První recenze českého mobilu na dvě SIM s podporou 3G - Emgeton Noble

Model Emgeton Noble v žádném případě nemíří do nejvyšší třídy. Je to tradiční zástupce nižšího středního proudu dnešních telefonů nabízející nestandardní funkci podpory dvou SIM karet. Takové telefony většinou vyhledávají skuteční šetřílci, kteří chtějí pro tu či onu situaci volat z té či oné karty SIM, jelikož je to výhodnější. Profesionálům, kteří například hledají dvousimkový model kvůli spojení soukromého a pracovního telefonu do jednoho, tenhle emgeton příliš neposlouží. Přitom je ale jasné, že by se takový model na trhu šiknul. Vzhledem k ceně modelu Noble, dané použitím dvou koncových nezávislých obvodů, by ale cena plně vybaveného přístroje tohoto typu byla asi horentní. A právě cena je i to, co nám v průniku s cílovou skupinou příliš na novince nesedí. Je příliš vysoká, i když ji lze ospravedlnit zdvojenou elektronikou. Snaha o co nejnižší cenu se pak promítla do výbavy, která je dostačující, avšak s ohledem na konkurenci nepříliš přesvědčivá. Kdo ale hledá přístroj, který dokáže být současně dostupný na dvou telefonních číslech, a neobejde se bez podpory sítí třetí generace, Emgeton Noble by neměl přehlížet. Získá tím kvalitně zpracovaný telefon schopný pokrýt základní nároky na výbavu.