První ročník Miss Mobil

Společnost Intem pořádá ve spolupráci s Mobil serverem soutěž jak pro začínající i pokročilé modelky, tak pro dívky bez jakýchkoliv zkušeností v modelingu. Jedná se o první ročník této soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit dívky od 18 do 28 let, výška, váha ani stav nejsou rozhodující. Finále se zúčastní 12 kandidátek, které vybere porota, složená ze zástupců zúčastněných firem, v neveřejném kole, do kterého bude pozváno 50 dívek vybraných dle přihlášek.

Fotografie kandidátek budou zveřejněny také na internetu, kde proběhne veřejné hlasování o MISS SYMPATIE. Vítězka získá mobilní telefon a další dárky od firmy Intem a partnerské firmy Mobilserver.

Průběh soutěže:



uzávěrka přihlášek: do 7. října 1999 neveřejné kolo: 19. října 1999 finále: 4. listopadu 1999

Finále se uskuteční ve Frominu, Václavské nám. v Praze.

Zde je přiložena přihláška, kterou spolu s fotografií prosíme zaslat na adresu:

INTEM, s. r. o.

k rukám sl. Granátové

Bořivojova 114

130 00 Praha 3

nebo e-mailem na marketing@intem.cz

Pro další informace volejte 0602 / 333 703.