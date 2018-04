První projektory se prý objeví v mobilech do roka

Společnost Iljin Display předvedla několik prototypů miniaturních projektorů pro mobilní telefony, které využívají patentovanou technologií Single LCD Panel.

Pomocí nich je možné promítat z mobilního zařízení například fotografie nebo videoklipy na pevnou podložku. Výsledný obraz může mít úhlopříčku až sedm palců a zachovává si dobrou čitelnost.

"Více než polovina mobilních telefonů má dnes fotoaparát. Očekáváme, že v budoucnosti se stanou stejnou samozřejmostí integrované miniaturní projektory," komentoval šéf Iljin Display, Park Seung-gwon, pro The Korea Times.

Miniaturní projektor by byl velmi zajímavým doplňkem a mohl by i významně ovlivnit rozvoj mobilní televize a dalších mutlimédií. Podle aktuálních průzkumů totiž většina uživatelů odmítá na malých displejích sledovat vše, co trvá déle než tři minuty.

"Očekáváme, že do roku 2010 bude projektorem vybaveno 5 % prodaných mobilních telefonů," dodal Seung-gwon.

Tento podíl bude v roce 2010 představovat okolo šedesáti miliónů mobilních telefonů. Dnes by to odpovídalo situaci, kdy by měly integrovaný projektor všechny chytré telefony.

Společnost očekává, že by první komerční projektory mohly dorazit na trh už v dubnu příštího roku. Iljin Display spolupracuje na jejich přípravě z korejskými výrobci Samsung a LG již od prosince 2005.

Do vývoje technologie Single LCD Panel investovala společnost 150 miliard wonů. Iljin Display tvrdí, že je projektory možné zmenšit díky inovovanému zobrazovacímu LCD, kde jsou jednotlivé barevné složky v jednom panelu a ne ve třech, jak je tomu u současných řešení.

To prý umožní snížit náklady při výrobě a zmenšit celkové rozměry. Z dostupných informací bohužel nevyplývá rychlost odezvy bodů tohoto LCD, která určuje kvalitu zobrazení rychlých scén.

Limitujícím faktorem takového miniprojektoru pak bude světelný zdroj (patrně LED dioda), respektive jeho spotřeba. Velkoobchodní cena zařízení se má v době uvedení dostat, podle předběžných informací, k hranici 500 USD (cca 12 000 Kč). Minimálně zprvu tak půjde o velmi luxusní zboží.