První předvánoční zastaveníčko 2003

PDA - fakt prima dárek!

Kapesní počítače nepatří mezi předvánočními komoditami k těm masovým a stěží mohou soupeřit s digitály, DVD přehrávači a dalšími hity letošních splátkových Vánoc. Kdo ale PDA má a používá, dobře ví, že kapesní počítač může být dobrý nápad na neotřelý vánoční dárek. Přinese organizaci času, kancelář, komunikaci i skvělou zábavu na dlouhé měsíce i po svátcích. Doporučujeme vám naše velké téma týdne, ve kterém radíme, proč a které PDA nakoupit.

Výrobci PDA se letos zatím moc nepředhánějí

Zatímco v loňském roce jsme již touto dobou mohli obdivovat nejrůznější nabídky se stylizovanou vánoční grafikou na stránkách hlavních výrobců PDA, letos se Vánoce s PDA rozjíždějí jaksi pomaleji (zachraňuje to zatím jen Dell a 10% slevami na vybrané výrobky - X3i Advanced s WiFi lze nyní koupit za 341 USD a X3 Advanced za 269 USD).

Na internetovém shopu Tapwave vám v předvánočním prodeji přibalí k Zodiacu zdarma i sportovní obal.

Třeba nás to nejlepší ještě čeká, ale času na zajímavé nabídky, balíčky a slevy už moc nezbývá. Nebo že by u PalmOne, či HP zapomněli na kouzelného ducha Vánoc? Uvidíme příští středu.

Rychlotest freewarových vánočních manažerů pro PalmOS

Jestli si chcete udělat pořádek v tom, co komu a za kolik koupit, komu poslat pohlednici, či alespoň SMSku, potřebujete jeden z vánočních manažerů. Investovat do nich je ale docela zbytečné, i když je na trhu řada placených programů. Podívali jsme se do kategorie freeware a redakčnímu rychlotestu jsme podrobili tyto správce spokojených Vánoc pro platformu PalmOS:

Zkoušeli jsme pro vás tyto produkty:

XMasList 1.2

Ricka Howeho (postcardware)

Barevné zpracování se stránkou vysvětlivek všech ikon. Můžete zde evidovat lidi, kterým chcete koupit dárek - lze vybrat i finanční rozmezí (jen USD), věk a dárky v jednom textovém poli. Obsahuje i odškrtnutí, že je již nakoupeno. Program nenabízí nic jiného než seznam dárků.

Xmas Giftbox 1.5

od PDA.softnet

Xmas GiftBox je už vánočním manažerem se vším všudy. Ke jménu máte k dispozici hned tři obrazovky - na té první si můžete evidovat pohlednice, či email/SMS, finanční limit na dárky, kategorii a poznámku. Druhá a třetí obrazovka zobrazuje evidenci dárků (GIFT): obsahuje název, cenu a je-li už nakoupeno. V souhrnném zobrazení vidíte jména a status pohlednice a dárků (naplánováno, koupeno/posláno). Druhé souhrnné zobrazené jsou utracené peníze za dary, dárky, dárečky. Vše je možno filtrovat přes kategorie.

McXmas 1.2

Davida McIntoshe

Freewarový program z dílny neúnavného tvůrce programů pro PalmOS zadarmo. Poněkud klopotnější ovládání vyžaduje trošku cviku. U jména můžete vložit pohlednice a email/SMS (i odškrtávací políčka) a pak už je tu hromada záznamů pro dárky (včetně další zvláštní obrazovky) v členění dárek - cena - odškrtnutí. Souhrnné zobrazení má tři ouška: první je na pohlednice, druhé na dárky se součtovým polem a třetí umožní filtrovat záznamy dle kategorií.

V menu najdete několik zajímavých funkcí navíc, třeba export databáze do poznámek, či odskoky do základních aplikací PIM.

Christmas Manager 1.5

od Pine Tree Software (stažení zde)

Poslední program v rychlotestu je starší a odlehčenou verzí komerčního produktu. Má zvláštní obrazovky pro pohlednice, nákupy a webové stránky, vše vyhlížející jako výsledek prvního pokusu začátečníka nad PDAToolboxem. Svůj účel ale může splnit.

Naše doporučení:

Letošní Vánoce doporučujeme naplánovat s Xmas GiftBox, či McXmas. Oba umějí takřka totéž a jde u nich spíše o pocit při jejich obsluze. Xmas GiftBox je intuitivnější a můžete s ním pracovat okamžitě, McXmas si musíte nejdřív osahat, pak ale nabídne ještě trošku navíc.

Ještě zadarmo pár vánočních témat

Vánočními tématy se to na softwarových portálech jen hemží, u platformy PocketPC jsou ale takřka všechny za poplatek. Máme tu ale dva tipy, když se vám platit nechce. První je od AFZANE, vyžaduje ale FlashPlayer a Animated Today 2002. Najdete ho zde. A pak jsme našli krásného andílka, za kterého se taky nic neplatí - jeho autorem je Conciliate.

Nahledanou zase za týden

Doufáme, že za týden už toho bude víc. V pátek už totiž bude chodit našimi městy a obcemi Mikuláš s čerty a anděly.