První praktické zkušenosti s Go roamingem

Jeden z našich čtenářů nám poslal jedny z prvních postřehů týkajících se roamingu s Go kartami, jež získal během konce minulého týdne. Protože vždy ne všechno od počátku sedí s oficiálními předpoklady, mohla by vás tato zkušenost zajímat. Připomínáme pro pořádek, že Francie nepatří mezi státy, kde EuroTel Go roaming slibuje.

Ve středu v 19:30 jsem roaming aktivoval pravděpodobně jako jeden z prvních zákazníků. Informátorky byly naprosto zmatené a neuškodilo by jim včasné školení. Nejlépe je si zavolat technika.

Mám několik výhrad k aktivaci.Bylo by dobré, kdyby GO telefon obdržel SMS o tom, že má aktivovaný roaming. Něco jako potvrzení, protože jakmile se s telefonem ztratíte z dosahu Eurotelu, už šanci na aktivování nemáte.

K provozu:

Na A1 v Rakousku se mi nepodařilo ve čtvrtek 17.6 přihlásit, D1 a D2 v Německu mě v pohodě braly, do pátku jsem byl přihlášen na SFR a Itineris střídavě, abych testoval. Na všech uvedených sítích funguje identifikace příchozího hovoru - což prý nemělo být v provozu, ale pro GO roaming je to věc podstatná. Nepodstatný hovor je možné odmítnout.

Příchozí SMS v pohodě fungují.

Volání na GO linku ze zahraničí mě stálo 15,- Kč, tedy není zdarma!!!!!! Jedna zajímavost: do pátku jsem užíval sítě Itineris ve Francii-> ODCHOZÍ SMS BYLY FUNKČNÍ, BYLO MOŽNÉ VYUŽÍVAT SMS PLUS!!!!! SMS MĚ NEBYLY ÚČTOVÁNY. Bylo supr posílat vzkazy na fax. Od pátku se mi ale nepodařilo na síť Itineris zalogovat, konkurenční SFR fungovala bez problémů, ale bez možnosti SMS.

Na D2 privat se provolaný kredit překrývá čtyřmístnými čísly, při jízdě obměňovanými. (Čísla BTS?)

Go roaming je super věc, vyšperkovat by šla zprovozněním SMS. Je však patrně nutné vyřešit zúčtování.

Někdy se odchozí hovor nepodařilo spojit, ale i když jsem přijal zpětné volání, 15,- Kč mi odečteno nebylo. Ozvala se špatně slyšitelná hláška v angličtině.

Další referenci nám poslal Radek Streleček:

V sobotu jsem se kolem 13.30 hodiny pohyboval poblíž vrcholu Plechého na Šumave resp. u Stifterova pomníku. Po zobrazení seznamu čtyř dostupných sítí (Eurotel - CZ, Paegas - CZ, maxmobil a A1) jsem si vybral rakouskou síť A1. Objevil se nápis "Čekejte, prosím" a asi po 30 sekundách se objevil nápis "Služba nedostupná". Totéž se objevilo u druhé rakouské sítě maxmobil. Je asi ještě brzo na nějaké konkrétní závěry, proto vše beru v pohodě. Jinak v oblasti Plesného jezera, Schwarzenberského plavebního kanálu, Jeleních vrchů je signál Eurotelu docela OK. Místy není, ale v tak členitém a lesnatém terénu je to super. Byl jsem signálem velmi mile překvapen.