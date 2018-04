První seznámení s novým HTC Touch Dual

HTC Touch Dual patří spolu se svým bráškou nesoucím jednoslovné modelové označení Touch k nejmenším smartphonům na trhu. Velmi příjemná je i hmotnost, jež se od svého soukmenovce sice o 8 gramů zvýšila, stále však dosahuje přijatelné hodnoty 120 gramů. Téměř celé tělo přístroje je vyrobeno z matného plastu příjemného na dotek, jejž po obvodu telefonu narušuje několikamilimetrová stříbrná linka, do níž jsou zasazena některá tlačítka, systémový konektor a poutko na šňůrku. Stříbrný je rovněž hlavní ovládací prvek telefonu: čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím středem, a okolí čočky hlavního fotoaparátu, která se nachází v zadní části přístroje. Další náčiní, bez nějž se v mnoha případech neobejdete, je kovové perko (stylus) zakončené plastovými díly. To má působiště v pravém horním rohu, aby bylo vždy při ruce. Většinu přední části telefonu tvoří velký QVGA displej s lesklou dotykovou plochou, na níž snadno zůstávají otisky prstů a jiné nečistoty. Od předchůdce se fyzická velikost obrazovky snížila z 2,8“ na 2,6“, což má za následek jemnější obraz a drobnější písmo. Největší hardwarovou změnu ovšem lze spatřit v přítomnosti výsuvné klávesnice. Ta bude k dispozici ve dvou verzích: alfanumerické a QWERTY. Váháte-li, jakou v případě koupě Touch Dual zvolit, výrobce vám to usnadnil. V České republice bude telefon prodáván pouze se standardní alfanumerickou klávesnicí. Tato klávesnice obsahuje celkem 16 tlačítek, z nichž 12 je číselných a k těm zbylým se řadí korekční „céčko“, klávesa pro spuštění nabídky Start, rychlý přístup do menu zpráv a k internetu. Jednotlivá tlačítka jsou vzhledem ke konstrukci zařízení zcela plochá a v rovině s okolním povrchem, přičemž nemají mezi sebou téměř žádné rozestupy a klidně by mohly být o kousek větší. Píše se na nich ale dobře, ocenit musím optimální zdvih a jistou odezvu po zmáčknutí. Ačkoliv jsem zatím testoval pouze předprodejní vzorek, musím pochválit vynikající dílenské zpracování. Všechny části jsou k sobě prvotřídně slícovány, nikde nic nevrže, výsuvný mechanismus neprokazuje žádnou vůli a v zavřeném stavu nic nenaznačuje tomu, že se uvnitř telefonu ukrývá klávesnice.



