Siemens a vlastně i Motorola A820 budou v prodeji i u nás v České republice. Na 3G sítě si zatím musíme počkat, oba telefony však budou pracovat i současných GSM sítích, samozřejmě s omezenou účinností svých nejnovějších možností, které potřebují právě 3G sítě.

Bude Siemens pro sítě třetí generace vypadat právě takhle? Na obrázcích je funkční vzorek Motoroly A820.

Základní platforma Motoroly pro sítě třetí generace, výše uvedená i.300, bude v plném rozsahu svých možností dostupná na přelomu roku 2003 a 2004, kdy i oba výrobci představí čistokrevné 3G telefony. V případě A820 od Motoroly a i nového Siemensu se jedná o přechodné období, kdy tyto přístroje kombinují současné možnosti GSM sítí a první vymoženosti sítí příští generace. Platforma i.300 je podle Motoroly připravena poskytnout komplexní řešení pro očekávané videotelefony, k čemuž by měl dobře posloužit integrovaný procesor DragonBall MX založený na jádru ARM9. Procesor vhodně kombinuje nízkou spotřebu, vysoký výkon, bezproblémovou integraci a připojení externích zařízení.

Telefony pro sítě třetí generace klepou na dveře stále silněji a lze předpokládat, že v nejbližších letech se s nimi začneme v praxi běžně setkávat. Pesimistické předpovědi, které se celý loňský rok objevovali snad ve všech médiích možná nenajdou své opodstatnění. Funkční telefon pro 3G sítě již oficiálně představila Motorola, v Japonsku jej prodává Panasonic a rouškou tajemství je zahalen nový Sony Ericsson. Nyní je jasné, že 3G telefon připravuje i Siemens a vůbec nevadí, že tomu tak bude za vydatné pomoci Motoroly. Do konce roku zřejmě nějaký ten telefon budoucnosti na evropský trh dorazí. Zatím se však musíme smířit, že se bude jednat o přístroj přechodné fáze, který ještě nenabídne všechny očekávané přednosti 3G sítí. Na druhou stranu, minimálně ve stejném termínu bude trh zaplaven posledními výkřiky techniky pro běžný GSM standard a až na pár výjimek nebudou tyto telefony funkčně příliš zaostávat za výše zmíněnými 3G telefony. Ty budou nutností v prvních sítích třetí generace, většině evropských zákazníků pak bohatě postačí špičkové GSM telefony. Budoucnost však již nevypadá tak černě a snad se přeci jen dočkáme videopřenosů na svém mobilním telefonu. Velký otazník však visí nad tím, kdo to všechno zaplatí a jestli to všechno nebude jen předražená hračka. Nejpozději do dvou let budeme moudřejší.