Takto se fotila selfíčka před sto lety, podívejte se

16:23 , aktualizováno 16:23

První autoportrét nebo-li selfie je stará už skoro 180 let. Až na to, že dnes se fotíme hlavně mobily, zůstává princip a vlastně i podoba takových fotek prakticky totožná.

Self-portrait by photographer Joseph Byron (1847 - 1923), New York, 1909. He was the founder of the Byron Company photographic studio. | foto: Getty Images