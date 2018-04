První rozbalení Nokie N8: pusťte na to sexy Suzy nebo ajťáka Ryana

Pamelu Anderson si Nokia vybrala pro natočení krátkého filmu jak jinak než pomocí Nokie N8. Natáčet se bude 20. září v Londýně a po boku Pam, jak herečku sama Nokia familiérně přezdívá, může teoreticky stát každý občan Velké Británie, který se zaregistruje a bude doufat, že štěstěna vrhne do náručí Pamely právě jeho.

V další fázi kampaně se Nokia zaměřila na videoserver Youtube a připravila profesionální otvírání krabice s očekávaným mobilem. Návštěvníci si sami mohou vybrat, kdo z trojice Suzy, Brenda a Ryan Nokii N8 rozbalí. Suzy o sobě říká, že je sexy, takže můžeme očekávat, že právě ona krabici s N8 otevře nejčastěji. Ryan je stylizován do role ajťáka a Brenda je slušňačka.

Každé video končí výběrem dalších scén, kde tito tři prezentéři odkrývají další tajemství nové Nokie. Videa nejsou nikterak převratná, v dnešní době jsou mnohé kampaně na Youtube vizuálně mnohem zajímavější. V kontextu značky Nokia je ale kampaň na model N8 docela výjimečná a je jasné, že tento mobil je pro Nokii velmi důležitý, ne-li klíčový.

Videa s rozbalováním v podstatě jakéhokoliv přístroje jsou velmi oblíbená.Většinu mají na svědomí šťastní majitelé nějakého nového zařízení. Pro nezaujatého pozorovatele nejsou příliš záživná, přesto mívají vysokou sledovanost. Rozbalování, anglicky unboxing, si jako motiv pro své video vybral před časem i Samsung, který velmi vtipně nechal rozbalit model Omnia. A bylo to opravdu ve velkém stylu.

Nokia N8 se na některých trzích začne prodávat do konce září, do České republiky ale dorazí až na přelomu října a listopadu. Cena přístroje by se měla pohybovat okolo 12 000 korun.