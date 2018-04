První prohýbací mobil je navíc velmi chytrý – recenze Motorola RIZR Z8

Prozatím byly přístroje s operačním systémem Symbian UIQ určeny úzkému okruhu uživatelů. Motorola RIZR Z8 to mění a stává se tak prvním takto vybaveným telefonem pro široké spektrum uživatelů. Většímu rozšíření však bude překážkou vyšší cena.

Model RIZR Z8 je povedený smartphone, který nabízí pohodlné ovládání. Absence dotykového displeje je spíše výhodou než mínusem. Přeci jenom testovaná Motorola není pracovní nástroj, ale dobře vybavený multimediální mobil, který výrobce označuje jako Media Monster.

Nelíbilo se nám zpracování klávesnice, která nenabízí příliš komfortní ovládání. Na vině je minimální zdvih kláves, nedostatečné ohraničení jednotlivých kláves a provedení všech ovládačů v jedné rovině.

Pochválit musíme kvalitní displej, solidně provedený hudební přehrávač včetně zvukového přednesu, internetový prohlížeč a organizační složku. Škoda absence wi-fi a FM rádia. Prediktivní slovník iTAP si také nezaslouží pochvalu za psaní s diakritikou.

Motorola RIZR Z8 se již na našem trhu prodává a to za cenu 12 890 korun včetně DPH. To je poměrně vysoká cena, vzhledem k ceně Sony Ericssonu P1i. Dokážeme si představit cenu okolo 10 000 korun. Pokles lze očekávat, jelikož v dohledné době by se měl představit vylepšený model Z10, jehož jednou z největších inovací bude 3,2 megapixelový fotoaparát.